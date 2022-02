„Gelbėkit: mano vaikas neskaito knygų!“ Specialistės patarimai ir rekomendacijos tėvams

Viso 1,5 val. trukmės epizodo galima nemokamai klausytis „Spotify“ (spauskite čia), o paremti asmenine iniciatyva kuriamą tinklalaidę bei gauti daugiau unikalaus turinio – „Patreon“ platformoje.

Kodėl reikia skaityti?

Tinklalaidės metu svarstoma, kodėl šiuolaikiniai vaikai skaito per mažai ir ką daryti, kad situacija keistųsi į gerąją pusę. Laidoje į problemą žvelgiama giliau, tad aptariamos visos vaikų amžiaus grupės ir jų santykis su knygomis: pradedama kūdikyste, o baigiama paauglyste. Pašnekovė taip pat dalinasi vertingų knygų rekomendacijomis bei patarimais tėvams, kartu su lietuvių kalbos mokytoju diskutuoja apie skaitymo naudą.

„Skaitymas ugdo raštingumą. Rašybos, skyrybos taisyklių galima išmokti lietuvių kalbos pamokų metu, bet, pavyzdžiui, stiliaus, kalbos pajautimo neišmokysi, ypač mokinių, kurie vienuoliktą ar dvyliktą klasę pasiekia, turėdami įvairiausių spragų. Kalbos pajautimas ugdomas visą gyvenimą: skaitydamas pleti žodyną, pastebi, kaip konstruojami sakiniai, galop, ir tas pačias skyrybos taisykles įsisavini geriau.

Kalba mus reprezentuoja: kaip mes išmokstame ją vartoti, taip paskui žmonės į mus ir žiūri. Tarkime, koks direktorius skaitys tavo gyvenimo aprašymą, jei jau pirmame sakinyje pastebės penkiolika rašybos, skyrybos klaidų, o ir stilius bus gremėzdiškas?“ – klausia tinklalaidę „Prie lentos“ vedantis lietuvių kalbos mokytojas.

Pavyzdį vaikams turi rodyti tėvai

Rašytoja E. Baliutavičiūtė įsitikinusi, kad be gero pavyzdžio nieko nepasieksi. „Jeigu mes sakome vaikams nerūkyti, bet patys einame už kampo patraukti dūmo, tai kas iš to? Su knygomis yra panašiai. Jeigu neskaitote patys, tai ir iš vaikų negalite to reikalauti. Savo pavyzdžiu parodykite jiems, kad knygos yra malonus, įdomus dalykas, kad jose galima labai daug ką atrasti.

Nepamirškite praktinių argumentų, bet akcentuokite ir malonumą. Jokiu būdu nesumenkinkite vaiko pasirinkimų, net jeigu jis skaito ir prasčiau parašytą literatūrą, popsą. Neiškelkite pernelyg sudėtingų knyginių iššūkių, žiūrėkite, ką vaikas mėgsta, bei po truputėlį tempkite jį vertingesnės literatūros link“, – aiškina E. Baliutavičiūtė.

Išsamūs patarimai su pavyzdžiais, rekomendacijomis – ketvirtame tvinklalaidės „Prie lentos“ epizode. Jame sužinosite įdomybių ir apie klasikinius vaikų literatūros kūrinius, ir apie „Harį Poterį“, išgirsite, kokios šiuolaikinės lietuvių bei užsienio autorių knygos vertos didžiausio dėmesio.

