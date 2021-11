Paaiškino, ar galima išlepinti kūdikį per daug nešiojant ant rankų

Leidykla „Vaga“ pristato pagalbą tėvams – knygą „Pirmųjų kūdikio metų iššūkiai“, kurios autorė, mokslų daktarė Tina Payne Bryson, skaitytojams pažįstama kaip knygų „Smegenys tariančios TAIP“ ir „Auklėjimas be dramų“ bendraautorė.

„Rašydama šią knygą noriu jums padėti ištrūkti iš balsų kakofonijos, garsiai aiškinančios, kaip elgtis su savo kūdikiu. Padėsiu jums atrasti naujausią informaciją apie iškylančias problemas ir klausimus, kad galėtumėte priimti geriausius sprendimus, kaip auginti savo vaiką. Šioje knygoje aptarsime dažniausiai pasitaikančius, kritiškiausius, prieštaringiausius ir painiausius klausimus, su kuriais susiduria naujai iškepti tėveliai. Knygoje aptariami klausimai, susiję su žindymu, miego planavimu, skiepais, disciplina ir viskuo, kas galėtų jus dominti ir neraminti,“ – sako autorė.

Šiandien apie vaikų auklėjimą galime rasti gausybę informacijos. Dideli rekomendacijų srautai, skirtingų nuomonių gausa gali kelti sumaištį ne mažiau, nei patirties stoka apie tai, kaip auginti vaiką. Knyga „Pirmųjų kūdikio metų iššūkiai“ taps patogiu pagalbininku, kuriame pateikiama aktualiausia informacija apie mažylių priežiūrą. Trumpi skyreliai parengti pagal temas, o šios – išdėstytos abėcėlės tvarka, todėl yra paprasta greitai atsiversti reikalingą temą.

Konkretūs, koncentruoti skyriai neapsunkins nei tada, kai patarimą reikia surasti greitai, nei tuomet, kai knygą norima skaityti nuo viršelio iki viršelio: „Informaciją suskirsčiau abėcėlės tvarka, kad galėtumėte lengvai surasti jus dominančias temas. O galbūt mieliau skaitysite viską nuo pradžios iki pabaigos. Šiaip ar taip, netruksite pastebėti, kad kiekvienas šios knygos skyrius – nuo alkoholio ir antibiotikų iki rūkymo ir vaikštynių – yra suskirstytas į tris pagrindines dalis: „Konkuruojančios nuomonės“, „Ką sako mokslas“ ir „Esmė“.

<...> Vis dėlto pirmenybę teikiu tam, kad informacija, kurią gausite, būtų ne tik tiksli, bet ir glausta. Jeigu auginate mažą vaiką, tai savaime suprantama, neturite daug laiko, todėl siekiau, kad jums būtų paprasta greitai gauti kiekvienos temos mokslinės literatūros apžvalgą. <...> Šioje knygoje daugiausia dėmesio skiriama klausimams apie kūdikius, kuriuos aš apibrėžiu kaip jaunesnius nei dvylikos mėnesių vaikus. Kartais kalbėsiu ir apie vyresnius, bet iš esmės aptarsiu problemas, susijusias su pirmaisiais jūsų kūdikio gyvenimo metais. Ir norėčiau pabrėžti, kad tai ne mokomojo pobūdžio leidinys.

Šios knygos tikslas nėra duoti nurodymus, kaip spręsti įvairias iškylančias problemas – karščiuojant, renkantis lovytę, susidūrus su bėrimais nuo vystyklų, tėvams stengiantis pasirūpinti savimi ir panašiai. Yra daugybė knygų, kuriose būtent tai ir daroma, daugelį jų aš nuolat rekomenduoju. Nesiekiu čia pateikti išsamių atsakymų į visų įmanomų naujiems tėveliams kylančių klausimų rinkinį. Vietoje to, bandau aptarti bemaž visas pagrindines dilemas su kuriomis susidūrę nauji tėveliai greičiausiai sulauks prieštaringų patarimų iš aplinkinių žmonių“, – kalba autorė.

Knygoje „Pirmųjų kūdikio metų iššūkiai“ Tina pateikia per septyniasdešimt atvejų, kai tėvai gali susidurti su dilema kaip elgtis. Pateikiame dalį vieno iš jų:

Ar galima išlepinti kūdikį per daug nešiojant ant rankų?

Naujai iškepti tėveliai dažnai gauna prieštaringų patarimų dėl kūdikio nešiojimo ant rankų ir apie tai, kokią žinutę jie siunčia, kai reaguoja į kiekvieną virktelėjimą. Ar įmanoma „išpaikinti“ kūdikį, skiriant jam per daug dėmesio?

Konkuruojančios nuomonės

Perspektyva Nr. 1: dažnas kūdikio nešiojimas ant rankų ir reagavimas į kiekvieną mažiausią virktelėjimą jį išlepins ir išmokys, kad jis gali jumis manipuliuoti tikėdamasis, jog sureaguosite kas kartą, kai tik norės jūsų šalia. <...> Svarbu, kad vaikai išmoktų patys nusiraminti, kad jie neužaugtų per daug priklausomi ir privilegijuoti.

Perspektyva Nr. 2: kūdikiai dar nesugeba manipuliuoti žmonėmis ir jūs negalite jų išpaikinti per dideliu dėmesiu, per dažnu laikymu ant rankų ar reagavimu į jų verkimą. Žinoma, turite pasirūpinti ir savo poreikiais, tačiau laikykite kūdikį ant rankų tiek, kiek galite, ir tiek, kiek jam to reikia. Tai sustiprins judviejų santykius ir paskatins tarp jūsų tvirtesnį pasitikėjimą.

Ką sako mokslas? Ne vieną dešimtmetį vykęs ilgalaikis tyrimas parodė, kad greita ir jautri tėvų reakcija į savo vaiko verkimą nepadaro jo labiau priklausomo, priešingai – tai kaip tik skatina jo savarankiškumą, nes vaikas tikisi, kad prireikus tėvai bus šalia ir apsaugos jį, kai toks poreikis bus išreikštas. Ypač kai kontaktuojama oda prie odos, kūdikio laikymas rankose teikia be galo daug privalumų tiek tėvams, tiek vaikui. Tai prisideda prie socialinio vystymosi, ir, kaip įrodyta, sumažina skausmą atliekant tam tikras medicinines procedūras.

Esmė: Tyrimai sistemingai rodo, kad ankstyvas ir dažnas kūdikio laikymas rankose ne tik jam nepakenks, bet netgi yra būtinas ir turi ilgalaikį teigiamą poveikį jo sveikatai ir vystymuisi. Neįmanoma per daug laikyti, liesti, nešioti ar mylėti savo kūdikio. Palaikydama fizinį kontaktą su savo vaiku tiek laiko, kiek jums patinka ir tiek, kiek reikia jūsų kūdikiui, jūs teikiate jam didžiulę emocinę, santykių ir vystymosi naudą. <...> Tai taikoma ne tik naujagimiams, bet ir vyresniems kūdikiams. Taip, žinoma, jūs turite rūpintis savimi ir rasti laiko pabūti atskirai nuo vaiko savo pačios sveiko proto gerovės labui. Bet kai esate drauge, niekada nesvarstykite, ar nedarote žalos pasiimdama savo kūdikį ant rankų, kai jam jūsų reikia.

Tinos Payne Bryson knyga padės susigaudyti nelengvame tėvystės kelyje, o temų įvairovė ir patogi knygos sąranga palengvins atsakymų ieškojimą į dažniausiai pasitaikančias vaikų auginimo dilemas.