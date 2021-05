Lauko žaislai ir pramogos vaikams stebina naujovėmis: ypatingi vandens šautuvai ir daugiafunkciniai triračiai

Dėl to vis dažniau palepinant saulei, o termometrų stulpeliams kylant į viršų, tėveliai skuba pasirūpinti paspirtukais, dviračiais ir kitais šiltuoju metų laiku populiariais žaislais bei žaidimais savo vaikams.

Prekių vaikams parduotuves „Žaislų planeta“, „BabyCity / ToyCity“ ir kitas valdančios grupės „Kotryna group“ žaislų padalinio komercijos vadovė Nomeda Daukantienė išskiria ryškiausias šio pavasario-vasaros sezono žaislų tendencijas ir naujoves.

Populiarumo viršūnėje – paspirtukai

N.Daukantienės teigimu, pavasariui dar tik rodant pirmuosius ženklus pirkėjai paprastai jau ima dairytis laisvalaikiui lauke skirtų žaidimų ir pramogų savo vaikams.

Šiemet ši tendencija dar labiau pastebima. Didžiausio susidomėjimo, anot prekybininkų atstovės, visų pirma, sulaukia transporto priemonės – paspirtukai, balansiniai dviratukai ir dviračiai.

„Pastaruoju metu populiarumo viršūnėje neabejotinai yra paspirtukai. Dauguma vaikų nori ir mėgsta jais pasivažinėti, o tėveliai stengiasi savo atžaloms suteikti galimybę tai padaryti. Dėl to pavasarį paspirtukų pardavimai reikšmingai išauga. Dažniausiai pirkėjai renkasi žinomų prekės ženklų, tokių kaip „Globber“, „Quurio“, „Yvolution“, paspirtukus. Ieškoma ne tik įprastų, tačiau ir mažesniems vaikams skirtų triračių paspirtukų. Be to, pastaraisiais metais itin populiarėja triukams atlikti skirti paspirtukai, dėl to šiemet į asortimentą įtraukėme daugiau šios kategorijos prekių“, – sako N.Daukantienė.

Ruošiasi dviračių sezonui

Tuo metu daliai vaikų atšilę orai yra naujų atradimų bei iššūkių metas – šiuo metu jie džiaugiasi savo pirmuoju dviračių sezonu, kai ima savarankiškai minti pedalus.

„Laisvalaikis minant dviračio pedalus Lietuvoje tampa vis populiaresnis tarp visų amžiaus grupių, todėl vaikus prie šios transporto priemonės tėveliai ima pratinti jau nuo mažų dienų. Prieš sėsdami prie tikro dviračio vairo daugelis mažųjų šiandien pirmiausiai išbando balansinius dviratukus, kurie pastaraisiais metais taip pat yra išties paklausūs. Pirkėjams ypač patrauklūs unikalaus dizaino ir išskirtinėmis ergonominėmis savybėmis pasižymintys „Globber“, „Yvolution“, „Kinderkraft“ dviratukai, kurie yra gerai žinomi visame pasaulyje“, – sako N.Daukantienė.

„Kotryna group“ atstovės teigimu, taip pat didelio dėmesio susilaukia ne tik dviračiai, bet ir triratukai – pavyzdžiui, „Gloober“ „Trike Explorer 4 in 1“ modelis, kuris tinka vaikams nuo 10 mėnesių ir 5 metų.

Jo išskirtinumas tas, kad iš pradžių šią važiavimo priemonę galima naudoti kaip triratuką-vežimuką (10-36 mėn.), vėliau kaip triratuką su valdymo rankena tėvams (18-36 mėn.), kaip mokomąjį triratuką (24-36 mėn.) ir, galiausiai – kaip balansinį dviratuką (2-5 m).

Tuo metu vyresniems vaikams ieškoma kokybiško pirmojo dviračio su minamais pedalais.

„Tėveliai puikiai supranta aktyvaus laisvalaikio svarbą vaikams. Ypatingai dabar, kai mažieji tiek laiko praleidžia prie mobiliųjų įrenginių ekranų, ieškoma alternatyvų, kurios įtrauktų vaikus, o kartu leistų jiems pajudėti, daugiau laiko praleisti gryname ore. Be abejo, važiavimo priemonės šiuo požiūriu yra nepamainomos. Jos ne tik suteikia aktyvaus laisvalaikio galimybę, bet ir gali būti patrauklus būdas visai šeimai pakeliauti“, – sako N.Daukantienė.

Žaidimai keliasi į lauką

„Kotryna group“ atstovės teigimu, atšilus orams pirkėjai vis daugiau informacijos ieško net tik apie vaikams skirtas transporto priemones, bet ir apie namų ar sodybų kiemuose įrengiamas žaidimo aikšteles, kitas žaidimo lauke priemones.

„Atšilus orams tėvai stengiasi sudaryti vaikams sąlygas daugiau laiko būti ir žaisti lauke. Dėl to išauga susidomėjimas įvairiais vaikiškais lauko nameliais, čiuožyklomis, smėlio dėžėmis ir žaislais. Šiemet šioje prekių kategorijoje turėsime nemažai naujovių. Viena iš jų – trijų skirtingų dydžių „Quurio“ batutai, kurie vaikams gali suteikti išties daug smagių akimirkų. Be to, mažiesiems leidžiant laiką lauke itin patinka leisti muilo burbulus, žaisti su vėjo malūnėliais – tai taip pat populiarios pavasario-vasaros sezono prekės, kurių asortimente šiemet taip pat netrūksta naujovių“, – pažymi N.Daukantienė.

Anot N.Daukantienės, orams dar labiau šylant ir pavasariui ritantis link pabaigos kiekvienais metais ženkliai išauga ir vandens šautuvų, pripučiamų baseinų ir kitų mėgautis vandens pramogomis skirtų žaislų paklausa.

Kuo lauke šilčiau, tuo susidomėjimas šiomis prekėmis didesnis. Specialistės teigimu, vasaros sezonui šiemet taip pat paruošta nemažai naujovių, tarp kurių „Xshot“ vandens šautuvai su greito vandens užpildymo sistema, įvairūs paplūdimio žaislai.

Stengiasi nenuobodžiauti ir namuose

Nors pavasaris įpusėjo, orai ne visuomet leidžia mėgauti pramogomis lauke. Dėl to išlieka populiarūs ir įvairūs laiko leidimui namuose skirti žaidimai bei dėlionės.

„Nuo pirmos pandemijos bangos pradžios stipriai išaugęs susidomėjimas stalo žaidimais neblėsta. Pirkėjai ir toliau perka klasikinius stalo žaidimus, tokius kaip „Scrabble“, „Monopoly“, „Uno“ kortas, „Tactic“ žaidimus. Taip pat nevengiama išbandyti ir naujovių. Ypatingos sėkmės sulaukė neseniai rinkoje pasirodęs piešimo ore žaidimas „Pictionary“, strateginiai „Brain games“ žaidimai, interaktyvi „Gravitrax“ takelių sistema“, – pirkėjams įspūdį palikusias naujoves vardina N.Daukantienė.

Anot „Kotryna group“ atstovės, didelė paklausa išlieka ir dėlionių kategorijoje. Čia populiarios ne tik vaikiškos dėlionės, bet ir sudėtingesnės dėlionės suaugusiesiems su didesniu detalių skaičiumi ir imantresniais paveikslėliais.

Prekybininkų atstovės teigimu, didelio susidomėjimo sulaukia „Ravensburger ESCAPE“ dėlionių linija. Šiuose žaidimuose derinami įprastų dėlionių ir pabėgimų kambario misijų elementai.

„Tokie žaidimai neabejotinai gali suteikti daugybę smagių akimirkų šaltuoju, tiek šiltuoju metų laiku“, – įsitikinusi N.Daukantienė.

Jos teigimu, galiausiai, kalbant apie bet kuriuo metų laiku populiariausius žaislus ir žaidimus, neįmanoma nepaminėti tokių vaikų širdis užkariavusių linijų kaip „Paw Patrol“, „Rainbocorns“ ir „Hairdorables“, kurių gamintojai kiekvienam sezonui pasiūlo naujovių.

N.Daukantienė neabejoja, kad šie žaislai sulauks didelio dėmesio. Prekes galima įsigyti vėl atsivėrusiose fizinėse parduotuvėse, kuriose pasirūpinta saugiu apsipirkimu, užtikrintos COVID-19 plitimo prevencijos priemonės.

Tekstas parengtas bendradarbiaujant su UAB „Kotryna Group“.