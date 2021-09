Dauguma vaikų užmiega per 20 minučių nuo tada, kai atsigula. Per kiek laiko vaikai užmiega, priklauso nuo to, koks pavargęs yra jų kūnas, taip pat nuo dienos ir miego režimo. Tam tikra pasikartojanti rutina prieš miegą padeda vaikams atsipalaiduoti, todėl jie gali lengviau užmigti.

Miegą sudaro keli ciklai: miegas gali būti neramus ir negilus, arba gilus, kurį sunkiau sutrikdyti. Pradžioje miegas gilėja, po to jį keičia negilus miegas, kurio metu vaikas sapnuoja. Toks miego ciklas kartojasi apie penkis kartus per naktį.

Keičiantis miego ciklui miegas tampa jautresnis ir vaikas gali kelioms sekundėms pabusti. Miegą reguliuojantys mechanizmai yra susiję su organizmo medžiagų apykaita, nulemia miego atsiradimą, nepriklausomai nuo budrumo, turi įtakos darniai lėtojo miego ir sapno fazių kaitai kas 90-100 min.

Negilaus miego metu vaikas gali blaškytis, atsimerkti, pravirkti arba priešingai- gulėti ramiai. Neramaus miego fazę gali būti sunku atskirti nuo prabudimo. Todėl per anksti sureagavus į vaiko judesius, blaškymąsi, galima jį pabudinti, kai iš tikrųjų jis dar nori miegoti ir dar miega.

Dešimtmečio vaiko ritmas jau atitinka suaudusiojo miego fazių kaitą. Pagrindinis pakankamos trukmės ir gero miego ženklas yra gera vaiko būsena visą dieną.

Naujagimiai miega 16–18 val., o kartais ir ilgiau, atsibusdami tik pavalgyti, tačiau jų miegas yra trūkinėjantis. Nuo 6 mėn. iki 1 metų vaikai miega 14,5–13,5val. (ne mažiau kaip 2 kartus ir dienos metu), nuo 1,5 metų iki 3–5 metų – 13–12 val. (dieną bent 1 kartą). Nedidelė dalis vaikų, ypač ilgai miegančių naktį (11–11,5 val.), nuo 4 metų amžiaus dieną nebemiega visai. Dienos miegas naudingas tiek mažyliams, tiek ir pradėjusiems lankyti mokyklą, ypač pirmokams. Vaikas turi miegoti tiek, kad jaustųsi žvalus, gerai pailsėjęs, normaliai vystytųsi.

Siūlome jums 5 patarimus sveikam vaiko miegui.

Nustatykite miego režimą

Reguliarus miego režimas, prasidedantis maždaug tuo pačiu metu kiekvieną vakarą, skatina gerą miegą. Šis įprotis miegą padaro maksimaliai efektyvų.

Tačiau atminkite, kad naujagimio miegas nėra labai nuspėjamas. Pirmosios 6-8 gyvenimo savaitės yra skirtos susipažinimui su pasauliu ir ypač dienos – nakties pokyčiais.

Griežtai dienotvarkei dar anksti, tačiau galite po truputį pradėti ruoštis režimui.

Stabili dienotvarkė atsiranda savaime maždaug trečią gyvenimo mėnesį. Keliamasi ir gulama tuo pačiu metu.

Kūdikio miegas yra aktyvus. Taip yra dėl to, kad kūdikio nervų sistema dar yra nebrandi. Dabar mažylis greitai auga, jam viskas nauja, patiria daug įspūdžių, o tai ramybės neprideda.

Prieš miegą padėkite atsipalaiduoti

Užmigti ir nusiraminti padeda ritualai prieš miegą. Vonios, pasakojimai ar lopšnė, paglostymas jau atsigulus ir tvarkinga lovelė, švari patalynė prieš miegą gali padėti mažyliams jaustis pasirengusiems miegoti. Reikia nepamiršti, kad vaikų patalynę itin svarbu tinkamai prižiūrėti.

Naudinga gali būti ir aromaterapija. Malonūs kvapai nuteikia raminančiai, tik jie neturėtų būti pernelyg intensyvūs. Mes visi žinome, kad kai kurie kvapai padeda atsipalaiduoti. Miego specialistas, mokslų daktaras Michaelas Breus sako, kad tokie kvapai, kaip levandų ar vanilės labiausiai padeda užmigti. Tiesa, nebūtina miegamojo ar pagalvių kvepinti vien levandų kvapu. Kelių kvapų mišinys gali kur kas geriau padėti užmigti. Tačiau aromaterapija geriausiai padeda, kai būna susieta su kitais atsipalaidavimo būdais: pagulėjimu šiltoje vonioje, ramunėlių arbatos išgėrimu arba knygos paskaitymu.

Wesleyano universiteto (JAV) tyrėjai aptiko, kad levandos gali pagerinti miego kokybę. Tirtieji asmenys kasnakt prieš užmigdami uostė arba levandas, arba distiliuotą vandenį. Tie, kurie uostė levandas, džiaugėsi, kad jų lėtojo miego fazė pailgėjo. Tai reiškia, kad jie miegodavo giliau, o kitą rytą atsibusdavo būdami energingesni. Kito tyrimo metu tirtieji vieną naktį miegojo kambariuose, iškvėpintuose levandų kvapu, o kitą naktį ten, kur nebuvo jokio kvapo. Paaiškėjo, kad kai tirtieji miegojo levandų kvapu iškvėpintuose kambariuose jų miego kokybė buvo 20 proc. geresnė.

Laikykitės reguliaraus miego ir pabudimo laiko

Kiekvieną dieną miego ir atsikėlimo laikas turi būti panašus, gali svyruoti 1-2 valandas. Pagal žmogaus bioritmų teoriją keltis geriausia 6-8 val.Tai padeda išlaikyti vadinamąjį vaiko vidinį organizmo laikrodį.

Pirmiausia pasirūpinkite, kad mažylis kas rytą keltųsi tuo pačiu metu. Jei rytinio prabudimo laikas svyruoja 15-20 minučių, žadinti nereikia, tačiau jei matote, kad mažasis miega ilgiau. švelniai pažadinkite jį. Nuo rytinio prabudimo laiko priklauso visos dienos ritmas.

Naktinio migdymo laiką planuokite pagal šeimos gyvenimo ritmą. Kūdikius iki 12 mėnesių miego specialistai pataria migdyti apie 19 val.

Aktyvumo laikas

Mažylio dienotvarkėje turėtų būti paskirtas laikas pasivaikščiojimams lauke, maudynėms, mankštoms, žaidimams, edukacinei veiklai.

Dienotvarkės esmė yra ne valandos, kuriomis kasdien migdote mažylį, o tarpai tarp miego. Guldomas miegoti vaikas turi būti pavargęs, bet nepervargęs. Pervargusiam mažyliui sunku užmigti.

Pervargimas iššaukia irzlumą, piktumą, negalėjimą nusiraminti. Laikydamiesi režimo mažylį apsaugosite nuo pervargimo

Iki trijų mėnesių kūdikėlis paprastai būna aktyvus apie 1,5 valandos. Trijų – šešių mėnesių – gali nemiegoti apie dvi valandas. Šešių – devynių mėnesių- apie dvi su puse valandos. Devynių – dvylikos mėnesių – apie tris valandas.

Miego higiena

Miego higiena yra visa tai, ką mes darome, kad mūsų ir mūsų vaikų miegas būtų kokybiškas. Tam, kad vaikas tinkamai išsimiegotų, kambario temperatūra turėtų būti nei per karšta, nei per šalta. Kambaryje turi būti pakankamai tamsu ir tylu.

Svarbi ir patogi lova, kokybiškas čiužinys ir natūralaus audinio patalynė, kuri nedirgins odos, leis jai kvėpuoti.

Svarbi ir tinkama patalynės priežiūra. Ne visi patalynės priežiūrai skiria reikiamą dėmesį ir pamiršta, kad joje tūnantys mikroorganizmai gali pakenkti vaikui.

Viena iš rekomendacijų patalynės priežiūrai – „Lovela Baby“ skalbimo priemonės. Jos yra patikrintos dermatologiškai ir kliniškai, todėl gaminiai saugūs kūdikio odai net nuo pirmosios gyvenimo dienos. „Lovela Baby“ nėra dirbtinių dažiklių, fermentų ir optinių baliklių, kurie gali sudirginti mažylio odą. Taip pat šios skalbimo priemonės yra švelnaus, neutralaus kvapo, o tai neerzina ir jautrios vaikučių uoslės.

Skalbiant užvalkalus reikia juos išversti į blogąja pusę. Tokiu atveju labai nenubluks ryškios, vaikiškos patalynės spalvos.

Pasirinkus natūralus pluošto patalynę nepamirškite, kad ji reikalauja specifinio skalbimo. Neskalbkite patalynės su drabužiais, ypač su sintetika.

Taip pat svarbu parinkti vaikui kokybišką čiužinuką. Vaikiškų lovų čiužiniai būna spyruokliniai ir putų poliuretano. Nėra vienareikšmio atsakymo, kuris tipas geresnos. Kiekvienas iš jų turi savo privalumų ir trūkumų. Svarbiausia, kad tėvai būtų tikri, kad jų vaiko čiužinys yra kokybiškas, neturi kenksmingų/alerginių medžiagų ir nekelia pavojaus vaiko sveikatai.