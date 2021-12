Gydytoja dietologė pataria, kokius saldumynus vaikams dėti po eglute

Saldumynai neturėtų tapti pagrindine Kalėdų dovana

Pasak gydytojos dietologės E.Gavelienės, nors dažnam lietuviui šventes sunku įsivaizduoti be saldumynų ir tradicija juos dovanoti mūsų kultūroje yra giliai įsišaknijusi, cukrus nėra būtinas žmogaus organizmui.

„Tradicijos dovanoti saldumynus nėra sietinos su sveikatai palankiu maitinimusi. Ar tai bus vaikas, ar suaugęs, ar senyvo amžiaus žmogus – bet kuriame amžiaus tarpsnyje perteklinis pridėtinio cukraus vartojimas nėra naudingas žmogaus sveikatai. Dažnai tikima, kad saldumynai pagerina mūsų savijautą bei nuotaiką, tačiau saldaus maisto skonis labiau susijęs su komfortu, trumpalaikiu pasitenkinimo jausmu ir kylančia emocine priklausomybe. Todėl per šventes šeimoje reikėtų ugdyti tokias tradicijas, kad dovanojami saldumynai netaptų pagrindiniu švenčių simboliu ir akcentu“, – įsitikinusi gydytoja dietologė.

Ji priduria, kad artėjant šventėms ypač atidūs turėtų būti tėvai.

„Per šventes daugiausiai saldumynų gauna vaikai ir, deja, dažnu atveju tėvai nespėja sukontroliuoti, kad gautus saldumynus vaikai valgytų saikingai, nedideliais kiekiais, juos tolygiai paskirstydami per laiką. Tokia kontrolė yra tiesiog būtina, kad būtų išvengta ne tik vaikų persivalgymo, bet ir sveikatos problemų. Tėvai turėtų vaikams paaiškinti, kad saldumynų gausa šventės metu yra nuostabu, bet būtų geriau kasdien suvalgyti po vieną saldainį, o ne visus iš karto“, – rekomenduoja E. Gavelienė.

Saikingai mėgautis desertais galima

Kaip bebūtų, per šventes ne visada pavyksta laikytis griežtų taisyklių ir sveikatai palankios mitybos rekomendacijų, tačiau saiko pamiršti niekada nereikėtų.

„Pasilepinti desertais per šventes nėra mirtina nuodėmė. Svarbiausia – jausti aiškias ribas. Saldumynų, apskritai, nereikėtų valgyti dažniau nei du kartus per savaitę, tad Kūčių ir pirma Kalėdų diena galėtų būti tas metas, kuomet leisite sau suvalgyti keletą desertų“, – sako E. Gavelienė.

Tiesa, specialistė pažymi, kad valgant sveikatai mažiau palankų maistą, reikėtų išgerti pakankamą kiekį vandens, geriau – truputėlį didesnį nei įprastai. Be to, dalį saldumynų gali pakeisti džiovinti ar švieži vaisiai ir uogos.

Visgi, jei norisi saldumynų, geriausia rinktis juodąjį šokoladą.

„Juodajame šokolade yra mažesnis pridėtinio cukraus kiekis, be to, randama medžiagų, pasižyminčių antioksidacinėmis bei antiuždegiminėmis savybėmis. Pagal šias savybes juodasis šokoladas galėtų būti laikomas sveikatai palankesniu saldumynu. Išsirinkti kokybišką juodąjį šokoladą nesunku. Kuo jame didesnis procentas kakavos ir mažiau sudedamųjų dalių – tuo produktas bus kokybiškesnis.

Kakavos šokolade turėtų būti ne mažiau nei 70 proc. Tiesa, tamsusis šokoladas pasižymi ir kartesniu skoniu, kuris ne visada patinka vaikams. Manau, kad tą skonį vaikams nuo mažens turėtų lavinti ir ugdyti jų tėvai“, – įsitikinusi gydytoja dietologė E. Gavelienė.

Kokius saldumynus labiausiai mėgsta lietuviai?

Gydytoja dietologė primena, kad atidžiai perskaityti produkto sudėtį svarbu renkantis ne tik juodąjį šokoladą, bet ir kitus desertus: „Pramoniniu būdu pagamintų saldumynų sudėtyje dažnai gali atsirasti ne tik pridėtinio cukraus, bet ir kenksmingų transriebalų. Todėl patartina visuomet paskaityti pasirinkto produkto sudėtį. Kaip taisyklė, kuo joje bus mažiau skirtingų sudėtinių dalių, tuo gaminys bus kokybiškesnis ir palankesnis mūsų sveikatai.“

Mažmeninės prekybos tinklo „Rimi“ kategorijos vadovė Diana Špūrienė pastebi, kad per šventes dovanoti saldumynus Lietuvoje įprasta, o jų vartojimas kasmet vis auga: „Per šventes mūsų pirkėjai dažniausiai renkasi pienišką šokoladą ir iš jo pagamintus sniego senius, kuriuos dovanoja vaikams. Be to, kiekvienais metais auga advento kalendorių pardavimai. Pirkėjai mielai renkasi ir puošniose, kalėdinėse dėžėse supakuotus saldainius ar sausainius. Įdomu tai, kad pastaraisiais metais mažėja supakuotų vaikiškų saldumynų maišelių ir dėžučių poreikis bei populiarumas.“

Anot jos, pirkėjai vis dažniau ieško ir savyje mažiau cukraus turinčių gaminių.

„Siekiame patenkinti įvairius savo pirkėjų poreikius, todėl sukūrėme „Be“ produktų kategoriją, kurioje pirkėjai lengvai randa gaminius be cukraus ir kitus, sveikesnius pasirinkimus, tame tarpe ir šokoladą“, – sako D.Špūrienė.