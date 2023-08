Gydytojas V. Morozovas siūlo stebuklingą receptą visai šeimai: padės likti sveikiems ir vaikams, ir suaugusiems

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pataria, ką geriausia dėti į mokinuko priešpiečių dėžutę, o prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva primena, kokius kokybiškus užkandžius įsigyti skubantiems tėvams.

Profilaktinių patikrų svarba išryškėjo per karantiną

Kai per pandemijos įkarštį gydytojai konsultavo beveik vien tik nuotoliniu būdu, o profilaktinių sveikatos patikrų pažymų ugdymo įstaigos nebereikalavo, karantinui pasibaigus, pastebėta, padaugėjo tiek suaugusiųjų, tiek vaikų užleistų sveikatos problemų. Gydytojas Valerijus Morozovas sako, kad tuo metu daug kas priklausė nuo šeimos įpročių: „Jei tėvai ir vaikai judėjo, ėjo pasivaikščioti, ilgiau buvo gryname ore, puiku. Tačiau jei vaikas per karantiną negalėjo lankyti jokių sporto būrelių, o namie su tėvais leido laiką pasyviai, pamačius jį gyvai po dvejų metų, kartais pokyčiai būna gana ryškūs: netaisyklinga laikysena, silpni raumenys, viršsvoris, kraujospūdžio problemos.“

Todėl gydytojas ragina visus tėvus nenumoti ranka į profilaktinį vaikų sveikatos patikrinimą, skirti tam laiko, iš anksto susiplanuoti vizitą, kad nereikėtų tarpduryje gydytojo prašyti „pasirašyti popieriuką“: „Kartais, jei jau vaikas turi kokių nors sveikatos bėdų, prireikia ir išsamesnių tyrimų. Be to, sveikatos pažymoje yra nurodoma fizinio ugdymo grupė, pagal kurią vaikui parenkamas tinkamas fizinis krūvis kūno kultūros pamokose.“

Stebuklingas receptas visai šeimai

Gydytojas V. Morozovas sako, kad per profilaktines vaikų sveikatos patikras jis neapsiriboja tik ūgio, svorio bei kraujospūdžio matavimu, regos ar stuburo tiesumo patikrinimu: „Jei pastebiu tam tikrų rizikos veiksnių – vaikas kūprinasi, per silpnai išsivystęs raumenynas – visada paklausinėju, ką jis veikia grįžęs po pamokų. Jei tik tapšnoja kompiuterį ar telefoną, o tėvai dūsauja, kad vaikas tik namuose sėdi ir mokosi, tada klausiu mamos ar tėčio, kodėl jie kartu su vaiku bent pasivaikščioti neišeina. Be to, jei matau nemažai viršsvorio turintį vaiką, devyniais atvejais iš dešimties šalia jo stovi toks pat nutukimu sergantis tėtis – negalime atmesti genetikos, tačiau dažniau tai dar ir pasyvaus gyvenimo būdo pasekmė. Juk įpročiai susiformuoja šeimoje.“

Pasak gydytojo, karantinas parodė, kad tėvai tikisi vaikų fizinio aktyvumo tik iš kūno kultūros pamokų ar iš darželio užsiėmimų, sporto būrelių, bet patys nesiima iniciatyvos, kad visi šeimos nariai aktyviau pajudėtų.

„Vos 45 minutės aktyvaus judėjimo kasdien – toks stebuklingas receptas būtų visiems šeimos nariams, norintiems išlikti sveikiems“, – pataria V. Morozovas.

Koks vaikas yra sveikas?

Gydytojas juokauja, kad turi sveiko vaiko formulę: „Sveikas vaikas „pagal gydytoją Morozovą“ yra murzinas, nepersivalgęs ir sėdintis baloje arba laipiojantis medžiais“.

Nes jei vaikas nuo visko apsaugotas, išpuoselėtas ir aprūpintas naujausiomis technologijomis, dažnai, pasak gydytojo, jis turi sveikatos bėdų: „Jei norime, kad vaikas sportuotų, turime sportuoti patys. O jei trokštame, kad vietoje greitojo maisto rinktųsi obuolį ar morką, tai ir patys neužsakinėkime picos į namus.“

Vieni tėvai greičiau pastebi vaikų sveikatos sutrikimus – dažniausiai jie kartu leidžia daug laiko.

„Tada ir pasimato, kad vaikas netaisyklingai stato pėdutes eidamas, greičiau, nei paprastai, pavargsta važiuodamas dviračiu ar jo vienas petys žemesnis už kitą. Bet jei tėvai darželinukui įduoda į rankas telefoną, kad tyliai sėdėtų ir nezystų, jei su paaugusiu jie niekada neišeina pasivaikščioti ar pasivažinėti dviračiais, kartais būna labai nustebę, kai pasakau, jog vaiko labai prastas regėjimas, ar kad jam krypsta stuburas. Kita vertus, kartais gali labai pagelbėti ir žvilgsnis iš šalies, nes kai nuolat matai vaiką, gali nepastebėti nedidelių nukrypimų nuo normos, o gydytojui tai akivaizdu“, – pastebi V. Morozovas.

Mitybos taisyklės – vienodos visai šeimai

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad kartais tėvai stengiasi vaikams patiekti kokybiškesnį maistą, o patys maitinasi ne itin pavyzdingai: „Tos pačios mitybos taisyklės privalo galioti tiek namuose, tiek už jų ribų. Be to, jos turi būti vienodos visiems šeimos nariams. Jeigu tėtis ar mama valgo maistą, kuris nepriskiriamas sveikatai palankaus maisto kategorijai, sunku tikėtis kitokio pasirinkimo iš jų vaikų. Dažnai vaikai mokyklose ar darželiuose patiekiamą maistą, kad ir visavertį, valgo nenoriai, kai kurių produktų atsisako, tad svarbu, kaip jie maitinasi namuose vakare ir savaitgaliais. Yra įpratusių prie nenaudingų sveikatai užkandžių, tad ugdymo įstaigų maistas jiems atrodo „neskanus“.

Tėvai turėtų padėti vaikui išlaikyti valgymo režimą, nes, ypač paauglystėje, alkio jausmas grįžus namo tikrai sunkiai valdomas. „Vertėtų suruošti vaikui užkandžių dėžutę ir į ją įdėti visa tai, ką tėvai norėtų, kad vaikas suvalgytų. Tai pirmiausia turėtų būti sveikatai palankūs produktai: viso grūdo duonos sumuštiniai su įvairiausiais ingredientais, sūrio gabalėliai, daržovės, vaisiai. Priklausomai nuo to, kokia vaiko dienotvarkė ir kiek laiko jis bus ne namuose. Pakankamai dažnai susiduriu su situacija, kai vaikai persivalgo, nes po mokyklos eina pas senelius, o po to grįžta į namus, tad jie praktiškai pietauja du ar net tris kartus per dieną“, – patirtimi dalijasi dr. E. Gavelienė.

Sveikatai palankūs užkandžiai skubantiems

Kartais tėvai suka galvas, ką vaikui įdėti į priešpiečių dėžutę, kad jis tikrai tą maistą suvalgytų, o ne iškeistų į bandeles ir pasaldintą gėrimą. Prekybos tinklo komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva sako, kad retkarčiais gerai apsipirkti su vaiku, atkreipiant jo dėmesį į tam tikrą parduotuvės asortimentą: „Dažniausiai net nelabai mėgstantys daržoves vaikai mielai graužia mini morkytes ar su viso grūdo duonos sumuštiniu suvalgo vyšninių pomidoriukų. Rudens pradžioje lentynose visada itin pilna įvairių vaikams patinkančių vaisių, be to, prasideda lietuviškų obuolių ir kriaušių derlius. Verta užsukti ir į „Vikio“ skyrelį, kuriame galima įsigyti, pavyzdžiui, ekologiškų linų sėmenų trapučių, avinžirnių trapučių su daržovėmis ar spirulina, obuolių sūrio, daržovių traškučių. Vaikai mėgsta ir riešutus bei džiovintus vaisius – jų asortimentas mūsų parduotuvėse itin įvairus, o toks pasirinkimas bus naudingesnis už jų mėgstamus saldumynus.“

Pasak ekspertės, jei vaikai namuose jau įprato valgyti salotas, o šaldytuve nebėra joms tinkančių produktų, visada galima įsigyti jau pagamintų šviežių „Mano dienai“ linijos salotų. Ji taip primena, kad norintys sutaupyti prekybos tinklo parduotuvėse visoje Lietuvoje gali rasti daugiau kaip 600 prekių, kurių įprastos kainos yra bene žemiausios rinkoje, tad renkantis sveikatai palankius užkandžius visai šeimai galima rasti pigiausių jų variantų.