Šioje mokykloje daržovės nuo stalų tiesiog išgaruoja: vaikai jau žino, kodėl sveikai maitintis būtina

Svarbiausia – tinkamas pavyzdys

Vilniaus Pavilnio progimnazijos sporto salėje įvairias fizines veiklas išbandančių moksleivių juokas skamba net kelis kartus per savaitę. Pradinių klasių mokytoja Margarita Ruzgaitė neabejoja – vaikų fizinė sveikata ypač svarbi, tad ji prioritetu turėtų tapti ne tik mokykloje, bet ir namuose.

„Sveika gyvensena tampa vis svarbesnė, o tėvai jai skiria vis daugiau dėmesio. Visgi, jei sveika gyvensena namuose nepropaguojama, tas turėtų būti daroma mokykloje“, – mano M. Ruzgaitė.

Vilniaus Pavilnio progimnazijoje projektų, kuriais prisidedama prie sveikos gyvensenos pagrindų kūrimo, netrūksta. Vaikai turi galimybę lankytis baseine – mokyklos antrokai mokosi plaukti. Ugdymo įstaiga įgyvendina išties svarbų projektą „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“.

Per pertraukas moksleiviai ne naršo telefonuose, o jas taip pat leidžia aktyviai. Jei oro sąlygos tinkamos, per pertraukas keliauja į lauką arba aktyviai juda sporto salėje. Progimnazijos bendruomenė kasmet dalyvauja Olimpinio mėnesio veiklose, kur daug dėmesio skiriama ne tik fiziniam aktyvumui, bet ir sveikai mitybai bei emocinei sveikatai.

Naršymą telefone iškeisti į veiklas gryname ore

Biomedicinos mokslų daktaras, sveikos gyvensenos ir mitybos specialistas Artūras Sujeta antrina: fizinis aktyvumas, ypač ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, ypač svarbus, o formuoti jų sveikos gyvensenos įpročius gali ne tik tėvai, bet ir ugdymo įstaigų bendruomenė.

Ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaikų kasdienybe tapo socialiniai tinklai, moksleiviai gauna labai daug informacijos, vis mažiau laiko skiria fiziniam aktyvumui. Specialistas pataria tėvams rasti laiko, pasidomėti, kaip laisvalaikį leidžia jų vaikai, skatinti, kad kuo daugiau valandų jie būtų gryname ore, kur atrastų veiklų, kurios įtrauktų ir skatintų judėti.

Moksliniai tyrimai rodo, kad fizinis aktyvumas turi ne tik didelės naudos sveikatai, bet ir daro teigiamą poveikį psichologinei aplinkai. Pavyzdžiui, tyrimais įrodyta, kad paauglių mergaičių pasitikėjimą savimi augina tinklinis arba kitos komandiinės sporto šakos. Sportuodamos jos susiranda draugų, kurių interesai panašūs, sykiu tai puiki priklausomybių prevencija.

Žinoma, svarbus ne tik fizinis aktyvumas, bet ir mityba. Vilniaus Pavilnio progimnazija dalyvauja Vaisių ir daržovių, pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo įstaigose programoje – moksleiviai kas savaitę papildomai gauna vaisių ir daržovių.

Anot M. Ruzgaitės, gauti produktai vaikų ypač mėgstami, tad išgaruoja akimirksniu.

Beje, mokykloje sudaromas keleto savaičių valgiaraštis. Vaikai gali iš anksto su juo susipažinti. Mokykloje gaminamas maistas tausojantis, vaikai papildomai gauna pieno, vaisių ir daržovių.

Tą užtikrina VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros administruojamos Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa, kurios indėlis formuojant vaikų sveikos gyvensenos įpročius, išties reikšmingas.

Daržovių ir vaisių per mažai

Sveikos gyvensenos ir mitybos specialistas A. Sujeta primena: vaisiai ir daržovės turėtų sudaryti nemenką dienos maisto dalį, o įprotį sveikai maitintis formuoti svarbu dar vaikystėje.

„Gyventojų mityboje per mažai skaidulinių medžiagų: daržovės ir vaisiai – puikus jų šaltinis. Žinome, kad daržovėse be visų mūsų imuninei sistemai, kai kurių ligų prevencijai svarbių medžiagų: vitamino C, B grupės vitaminų, yra ir polifenolių – jų gauti būtina kasdien.

Sveikatai palanki mityba neįsivaizduojama be daržovių. Pienas tinka ne visiems, bet pienas be laktozės tampa svarbiu baltymų šaltiniu – tas augančiam, fiziškai aktyviam vaikui labai svarbu“, – atkreipė dėmesį pašnekovas.

Su pradinių klasių mokiniais dirbanti M. Ruzgaitė atvira: ugdymas padeda vystyti vaikų sąmoningumą tiek judėjimo, tiek sveikatai palankios mitybos svarbos klausimais.

„Kadangi su vaikais nuolat kalbama apie tai, kodėl svarbu maitintis sveikai, jie jau supranta, kad sveikatai palanki mityba svarbi, kad būtume sveikesni ir stipresni. Sportuodami įgyjame jėgų, energijos, netgi pasitikėjimo savimi, nes įvairiose situacijose jaučiamės drąsiau“, – apibendrino pašnekovė.

Daugiau informacijos apie Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą: www.pienasvaisiai.lt ir https://www.facebook.com/pienasvaisiai