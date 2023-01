47 būdai, kaip būti fantastiškais tėvai: patikrinkite, kuriais jų jau naudojatės

99 proc. šių patarimų nieko nekainuoja – tereikia skirti laiko, turėti kantrybės ir tikslingai nukreipti savo pastangas kuriant geresnius santykius tarp jūsų ir jūsų atžalų. Vaikai iš prigimties yra geri, nenori nieko blogo ir specialiai nesistengia jūsų supykdyti, o įnešus lašelį gerumo, gausite fantastišką rezultatą.

Ekspertai dalijasi apibendrintu sąrašu dalykų, kurie jums padės:

Nustatykite ribas;

Praleiskite kokybišką laiką su savo vaikais;

Būkite geru pavyzdžiu;

Girkite savo vaikus;

Pasitikėkite savimi;

Išmokykite savo vaikus socialinių įgūdžių;

Išmokykite dėkingumo;

Valgymo metu skirkite laiką šeimai;

Dažnai kartokite „aš myliu tave“;

Skatinkite fizinį aktyvumą;

Stebėkite įprastą savo vaikų sveikatos priežiūrą.

O dabar aptarkime patarimus detaliau.

Nustatykite protingas ribas

Imkis atsakomybės. Vaikai trokšta ribų, kurios padeda suprasti ir valdyti dažnai painų pasaulį. Parodykite savo meilę nustatydami ribas, kad jūsų vaikai galėtų saugiai tyrinėti ir atrasti savo aistras.

Nekirpkite savo vaiko sparnų. Jūsų mažylio gyvenimo misija yra įgyti nepriklausomybę. Taigi, ugdant savarankiškumą, jie tikrai galėtų sudėti žaislus, nunešti lėkštę nuo stalo ar apsirengti. Atsižvelgiant į jų amžių, leiskite jiems daryti kuo daugiau. Atsakomybės suteikimas vaikui yra naudingas jo savigarbai.

Nebandykite visko išspręsti. Suteikite mažiems vaikams galimybę rasti savo sprendimus. Kai su meile pripažįstate nedidelius vaiko nusivylimus, neskubėdami jo gelbėti, mokote jį pasitikėjimo savimi ir atsparumo.

Atminkite, kad drausmė nėra bausmė. Ribų įgyvendinimas iš tikrųjų yra vaikų mokymas, kaip elgtis pasaulyje, ir padėti jiems tapti kompetentingais, rūpestingais ir kontroliuojančiais.

Kovokite ten, kur verta. Vaikai negali įsisavinti per daug taisyklių, tad pamirškite ginčus dėl smulkmenų, pavyzdžiui, mados suvokimo ir retkarčiais pasitaikančių negražių pokalbių. Sutelkite dėmesį į dalykus, kurie iš tikrųjų yra svarbūs, pavyzdžiui, smurtas prieš kitą, nemandagus kalbėjimas ar melas.

Kurkite savo kokybišką laiką

Žaiskite su savo vaikais. Leiskite jiems pasirinkti veiklą ir nesijaudinkite dėl taisyklių. Tiesiog darykite, ką jie siūlo, ir linksminkitės.

Kasdien skaitykite knygas kartu. Pradėkite, kai jie yra naujagimiai – kūdikiams patinka klausytis savo tėvų balso. Šis laikas yra puiki pažintis, kuri padės jiems skaityti visą gyvenimą.

Suplanuokite specialų dienos laiką. Leiskite vaikui pasirinkti užsiėmimą, kuriame be pertraukų praleisite kartu 10 ar 15 minučių. Nėra geresnio būdo parodyti savo meilę.

Skatinkite šeimos laiką. Didžiausias neišnaudotas mūsų vaikų gyvenimo gerinimo šaltinis yra laikas su tėvais. Vaikams, kurių tėvai yra įsitraukę, geriau sekasi mokykloje, jie sėkmingiau sprendžia problemas ir apskritai geriau susitvarko su viskuo, kas jiems užkliūva.

Kurkite šiltus prisiminimus. Jūsų vaikai tikriausiai neprisimins nieko, ką jiems sakote, bet jie prisimins šeimos ritualus, pvz., miegą ir žaidimų vakarą, kuriuos darote kartu.

Būkite pavyzdys

Būkite pavyzdžiu, kurio nusipelno jūsų vaikai. Vaikai mokosi stebėdami savo tėvus. Tinkamo, pagarbaus, gero elgesio modeliavimas veikia daug geriau nei nurodymas, ką daryti.

Atsiprašykite. Tai geriausias būdas parodyti vaikui, kaip ir kada jis turėtų atsiprašyti, jei būna neteisus.

Gyvenk šiek tiek ekologiškiau. Parodykite savo vaikams, kaip lengva rūpintis aplinka. Mažiau švaistykite, perdirbkite, naudokite pakartotinai ir taupykite kiekvieną dieną. Praleiskite popietę rinkdami šiukšles kaimynystėje.

Visada sakykite tiesą. Jūs norite, kad jūsų vaikas elgtųsi, tiesa?

Pabučiuokite ir apkabinkite savo partnerį vaikų akivaizdoje. Jūsų partnerystė yra vienintelis jūsų vaiko pavyzdys, kaip atrodo, jaučiasi ir kuo paremti intymūs santykiai. Taigi jūsų darbas yra nustatyti puikų standartą.

Laikykitės bendros pozicijos. Kritika antrai pusei, kad jis ne taip augina jūsų vaiką, labiau pakenks jūsų santykiams, vaiko saugumo jausmui nei tai, kad priimsite partnerio skirtingą požiūrį vietoj savų standartų.

Apsupkite pagyromis

Tinkamai pagirkite. Užuot tiesiog sakę: „Tu esi puikus“, pabandykite konkrečiai pasakyti, ką padarė jūsų vaikas, kad nusipelnė teigiamų atsiliepimų. Galite pasakyti: „Tau buvo sunku laukti, kol kalbėjau telefonu ir padaviau sausainių, bet man labai patiko tavo kantrybė“.

Nudžiuginkite gerais dalykais. Pastebėję, kad vaikas daro ką nors naudingo ar malonaus, praneškite jam, kaip jaučiatės. Tai puikus būdas sustiprinti gerą elgesį, kad jis būtų labiau linkęs tai daryti.

Neapkalbinėkime savo vaikų. Faktas, kad vaikai nuklauso viską, ir geriau jau vaikai „pagautų“ jus giriantis savo atžalomis nei jas peikiant.

Pasitikėkite savimi

Duokite sau pertrauką. Šaldyti pusfabrikačiai vakarienei, kai esate per daug pavargę kažką gaminti, nepadaro jūsų blogu tėvu.

Pasitikėk savo nuojauta. Niekas nepažįsta jūsų vaiko geriau už jus. Vadovaukitės savo instinktais, kai kalbama apie jo sveikatą ir gerovę. Jei manote, kad kažkas negerai, tikėtina, kad esate teisus.

Tiesiog sakykite „ne“. Atsispirkite norui prisiimti papildomų įsipareigojimų darbe ar tapti nuolatiniu savanoriu savo vaiko mokykloje. Niekada nesigailėsite, kad praleidote daugiau laiko su savo vaiku.

Nepriimkite nepagarbos iš savo vaiko. Niekada neleiskite savo vaikui elgtis šiurkščiai ar sakyti įžeidžiančių dalykų jums ar kam nors kitam. Jei taip nutiko, tvirtai pasakykite jam, kad netoleruosite jokios nepagarbos.

Įtraukite kitus. Neizoliuokite vaiko, priešingai – pasitelkite senelius, darželio mokytojus, auklę ar giminaičius, kurie atitinka jūsiškes vertybes, ir taip savo pavyzdžiu galite sustiprinti vaikų požiūrį į daugelį dalykų.

Nepamirškite mokyti socialinių įgūdžių

Kiekvieną dieną užduokite savo vaikams tris „tu“ klausimus. Pokalbio menas yra svarbus socialinis įgūdis, tačiau tėvai dažnai to nemoka. Užduokite vaikui panašius klausimus, kaip „Kas geriausio šiandien tau nutiko mokykloje / darželyje?“ „Ką veikei vakarėlyje / būrelyje / susitikime, kuriame buvai?“ ar „Ką norėtum nuveikti rytoj po pietų?“

Drąsos triukas. Išmokykite vaiką šio drąsos triuko. Pasakykite jam, kad visada pastebėtų žmogaus akių spalvą. Akių kontaktas padės dvejojančiam vaikui pasirodyti labiau pasitikinčiu savimi ir padės būti ryžtingesniu.

Pripažinkite stiprias savo vaiko emocijas. Kai baigsis jūsų vaiko pykčio priepuolis, paklauskite jo: „Kaip tu jautiesi ir kas tau padėtų pasijusti geriau?“ Klausykite jo, nes visada palengvėja išsikalbėjus.

Auginkite dėkingus vaikus

Parodykite savo vaikui, kaip tapti atsakingu piliečiu. Raskite būdų, kaip padėti kitiems ištisus metus. Vaikai įgyja savivertės jausmą savanoriaudami.

Neauginkite išlepinto vaiko. Sakoma, kad kiekvienas vaikas yra lobis, bet joks vaikas nėra visatos centras. Atitinkamai juos mokykite.

Kalbėkite apie tai, ką reiškia būti geru žmogumi. Pradėkite anksti: kai skaitote pasakas prieš miegą, pavyzdžiui, paklauskite savo mažylio, ar veikėjai elgiasi piktai ar maloniai, ir išsiaiškinkite, kodėl.

Paaiškinkite savo vaikams, kodėl vertybės yra svarbios. Atsakymas paprastas: kai esate malonus, dosnus, sąžiningas ir pagarbus, aplinkiniai žmonės jaučiasi gerai. Dar svarbiau, kad ir jūs patys jaustumėtės gerai.

Kiekvieną vakarą vakarienės metu sukurkite „dėkingumo ratą“. Apeikite stalą ir pakaitomis kalbėkite apie įvairius žmones, kurie tą dieną buvo dosnūs ir malonūs kiekvienam iš jūsų. Galbūt tai skamba kvailai, bet tai leidžia visiems jaustis gerai.

Nesijaudinkite dėl vakarienės

Bandykite. Jei jūsų vaikas atsisako valgyti naują patiekalą ar ingredientą, nepraraskite vilties. Jums gali tekti pasiūlyti dar šešis, aštuonis ar net 10 kartų, kol jis paragaus ir nuspręs, ar jam tai patinka.

Venkite ginčų dėl maisto. Sveikas vaikas instinktyviai žino, kiek valgyti. Jei jis atsisako valgyti bet kokį maistą, kuris yra jo lėkštėje, tiesiog leiskite jam eiti. Jis nemirs badu.

Su šeima valgykite bent vieną kartą per dieną. Kartu susėsti prie stalo yra geras būdas visiems bendrauti – laikas pasidalinti džiugiomis naujienomis, pasikalbėti apie dieną ar papasakoti kvailą pokštą. Tai taip pat padeda jūsų vaikams išsiugdyti sveikos mitybos įpročius.

Leiskite savo vaikams pateikti užsakymą. Kartą per savaitę leiskite savo vaikams pasirinkti, ką gaminti vakarienei.

Visada sakykite „Aš tave myliu“

Mylėkite savo vaikus vienodai, bet elkitės su jais išskirtinai. Jie yra asmenys.

Pasakykite „aš tave myliu“, kai tik tai jaučiate, net jei tai yra 743 kartus per dieną. Jūs tiesiog negalite sugadinti vaiko per daug švelnių meilės žodžių ir per daug šmaikščių. Neįmanoma.

Prisiminkime, kad vaikai nėra mūsų, jie mums paskolinami tik tam tikram laikui. Tais trumpalaikiais metais stenkitės, kad jie užaugtų gerais žmonėmis.

Mėgaukitės akimirkomis. Taip, tėvystė yra labiausiai varginantis darbas planetoje. Taip, jūsų namuose netvarka, skalbiniai sukrauti, o šunį reikia vedžioti. Bet jūsų vaikas ką tik juokėsi. Mėgaukitės tuo!

Padidinkite protą ir fizinį aktyvumą

Laikykite televizorių svetainėje. Tyrimai ne kartą parodė, kad vaikai, turintys televizorių miegamajame, sveria daugiau, mažiau miega, turi žemesnius pažymius ir prastesnius socialinius įgūdžius. (O tėvai, kurių miegamajame yra televizorius, mylisi rečiau!)

Skatinkite vaikus judėti. Naujausi tyrimai rodo, kad mažų vaikų smegenų vystymasis gali būti susijęs su jų aktyvumo lygiu. Kelis kartus per dieną padėkite kūdikį ant pilvuko, leiskite mažyliui vaikščioti, o ne važiuoti vežimėlyje, ir sudarykite galimybę vyresniam vaikui daug mankštintis.

Stebėkite savo vaikų sveikatą

Paskiepykite savo vaikus. Įvairių ligų protrūkiai pasitaiko visame pasaulyje.

Saugokite šypseną. Skatindami vaiką valyti dantis du kartus per dieną su fluoro turinčia dantų pasta, apsisaugosite nuo ėduonies.

Pasirūpinkite saugumu. Kruopščiai įvertinkite savo namų pritaikymą kūdikiui ir niekada nepalikite vaiko iki 5 metų vieno vonioje. Įsitikinkite, kad automobilinės kėdutės sumontuotos teisingai, ir reikalaukite, kad vaikas važiuodamas dviračiu ar paspirtuku dėvėtų šalmą.

Klausykite gydytojo. Jei jūsų pediatras mano, kad jūsų vaiko karščiavimą sukėlė virusas, negirdykite antibiotikais. Geriausias vaistas gali būti poilsis, daug skysčių ir vienas kitas filmukas.

Rūpinkitės vaiko oda. Vasarą tepkite kremu nuo saulės kiekvieną dieną, tegul tai tampa rytinės rutinos dalimi.