Kieme – šeši namukai

Kentukio valstijoje JAV gyvenanti šeima prieš penkerius metus už 57 tūkst. JAV dolerių (daugiau nei 50 tūkst. eurų dabar) nusipirko beveik 5 hektarus žemės, rašo portalas boredpanda.com.

Dabar šiai šeimai priklauso šeši namai, kurių kiekvienas yra apie 16 kvadratinių metrų dydžio ir atrodo lyg iš filmo „Mieloji, aš sumažinau vaikus“.

Mama Keli prisipažino, kad jos vyras norėjo, jog visa šeima gyventų viename name, bet ji siekė duoti vaikams (o gal sau?) erdvės. Be to, paaiškėjo, kad mažuose namuose susirenka mažiau atliekų ir jų šildymas atsieina pigiau!

Visi keturi šeimos nariai gyvena atskirai: Brinksų kaimelyje yra tėvų namas, du atskiri namai paauglei Lennox ir jos broliui Brodey, dviejų vonios kambarių namukas, baseino pastatas ir svečių namelis.

Tėvų namas yra pats didžiausias, net 32 kvadratinių metrų dydžio, ir kainavo daugiausiai – 9 tūkst. JAV dolerių (apie 8 tūkst. eurų), nes jame įrengta virtuvė, papildomi langai ir apšvietimas.

Tapo nepriklausoma

Lennox Brinks papasako, ką reiškia gyventi gyventi atskirai nuo tėvų, bet kasdien juos matyti.

„Tai nuostabu. Man patinka gyventi mažame name ir labai džiaugiuosi, kad mano tėvai nusprendė mus perkelti į tokią erdvę. Pirmus 14 savo gyvenimo metų gyvenau įprastame name, bet dabar, kai išbandžiau gyvenimą tokiame name, man tai patinka. Manau, kad mano pirmasis namas greičiausiai bus įprasto dydžio, bet, galbūt, kai užaugs mano vaikai, grįšiu prie tokio gyvenimo“, – atviravo paauglė Lennox.

Mergina džiaugiasi turėdama nuosavą erdvę ir galėdama ją pritaikyti savo skoniui.

„Jau nekalbant apie tai, jei einu miegoti vėlai vakare ar pas mane yra draugai, man nereikia jaudintis dėl tylos, nes mano tėvai yra kitoje kiemo pusėje. Manau, kad šis gyvenimo būdas padėjo man tapti nepriklausoma“, – tikina Lennox.

Jaučiasi arčiau gamtos

Šeima teigia kad dar vienas privalumas įkūrus šeimos kaimelį yra galimybė būti draugiškesniems aplinkai ir gyventi tvariau.

„Sunaudojame daug mažiau energijos, nes kai namas nenaudojamas, nereikia naudoti šildymo ar oro kondicionavimo. Mūsų sąskaita už elektrą nuo persikraustymo smarkiai sumažėjo. Turime sodą ir daug maisto užauginame savo rankomis. Taip pat beveik visas maisto atliekas kompostuojame, perdirbame, todėl susidaro daug mažiau atliekų“, – teigia Keli Brinks.

Vienintelis dalykas, kuris erzina Lennox yra vabalai ir gyvūnai, kurių gamtoje yra apstu.

„Kadangi mūsų namai yra atskirti, vabalai lengviau patenka į kambarį nei įprastuose namuose, o gyvenant vidury miško atkeliauja įvairūs graužikai. Kai persikraustėme, buvo šiek tiek baisu būti vienai savo name, bet dabar pripratau“, – šypsosi mergaitė.

O visus aplinkinius labiausiai kamuojantis klausimas: ar nėra nepatogu naudotis tualetu ir vonia, kurie yra kitame name?

„Vienas trūkumas, apie kurį visi galvoja, yra tai, kad vonios kambarys yra atskirai nuo mano namų, todėl jei reikalas prispiria, turiu vidury nakties išeiti į lauką. Bet iš tiesų, tai skamba blogiau nei yra, nes man užtenka penkių sekundžių nubėgti ten“, – tikina Lennox.

Mažų namų gerbėjai teigia, kad gyvenant mažuose namuose žmonės natūraliai praleidžia daugiau laiko gryname ore, daugiau juda, todėl yra sveikesni ir laimingesni. Juk kelių kvadratinių metrų kambaryje veiklos ne tiek jau daug! Taip pat gyvenant nedidelėse erdvėse žmonės atsisako perteklinių pirkinių, išmoksta įsigyti sąmoningai ko iš tiesų reikia ir neapsikrauna daiktais.

Parengta pagal „Bored Panda“ inf.