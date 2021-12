– Ar šiuolaikinės mergaitės stokoja žinių apie mėnesines taip, kaip mūsų karta jų stokojo prieš kelis dešimtmečius?

– Šiuolaikiniai vaikai yra kitokie nei prieš 10–15 metų. Jie žingeidesni, yra puikiai įvaldę šiuolaikines technologijas ir geba susirasti tą informaciją, kuri jiems įdomi, aktuali ir reikalinga.

Tačiau tam, kad mergaitė gautų teisingą informaciją ir kad ji jos neišgąsdintų, žinių bazę ji turėtų gauti pasikalbėjusi su mama ar kitu jai artimu suaugusiu žmogumi. Pastebiu, kad informacijos apie mėnesines ir jų pradžią trūksta pačioms mamoms arba jos tiesiog nežino, kaip tokį pokalbį pradėti ir ką jo metu sakyti, o ką – nutylėti.

– Ką galite patarti mamoms, besiruošiančioms tokiam pokalbiui?

– Pirmiausia, svarbu, kad informaciją apie mėnesines mergaitė gautų ne joms jau prasidėjus, o metus ar du prieš. Tuomet ji bus pasiruošusi, pokyčiai jos neužklups netikėtai. Patariu pirmo pokalbio metu tiesiog užsiminti apie brendimą ir vėlesnių pokalbių metu išplėsti informaciją, atsakyti į kylančius klausimus. Svarbu neišgąsdinti mergaitės, kad mėnesines ji suprastų ne kaip ligą, o kaip natūralų fiziologinį procesą.

Jei mama (močiutė, teta, tėtis) pati jaučia, kad jai trūksta informacijos, verta apsilankyti vis labiau populiarėjančiose paskaitose tėvams arba pasikalbėti su savo ginekologe. Mes tikrai mielai atsakysime į kylančius klausimus – tiek mamai, tiek mergaitei. Nuo to, kaip paauglei bus pateikta informacija apie mėnesines, priklausys jos požiūris į jas, elgesys ir net emocinė būsena.

– Kada toks pirmasis pokalbis turėtų vykti?

– Dabar vaikai bręsta anksčiau, mėnesinės mergaitėms prasideda 12–14 metų. Tad pokalbis apie tai turėtų įvykti ne vėliau nei 10–11 metų, pasirodžius pirmiesiems brendimo požymiams: kai atsiranda krūtų užuomazgos, pažastų, gaktos plaukai. Tai nėra paskaita mergaitei, tiesiog lengvas pašnekesys apie kūno pokyčius, asmens higieną, brendimo pradžią.

– Ar verta mamai dalintis savo mėnesinių išgyvenimais?

– Vis dar pastebiu gąsdinimų, kad per mėnesines labai skauda, kad mergaitei bus labai sunku. Taip pat mamos dažna perkelia savo patirtis dukroms. Tačiau net jei mamai labai skauda, ji jaučiasi nedarbinga, nebūtinai taip nutiks ir dukrai.

Kuo šią temą pateiksime švelniau ir natūraliau, tuo pati mergaitė jausis ramesnė. Esu pastebėjusi, kad kartais mergaičių mėnesinių skausmai būna tiesiogiai susiję su jų baime – juk kuo daugiau bijome, kuo labiau esame įsitempusios, tuo labiau skauda.

– Kaip kalbėtis apie mėnesinių skausmą ir jo malšinimo būdus?

– Kartais užtenka paaiškinti moksliškai, kas vyksta mėnesinių metu ir kodėl jaučiame maudimą ar skausmą. Nes kai žinome, kas vyksta, mažiau bijome.

Mėnesinių metu iš gimdos ertmės šalinama nereikalinga gleivinė. Mūsų gimda yra raumeninis organas, ir tam, kad tą gleivinę pavyktų pašalinti, gimda turi susitraukti. Šie susitraukimai ir sukelia maudimą, silpnesnį ar smarkesnį skausmą.

Jei skauda labai, verta pasikonsultuoti su gydytoju – kartais padeda šiluma, dilgėlių arbata ar kiti nemedikamentiniai būdai, o kartais išrašome vaistų nuo skausmo.

– Kada mergaitei reikėtų pirmą kartą apsilankyti apsilankyti ginekologą?

– Jei mėnesinės prasideda anksčiau nei 10 arba neprasideda iki 16 metų; Jei mėnesinės labai gausios, skausmingos, nereguliarios; Jei mėnesinės trunka ilgiau nei 7 dienas ir yra labai gausios, jei mergaitei diagnozuota mažakraujystė.

Jeigu mėnesinės mergaitės nevargina, nėra skausmingos, nekyla jokių klausimų, galima palaukti iki lytinių santykių pradžios, kai jau būtinas pokalbis apie lytiškai plintančias ligas ir apsaugos nuo nėštumo priemones.

– Ką reikia žinoti prieš lankantis pas ginekologą?

– Pirma, nesibaiminti: mergaitės nėra apžiūrimos per makštį, jos tiriamos ultragarsu per pilvo sieną. Tam, kad matytume lyties organus, mergaičių prašome ateiti pilna šlapimo pūsle; to daugelis mamų nežino, tuomet tenka gerti vandenį ir ilgai laukti prie gydytojo kabineto.

Labai svarbu ir dar kartą prašau nei pačių mamų nesibaiminti ginekologų, nei gąsdinti jais dukteris. Galima užsirašyti vizitui, jei norite tiesiog pasikalbėti, turite klausimų, nežinote, kaip sekti mėnesinių ciklą. O galbūt vargina skausmai ir norite pasitarti, kaip juos malšinti. Vyresnės paauglės gali ateiti ir vienos, be mamos, jei norisi pasitarti apie lytinio gyvenimo pradžią ir apsaugos priemones.

– Kada ir kokiomis higienos priemonėmis reikėtų aprūpinti mergaitę?

– Kadangi niekada tiksliai nežinome, kada prasidės pirmosios mėnesinės, geriau pasiruošti iš anksto nei būti užkluptai netikėtai. Tad prasidėjus brendimui ir apie tai pasikalbėjus, galima kartu nueiti į parduotuvę, apžiūrėti priemonių gausą ir pasirinkti labiausiai patikusias. Mergaitėms, neturėjusioms lytinių santykių, rekomenduojami tik higieniniai įklotai.

Paauglės kuprinėje gali atsirasti kosmetinė su keliais higieniniais įklotais ir švariomis kelnaitėmis ekstra atvejui ir ramiai, kad ir metus, laukti savo „žvaigždžių valandos“. Pagrindinė higienos taisyklė, kurią turėtų žinoti kiekviena mergaitė – įklotą keičiame ne rečiau nei kas 3 valandas, o esant reikalui – ir dažniau.

– Remiantis „Procter and Gamble“ tyrimu Lietuvoje, 1 iš 8 mergaičių Lietuvoje praleido pamokas mokykloje, nes neturėjo priemonių menstruacijoms.. Ar savo darbo praktikoje susiduriate su šia problema?

– Savo darbinėje veikloje daugiau matau suaugusias moteris, ne paaugles, tačiau vykdydama labdaringą veiklą Šiaulių LIONS klube, mačiau gana daug tokių atvejų.

Todėl jau antrus metus iš eilės su kitomis klubo moterimis padedame „Always“ prekės ženklo vykdomos akcijos #SvarbiKiekvienaDiena metu paaukotas higienos priemones išdalinti jų stokojančioms mergaitėms. Deja, ne visoms šeimoms Lietuvoje pakanka lėšų įsigyti tiek paauglei reikalingų higienos priemonių, kad mergaitės jaustųsi oriai ir visavertiškai, kad neapribotų savo kasdienių veiklų.

Šiemet kampanijos rezultatai buvo pagerinti ir 2021 m. akcijos metu surinkta net 385 000 „Always“ paketų menstruacijoms, kuriuos LIONS klubų nariai išdalins 3500 mergaičių visoje Lietuvoje.