Po skyrybų dvejus metus dėl sūnaus priežiūros kovojantis tėtis: „Perduodant mamai, vaikas klykia“

„Jau beveik 2 metus, kasdien kovoju dėl savo vaiko. Dabar daug kur matau reklamas, akcijas, informaciją apie pagalbą moterims, mamoms. Ir iš savo patyrimo svarstau, o kodėl pirmiausia kalbama ne apie pagalbą vaikui? Mano atveju situacija nieko nesiskirianti nuo kitų, iš to ką matau, sužinojau, per tuos beveik dvejus metus. Kas yra vaiko mamai specialistai pasakė, tegul tai ten ir lieka, bet kasdien tenka susidurti su sunkumais. Pavyzdžiui, prieš geras dvi savaites susirgus vaikui pas mane (temperatūra 38 laipsniai karščio) atvyko jo mama. Ilgai bandyta kalbinti, kad tegul vaikas dar pabūna kol pasveiks, bet ne – pasiėmė vaiką į rankas ir neaprengtą lauko rūbais, be batų, tiesiog išsinešė. Sakysite, kaip dabar taip jau paėmė ir išsinešė? Tai ką vyras negalėjo sulaikyti? O tai tarnybos?

O kas bus iš to jei bandysiu jėga sulaikyti? Policija ir faktas, kad vyras smurtauja. Paprasta. Tarnybos? Metus laiko dirbo su mūsų atveju. Iš kai kurių tarnybų darbuotojų dažnai teko girdėti: „Vyrams užtenka su vaiku pabūti du savaitgalius per mėnesį su vaiku“, „Tai tu vyras, kam tau to vaiko tiek reikia?“.

O geriausia, ką išgirdau, ir nebuvau dar per savo karjerą girdėjęs, tai frazės: „Dainiau jūs nepatogus vyras, nes šokate“, „Jūsų darbas kitiems kelia nepatogius jausmus“, „Bet jūs, Dainiau, šokdamas esate tikrai nepatogus vyras“. Ir čia tik keletas frazių...

Parašiau skundą. Atsakymas „Pažeidimų nenustatyta, viskas gerai, atvejo vadyba dirba gerai“.

Na, šiaip ne taip, per metus ką pavyko pasiekti? Vaiko priežiūra 50\50. Taip, vyrai, tai yra ĮMANOMA, bet LABAI LABAI sunku kol kas to pasiekti, bet vaikas dabar jau kuris laikas su manim būna pusę laiko.

Bet planas pagalbos baigėsi ir dabar, anksčiau aprašyta situacija, yra tik viena iš daugelio... Daug atvejų užfiksuota ir pareigūnai matė įvairaus elgesio su vaiku, neatsargaus elgesio... Perduodant vaiką mamai, vaikas klykia, verkia, priešinasi... Vėl pranešta tarnyboms, kreiptąsi, kad reikia spręsti problemas kol kažkas nenutiko. Ir laukiu. Paskambinu vėl. Ir vėl laukiu. O nutinka, ne patys baisiausi dalykai, bet nutinka tokie, kaip dar vienas. Pavyzdžiui, vaikui maudytis visada patiko labai, po kelių dienų pas mamą, vaikas paniškai bijo vonios. Kažkas nutiko? Faktas. O kas nutiko - man nesakoma. Pratiname vaiką po truputį vėl nebijoti. Ir daugybė daugybė kitų atvejų kasdien, dėl vaiko savijautos, elgesio.