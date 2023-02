Du maži vaikai aktyvių atostogų poreikio nenumalšino: vilniečių pora Madeiroje leidosi į žygį

Kaip pasiruošti aktyvioms atostogoms su vaikais

Vienas pagrindinių vilnietės Elenos Valkevičės šeimos kelionių krypties pasirinkimo kriterijų – aktyvus laisvalaikis.

„Mūsų šeima mėgsta ilsėtis aktyviai, todėl ir šį kartą nenorėjome pasyvių atostogų kur nors paplūdimyje ar prie baseino. Madeiros sala pasirodė patraukli būtent tuo, kad joje yra ką veikti net ir su mažais vaikais. Žinoma, leidžiantis į kelią su atžalomis, teko kruopščiau pasiplanuoti kelionę: susirasti kalnų žygių trasas, pasidomėti, ar jas įmanoma įveikti su vaikais. Nors šiuo klausimu nuomonės buvo įvairios, tačiau turime nemažą patirtį keliaujant kalnuose, todėl ryžomės visi kartu kopti į aukščiausias salos viršūnes. Nustebome, kad mažoji beveik visą laiką pramiegojo nešyklėje“, – atostogų įspūdžiais dalijasi pašnekovė.

Anot Elenos, aktyviai kelionei su vaikais reikėtų pradėti ruoštis iš anksto. Pavyzdžiui, išbandyti atžalų ištvermę žygiuojant pažintiniais takais Lietuvoje ir pradėti nuo mažesnių atstumų, pamažu juos didinant.

„Esame aktyvi šeima, tad ir vaikus nuo pat mažens pratiname prie ilgesnio vaikščiojimo ar žygių. Mūsų sūnus pradėjo nuo kilometro, dviejų, bet dabar jau geba nužygiuoti ir penkiolika kilometrų, mėgaujasi kopimu į kalnus. Tačiau šeimoms su mažesniais vaikais tikrai nereikėtų baimintis, mat Madeira labai draugiška sala visų tipų keliautojams bei žygeiviams. Čia kiekvienas pagal fizinį pasirengimą gali susirasti sau tinkamą trasą ir nužygiuoti nuo pusės kilometro iki 15 ar daugiau“, – sako mama.

Leidžiantis į kalnų žygį su vaikais, aktyvi keliautoja rekomenduoja nepamiršti pasiimti užkandžių, vandens bei papildomų drabužių.

„Madeiros orai yra labai nenuspėjami. Jei sostinėje Funšalyje šviečia saulė ir lepina šiluma, kalnuose gali pasitikti lietus ir bent keliais laipsniais žemesnė temperatūra, tad vertėtų pasiimti striukes nuo lietaus bei vėjo, turėti drabužius sluoksniavimui, kuriuos būtų galima nusirengti sušilus. Žinoma, kalnai yra tokia vieta, kuriuose gali nutikti įvairių netikėtumų, o ypač keliaujant su vaikais. Nors žygių trasos Madeiroje tikrai gerai paruoštos ir sužymėtos, tačiau tam, kad nenuklystumėt nuo reikiamo maršruto, rekomenduoju turėti žemėlapį ar programėles, nes patekus į juodą trasą su vaikais, gali būti pavojinga“, – įspėja Elena.

Pakerėjo aukščiausių viršukalnių didybė

Didžiausią įspūdį Madeiroje E. Valkevičei paliko aukščiausių viršukalnių – Pico Ruivo ir Pico do Arieiro – didybė.

„Žygis tarp kalnų tarpeklių užburia savo vaizdais. Kai esi virš debesų, besikeičiantis oras suteikia magijos jausmą, nes galima pamatyti tiek rūką, tiek saulę bei lietų ir taip pajusti visus metų laikus per vieną dieną. Be to, šis keliautojų pamėgtas maršrutas gana saugus, nes daug kur kopiama laipteliais, galima pasilaikyti už virvių. Jei žygis pasirodys per sudėtingas, nebūtina nueiti jo viso. Nueikite bent kilometrą, ši trasa tikrai to verta“, – teigia pašnekovė.

Keliaujantiems į Madeirą E. Valkevičė taip pat rekomenduoja aplankyti vieną įspūdingiausių Madeiros vietų – vulkaninės kilmės Sao Lourenco pusiasalį. Tai labiausiai į rytus nutolusi salos dalis, kurioje taip pat galima leistis į žygį.

„Būtinai pasivaikščiokite ir levadomis (vandens keliais), kurių saloje išties gausu. Vienos jus nuves prie krioklių, kitos lydės bevaikštant miško takais ir neabejotinai padės atskleisti dar kitokią Madeiros pusę. Mūsų šeimai šioje mažoje, bet itin skirtingais kraštovaizdžiais pasižyminčioje saloje, patiko viskas, net vaikų žaidimų aikštelės, kuriose taip pat teko praleisti šiek tiek laiko. Jos įkurtos gražiose vietovėse prie paplūdimių ar parkų, tad tėvai gali ilsėtis šalia jų“, – prisimena keliautoja.

Nuo kalnų iki muziejų įvairovės

Pasak didžiausio Baltijos šalyse kelionių organizatoriaus „Novaturo“ komunikacijos vadovės Miglės Bielinytės, Madeira – tai sala, kurioje kiekvienas atras sau tinkamą atostogų praleidimo būdą. Romantiškos gastronominės patirtys keliaujant dviese, smagios pramogos, skirtos pasimėgauti bičiulių draugija, ir nepamirštamas laikas kartu su šeima, kad mažieji patirtų nuotykių kupinas atostogas laukinėje gamtoje – visa tai galima rasti vos 57 km ilgio ir 22 km pločio saloje.

„Nors Madeira yra nedidelė sala, jos matmenys nė kiek nesumažina patrauklumo ir įvairovės. Ši graži Portugalijos sala išsiskiria savo įspūdinga gamta su senoviniais Laurisilvos miškais, UNESCO paskelbtais pasaulio paveldo objektu. Geriausias būdas atrasti salą – leistis į žygį nuostabiais salos takais. Žinoma, svarbu pasirinkti kiekvienam lygiui tinkamą maršrutą, turėti gerą žemėlapį, dėvėti tinkamą aprangą ir avalynę, atitinkančią metų laiką, nepamiršti apsaugos nuo saulės, lengvų užkandžių bei pakankamo kiekio vandens“, – pataria M. Bielinytė, pažymėdama, jog net ir besidairantys pasyvių atostogų šioje saloje patirs nepamirštamas atostogas.

Komunikacijos vadovė pasakoja, jog Madeiros muziejai gali nustebinti visą šeimą: „Pavyzdžiui, Kanišalyje esančiame Banginių muziejuje eksponuojami neįtikėtini natūralaus dydžio banginių ir delfinų modeliai, paliksiantys neišdildomą įspūdį vaikams, o apsilankius šiaurinėje salos dalyje būtina aplankyti Porto Monizo mieste esantį Madeiros akvariumą, kuriame išvysite tūkstančius žuvų rūšių. Taip pat nepraleiskite progos apžiūrėti salos sostinėje Funšalyje esančiame Žaislų muziejuje sukauptos įspūdingos 20 000 eksponatų kolekcijos. Na, o futbolo gerbėjams būtina apsilankyti šioje saloje gimusio Cristiano Ronaldo muziejuje. Be to, keliautojai turi galimybę apsilankyti ir Vulkanizmo centre, kuriame žaismingai pristatoma geologinė urvų raida, ugnikalnio išsiveržimo procesai bei Madeiros salyno formavimasis. Šie muziejai populiarūs tiek tarp šeimų su vaikais, tiek tarp suaugusių keliautojų.“

M. Bielinytė pažymi, jog ankstyvas pavasaris, o ypač – Velykų laikotarpis visada yra populiarus atostogų metas su vaikais. Todėl jau dabar reikėtų pradėti planuoti kelionę su šeima, nes ši tendencija ryški ne tik Lietuvoje. Pavasarį su šeimomis atostogauja daugelio šalių žmonės, be to, prasideda ir išankstiniai vasaros sezono skrydžiai.

„Keliautojai dažniausiai renkasi atostogas Turkijos, Egipto, Tenerifės bei Madeiros kurortuose – šios kryptys itin tinkamos šeimų poilsiui. Vykstantiems su mažais vaikais patariama į kelionę įsidėti specialią kuprinę, skirtą mažuosius keliautojus neštis ant pečių. Į lagaminą taip pat vertėtų įsidėti patogią avalynę, šiltesnių, aktyviai veiklai ir žygiams tinkamų drabužių, neperšlampamų drabužių drėgnoms ir kalnuotoms vietoms“, – primena komunikacijos vadovė.