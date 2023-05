Vaikus dainuoti mokanti Rosita Čivilytė: „Nenorėčiau, kad į sceną jie eitų tik dėl tėvelių“

Rosita Čivilytė pasakoja, kaip vaikų įsitraukimas į koncerto organizavimą ugdo jų asmenybes.

– Kas slepiasi po koncerto pavadinimu „Talentai talentams“?

– Nepriklausomai nuo amžiaus, muzikuojančius jaunuolius jungia viena savybė – nuolat galvoje besisukantys klausimai: „Ar aš gerai kuriu, galvoju, valdau balsą? Ar aš profesionalus? Ar galima tikėti kaimynu, kuris pasakė, kad gerai dainuoju? Ar galiu tikėti tuo tėvų žvilgsniu, kai jie blizgina akimis, kai aš dainuoju?“.

Dažnai tėtis, mama ar mokytojas pasako „kaip tu gražiai dainuoji“ ir sukuria vaikams lūkesčių, kurie neišsipildo.

Todėl tokie koncertai, kaip šis „Talentai – talentams“, yra labai naudingi. Jam besiruošiantys vaikai susikūrė savo atskirą grupę ir komunikuoja tarpusavyje. Jie atlieka namų darbus: rūpinasi repertuaru, repetuoja dainas, susitaria dėl repeticijų muzikiniame klube, patys susisiekia su muzikantais, techniniu personalu.

Jie apsvarstė bendrą repertuarą, kad jis būtų vertingas žiūrovams. Jie mokosi suprasti techninę koncertų organizavimo pusę, nes nuo to priklauso koncerto kokybė. Pasiruošimas koncertui apima labai daug detalių – vaikai išmoksta koncerto vadybos.

Koncerte dalyvausiantys jau patyrę „Lietuvos balso“ atlikėjai Sidas Gvozdiovas, Orestas Vyšniauskas yra įkvėpimo šaltinis kitiems jaunuoliams – kiek jie pažengę, kaip kalba, ką sako.

Vaikai auga per tikrą komunikavimą, per tikrąją patirtį, o ne vien konkursuose su tėveliais ir mokytojais priešaky. Nes dabar vaikai gyvena galimybių laikais. Todėl jie dažnai tinginiauja ir nelabai nori ką nors atrasti savyje ir savo kūryboje, jiems reikia pasakyti, ką daryti.

Jau senokai pradėjau atvirai kalbėti: „vaikai, aš jums duodu užduotį tam, kad jūs suprastumėte, kur esate ir ką norite padaryti“. Jaunuoliams svarbu suvokti, kiek kas kainuoja jėgų, energijos ir laiko. Talento neužtenka. Dažniausiai žmonės mato galutinį, koncertinį, rezultatą: įsijungia televizoriaus mygtuką ir išjungia, kai nuobodu.

Aš džiūgauju stebėdama iš šalies aktyvius mokinius. Tikroji patirtis vaikams patinka, nes jie realizuoja savo prigimtines savybes ir po truputį išsigrynina pagrindines taisykles, kurios labai reikalingos dainininkams. Visų pirma – puoselėti sveikatą, nebūti nuvargusiam. Nes niekam neįdomu nuvargęs veidas ir kūnas. Muzikalūs vaikai dažnai būna jautrūs ir psichologinė pusiausvyra jiems yra vienas iš svarbiausių dalykų, kurį reikia valdyti sceniniame gyvenime.

– Papasakojote apie koncertui besiruošiančių vaikų patirtį. O ką gaus žiūrovai?

– Ar tu pasiruošęs apginti savo kūrybą? Apie ką šie žodžiai? Kaip sudominsi žiūrovą? Tokius klausimus užduodu vaikams, nes koncerte „Talentai – talentams“ jie pristatys ne tik garsių dainininkų – Maiklo Džeksono, Eltono Džono, Taylor Swift ir kitų coverių, bet ir savo kūrybos dainų. Išgirdus klausimus, jiems akys atsiveria – jie apgalvoja, kokią prasmę neša kiekviena daina.

Koncerto metu matysiu, kaip vaikai išdrįs reprezentuoti savo sukurtą dainą, ką jie galvojo kurdami ir ką jiems reiškia jų sukurtos dainos. Man pačiai tai bus visai kitokia patirtis – matyti juos ne klasėje, o scenoje, kaip besiformuojančius atlikėjus.

Tokių galimybių, kokios bus šiame koncerte, žiūrovams yra nedaug – ne vien paklausyti dainų, bet ir gyvai pamatyti ir išgirsti pokalbius, kuo mūsų talentingasis jaunimas gyvena, apie ką jie kalba, kaip vyksta jų kūrybinis procesas. Apie visa tai tarp dainų jie papasakos scenoje gegužės 23 dieną „Tamstos“ klube.

Tai bus puiki galimybė ir šeimos nariams iš arčiau pažinti savo vaikus, draugus, seses, brolius. Nes artimieji dažnai net neįtaria, apie ką jaunuoliai mąsto kurdami, muzikuodami.

– Buvote „Lietuvos balso“ vokalo mokytoja. Kas mato jus dirbančią su vaikais, sako, kad tai – jūsų pašaukimas...

– Man patinka ryšys su vaikais. Aš tampu jų laidininke tarp dainavimo ir žmogaus. Nesu jiems mama, bet jie vis tiek ieško manyje motiniškų savybių, ypač kai ateina pavargę – ieško saugumo, kad pasakysiu, patarsiu, pabūsiu šalia. Kartais jie pasako man ir tai, ko tėvams nepasako. Mes turime su kūryba susijusių paslaptėlių.

Man labai svarbus vaikų pasitikėjimas savimi. Jų jautrioms širdims reikia supratimo. Kartais labiau nei vokalinių patarimų vaikams reikia emocinio ir psichologinio palaikymo – vietoje ir laiku, tai padeda vaikams eiti toliau ir patiems priimti sprendimus.

Nenorėčiau, kad vaikai eitų į sceną dėl tėvelių ar mokytojų, ar aplinkinių žmonių nuomonės, patys su savimi neišsiaiškinę, ar tai jų pašaukimas. Patys vaikai turi atrasti ryšį su muzika.

Mano misija – užkurti vaikus jų pačių muzikiniam gyvenimui, kuris visada surištas su psichologija, emocijomis. Nes gal namie kažkas ne taip, gal mokykloje nepasisekė. Iškart matau, kai vaikas atsisėda, pečiai nuleisti, lūpa patempta, energijos nėra ir suprantu, kad dainavimo pamoka šiandien nevyks. Vietoj to mes pasikalbame. Kartais jie būna nemiegoję arba pergyvena dėl pažymių, dėl tėvelių reakcijos į pažymius. Vaikai būna pritvinkę emocinių kalnų, kurių vieni negali įveikti. Dažnai įveikiame tuos kalnus kartu. Tai yra be galo svarbu – dainuoti ne dėl mokytojo ir ne dėl tėvelių, o dėl vidinio pašaukimo ir dėl to, kad vaikai turi ką pasakyti žmonėms. KARTOJAMĖS.

Labdaros koncertas „Talentai – talentams“ vyks gegužės 23 dieną gyvos muzikos klube „Tamsta“. Koncerte dainuos žiūrovų pamėgti TV projekto „Lietuvos balsas“ dalyviai Sidas Gvozdiovas, Orestas Vyšniauskas; Rositos Čivilytės vokalo studijos dainininkai Gabija Žvirdauskaitė, Gabija Tarvydaitė, Gabija Pakštytė, Viltė Kirstukaitė, Ignas Sinkevičius, Erika Gerasimovaitė, Ona Mingė Slušnytė, gros jaunasis pianistas Jonas Dudlauskas.

Koncerto metu už bilietus surinktos lėšos bus skirtos paremti jaunąjį talentą nuperkant reikalingą muzikos instrumentą.

Kartu su Rositos Čivilytės vokalo studijos vaikais koncertą organizuoja labdaros ir paramos organizacijos: Vilniaus Karaliaus Mindaugo Lions klubas ir Sostinės Lions klubas.