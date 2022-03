Vaikų mitybos racionas: įvardijo, į ką tėvai turėtų atkreipti dėmesį, įsigydami dešreles

Vaikų mitybos racionas turėtų būti įvairus

Anot E. Gavelienės, kad vaikų mitybos racionas būtų įvairus ir praturtintas augančiam organizmui būtinomis maistinėmis medžiagomis, tuo pirmiausia turėtų pasirūpinti tėvai.

Kasdieniame vaikų mitybos racione dietologė rekomenduoja atsižvelgti į sveikatai palankios mitybos piramidę: „Lėkštėje turėtų būti kuo įvairesnis, visavertis maistas. Vaikai kiekvieną dieną turėtų valgyti vaisius ir daržoves, pieno produktus, bent du kartus per savaitę valgyti žuvį, liesą mėsą, kelis kartus per dieną gali būti skanaujama ir viso grūdo gaminių, o taip pat – nereikėtų užmiršti ankštinių daržovių ir košių. Be to, vaikų mityboje labai svarbią reikšmę užima skysčiai. Per parą vaikams rekomenduojama išgerti bent litrą vandens.“

Gydytoja pastebi, kad Lietuvoje, dėl neteisingų mitybos įpročių kasmet daugėja vaikų nutukimo atvejų.

„Nors situacija nėra kritinė, kaip kitose Europos šalyse, bet šios ligos atvejų daugėja ir šis procentas skatina susirūpinimą. Kita vertus, daugėja ir per mažos kūno masės vaikų. Stebimas ir pajaunėjimas tokių ligų, kurios įprastai būdavo suaugusių žmonių ligos, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių, antrojo tipo cukrinio diabeto atvejai. Visa tai kelia nerimą ir, neabejotinai, yra susiję su netinkamais vaikų maitinimosi įpročiais ir jų formavimu“, – teigia E. Gavelienė.

Pasak gydytojos, teisingus mitybos įpročius vaikams nuo pat mažens turėtų formuoti tėvai: „Jie turi pasirūpinti, kad vaikai maitintųsi sveikai, visavertiškai ir taip gautų kuo daugiau organizmui būtinų maistinių medžiagų. Tiesa, norint, kad vaikai laikytųsi sveikatai palankaus maitinimosi principų, tos pačios taisyklės privalo galioti visiems šeimos nariams. Jeigu tėtis ar mama valgo maistą, kuris nepriskiriamas sveikatai palankaus maisto kategorijai, sunku to tikėtis ir iš jų vaikų.“

Perdirbtų produktų pataria vengti

Net ir stengiantis vaikus maitinti sveikai, kartais tiesiog nepavyksta laikytis visų taisyklių ir rekomendacijų. Dalis tėvų pasirenka lengvus, greitai paruošiamus bei mažiau laiko reikalaujančius patiekalus. Vienas tokių – virtos pieniškos dešrelės, kurias ypač mėgsta vaikai. Kaip bebūtų, gydytoja dietologė primena, kad perdirbti mėsos gaminiai neturėtų dažnai atsidurti vaikų mityboje.

„Virtos pieniškos dešrelės, kaip ir kitos sūdytos ar rūkytos dešrelės, yra priskiriamos perdirbtiems mėsos gaminiams, todėl jų vartojimas mityboje turėtų būti išties saikingas. Per savaitę tiek vaikams, tiek suaugusiems jų galima suvalgyti iki porcijos (apie 50 gramų). Svarbu neužmiršti, kad sveikatai visuomet palankiausia valgyti ne perdirbtus, bet natūralius, pramoniniu būdu neapdorotus produktus. Nors dešrelės yra išeitis skubantiems ir laiko neturintiems tėvams, tačiau vaikų mitybos racione jos neturėtų pakeisti liesos mėsos ar paukštienos“, – primena gydytoja dietologė.

Vis dėlto, kartkartėmis renkantis perdirbus ir greitai paruošiamus gaminius svarbiausia įsigyti aukščiausios rūšies ir sveikatai palankiausios sudėties produktus.

„Renkantis pieniškas dešreles, kaip ir bet kurį kitą gaminį, reikia iš eilės skaityti, kas yra jų sudėtyje. Perskaičius bus aišku, iš ko pagaminta dešrelė ir kiek joje yra mėsos bei kitų priedų. Sveikatai palankiausios dešrelės turėtų būti pagamintos iš vienos rūšies mėsos. Taip pat vertėtų atkreipti dėmesį į jose esantį mėsos kiekį, druskos ar kitų priedų sąrašą“, – sako E. Gavelienė.

Pirkėjai įsigyja aukščiausios rūšies dešreles

Pasak „Rimi“ produktų vadovės Akvilės Bražiūnienės, pirkėjai vertina geriausios kokybės produktus, todėl prekybos tinkle perkamiausios yra aukščiausios kokybės pieniškos ir kitų rūšių dešrelės.

„Mūsų pirkėjai skiria didelį dėmesį produktų kokybei, todėl visuomet atidžiai skaito produktų etiketes ir tikrina jų sudėtį. Asortimente turime įvairių produktų, pavyzdžiui, vasarą pirkėjai dažniau renkasi rūkytas, grilinimui tinkamas dešreles. Kalbant apie pardavimus, pieniškos dešrelės, įprastai, yra šios kategorijos lyderės, mat jas mėgsta vaikai. Renkantis dešreles gaminio kokybę išduoda ne tik sudėtis, bet ir pačių dešrelių išvaizda. Jos turėtų būti standesnės tekstūros, virtai dešrelei būdingos natūralios spalvos“, – sako A. Bražiūnienė.

Pirkėjams produktų vadovė rekomenduoja pirmenybę visuomet teikti aukščiausios rūšies gaminiams: „Remiantis Europos sąjungos reglamentais aukščiausios rūšies dešrelės turi būti gaminamos tik iš mėsos žaliavų. Jų gamyboje neleidžiama naudoti baltyminių mėsos pakaitalų, krakmolo, sojos ar kitų grūdinių kultūrų skaidulų bei mechaniškai atskirtos mėsos. Papildomai ženklinimo etiketėje turi būti nurodytas ir pieno miltelių dalis, kuri dešrelėse gali svyruoti iki 3 proc. Nors mėsos kiekis dešrelėse nėra apibrėžiamas, bet kokybiškų pieniškų dešrelių sudėtyje mėsa turėtų būti nurodyta pirmoje vietoje, sudaryti didžiausią produkto dalį.“