Specialistė pastebi, kokią klaidą dažnai tėvai padaro ruošdami kūdikį naudynėms baseine ar ežere

Akušerė ir trijų vaikų mama Ieva Girdvainienė ramina – jeigu sauskelnės tiko ir buvo gerai parinktos kitais metų laikais, viskas turėtų būti tvarkoje ir vasarą. Tačiau ji ragina nepamiršti, kad šis metų laikas puikiai tinka mažylius apskritai ilgiau palikti be sauskelnių ir džiaugtis vadinamosiomis oro voniomis, rašoma „Lidl“ pranešime žiniasklaidai.

Atostogoms – tik jau patikrinti variantai

„Suprantu, kad sauskelnių pasirinkimas yra didžiulis ir dažnai sulaukiu klausimų iš tėvų, kurios tos sauskelnės geriausios. Pirmiausiai patariu nesivaikyti žinomų vardų ir kainų, o žiūrėti į praktiškus dalykus – geros sauskelnės yra tos, kurios pralaidžios orui, plonos, švelnios, greitai sugeria ir paskirsto drėgmę bei turi specialų indikatorių“, – savybes vardija akušerė.

Anot jos, vasarą, kaip ir bet kuriuo kitu metų laiku, galioja ta pati taisyklė – sauskelnes reikėtų keisti kiekvieną kartą, kai vaikelis pasituština ir kai sureaguoja indikatorius arba praėjo dvi–trys valandos ir yra šlapimo.

„Ypač augindami pirmą vaikelį tėvai kvestionuoja save, ar viską teisingai daro. Aš stengiuosi nuraminti, kad šiuolaikinės sauskelnės yra puikios kokybės, mažylis tikrai gali pasišlapinti ne vieną kartą, tačiau pats bus sausas. Visada mokau ieškoti tarptautinių žymėjimų, skaityti instrukcijas, aprašymus ant pakuočių, kad žinotumėte, ar sauskelnės kokybiškos. Be abejo, pasinaudokite ir technologijomis – nerimaujantiems tėvams tikrai praverčia drėgmės indikatorius, nes tuomet aišku, kada metas traukti naują“, – pataria I. Girdvainienė.

Akušerė pataria nebandyti naujų sauskelnių prieš atostogas ar ilgesnę kelionę, kad išvengtumėte netikėtumų ir problemų – geriau rinkitės tai, kas jūsų mažyliui puikiai pasiteisino, o kažką naujo išmėginsite, kai laiką leisite ramiai, sau įprastoje vietoje.

Nepamirškite oro vonių ir tinkamos priežiūros

Tiek keliaujant, tiek namuose vasarą tarp kūdikio daiktų pravartu turėti daugiau patiesalų, ant kurių būtų galima paguldyti vaikelį. Akušerė taip pat pataria kūdikio krepšelyje laikyti ir cinko tepalą.

„Vasaros rankinėje šios priemonės būtinos. Patiesaliukai – tinka ir vienkartiniai – pravers atliekant vadinamąsias oro vonias. Rekomenduoju jas daryti, kai tik turite galimybę, nes esant karštiems orams mažylio odai ypač sveika pabūti laisvai. Žinoma, su daugiau judančiais mažyliais bus sudėtingiau, tačiau sąlygų galima atrasti. Tiek po oro vonių, tiek įprastai keičiant sauskelnes vasarą kuo dažniau rinkitės vandenį, kad nuplautumėte mažylio užpakaliuką. Svarbu ir atidžiai įvertinti odą, ar nėra kokių įtrūkimų, paraudimų ir, jei reikia, imtis papildomų priemonių. Dažniausiai naudojami ir puikiai tinka tepaliukai su cinko oksidu. Jų nesunkiai rasite net ir kasdien apsipirkdami maisto, pavyzdžiui, „Lidl“ parduotuvėse“, – sako pašnekovė.

Specialūs patiesalai gali praversti būnant šalia vandens. Specialistė pasakoja vis dar dažnai matanti, kad tėvai naudoja įprastas sauskelnes ir džiaugdamiesi vandens pramogomis, tačiau ragina to nepraktikuoti: „Maudynėms įprastos sauskelnės netinka – jos sukonstruotos taip, kad sugertų drėgmę, todėl vandenyje greitai išsipučia, yra nuolat drėgnos ir dėl to kyla iššutimo rizika. Be to, jei prieš tai vaikas dar žaidė ant smėlio, jo irgi galėjo patekti už drėgnos sauskelnės ir mažylio odelė bus dirginama papildomai. Maudynėms rinkitės specialias, tam pritaikytas sauskelnes.“

Ieškokite ir pigaus, ir kokybiško varianto

Taip pat I. Girdvainienė pastebi ir dar vieną ydingą praktiką: tėvai iš paskutiniųjų savo vaikams perka pačias brangiausias sauskelnes rinkoje, tačiau vėliau jas taupo ir delsia pakeisti. Anot moters, kaina – tikrai ne pats svarbiausias kriterijus renkantis šią prekę, nes yra pigių, bet kokybiškų sauskelnių, kurių galima negailėti ir ramiai keisti pagal poreikį.

„Pavyzdžiui, pirkdami itin kokybiškas, plonas ir orui laidžias bei drėgmės indikatorių turinčias sauskelnes „Lupilu“ vietoje kokių nors prabangių, iš tolimų šalių atkeliavusių produktų, per metus vidutiniškai galite sutaupyti apie 700 eurų. Žiūrėk, čia jau ir neblogas indėlis šeimos atostogoms“, – sako pašnekovė.