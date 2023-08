Įvardino maksimalų vaikų kuprinės svorį: pataria, kaip susidėti daiktus į ją

Prieš rugsėjį į vaikų mitybą dėmesį atkreipia ir gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė: kuprinėse neturėtų būti saldžiųjų gėrimų bei greitojo maisto užkandžių. Nors sveikatai palankiai mitybai reikia dėmesio, „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pažymi, kad tėvams gelbėja mažiesiems patogios pakuotės ir „Mano dienai“ produkcija: tai švieži, iš kokybiškų ingredientų, pagal virtuvės šefų kurtas ir ištobulintas receptūras paruošti gaminiai.

Kuprinės svoris – ne daugiau 700 g

Ortopedės-traumatologės Rasos Simonaitytės teigimu, pirmokui reikia lengvos kuprinės, sveriančios ne daugiau 700 gramų.

„Toliau kuprinės su daiktais svorį reikėtų reguliuoti taip, kad jis neviršytų 10 proc. vaiko kūno svorio. Pavyzdžiui, jeigu vaikas sveria 30 kg, tai kuprinės turinys turėtų sverti apie 2,5 kg, turint mintyje, kad į bendrą svorį įsiskaičiuoja dar ir pati kuprinė. Be to, kuprinės nugarėlė turėtų būti ergonomiška: tvirta, su paminkštinimais bei išlenkimais, kad prisitaikytų prie vaiko stuburo linkių. Be to, kuprinės petnešėlės turėtų būti paminkštintos, ne siauresnės nei 4 cm“, – teigia specialistė.

Ortopedė atkreipia dėmesį ir į kokybiškas kuprinės medžiagas, tačiau tėvams nereikėtų tuščiai viltis, kad pirmokui nupirkta kuprinė nenusidėvės ir ją bus galima nešioti ketverius metus.

„Vaikai labai keičiasi, auga, todėl reikia turėti mintyje, kad kuprinės apatinė dalis nebūtų žemiau juosmens arba viršutinė – aukščiau pečių. Be to, priklausomai nuo lauko drabužių storio, reikėtų atitinkamai pareguliuoti kuprinės dirželius. Taip pat kuprinės medžiaga, kuri glaudžiasi prie vaiko nugaros, turėtų būti pralaidi orui, kad nereikėtų kaisti ir prakaituoti. Be abejonės, reikia atsižvelgti ir į kokybiškus atšvaitus: jeigu kuprinė jų neturi, būtina kabinti atskirai įsigytus“, – rekomenduoja R. Simonaitytė.

Per 20 metų ženkliai paprastėjo vaikų laikysenos būklė

Ortopedė-traumatologė kviečia tėvus suklusti dėl pablogėjusios vaikų laikysenos: „Mano darbo patirtis – 30 metų. Akivaizdžiai pastebima pablogėjusi vaikų laikysenos situacija nuo tos, kuri buvo prieš 20 metų. Vaikai mažai fiziškai aktyvūs, daugiausiai laiko leidžia prie telefonų, netaisyklingoje pozoje: nuleista galva, įtemptu sprandu, praktiškai ant kėdžių „guli“. Dėl to nenuostabu, kad matome labai daug besikūprinančių vaikų. Žinoma, negalime atsilikti, nenaudoti išmaniųjų įrenginių, bet viskas turi būti daroma saikingai. Be to, problema slypi ir pavyzdyje, kurį patys tėvai rodo vaikams: poliklinikoje esu ne kartą pastebėjusi, kaip tėvai susikūprinę sėdi laukiamajame, besinaudodami išmaniaisiais telefonais. Todėl, deja, ir vaikai ima tokį patį pavyzdį, dėl to paskui ir susiformuoja žalingi laikysenos įpročiai.“

Svarbu dar ir tai, kaip vaikai į kuprines susideda mokyklinius daiktus: prie nugaros turėtų būti sunkiausi daiktai, o išorėje – lengvesni, kad vaiko neloštų atgal, būtų patogiau eiti: „Ir jokiu būdu nereikėtų nešioti kuprinės ant vieno peties, nes bus padaryta tikrai didelė žala stuburui.“

Gydytojos teigimu, vaiko darbo vieta – dar vienas labai svarbus faktorius, lemiantis laikyseną.

„Vaikui sėdint ant kėdės prie rašomojo stalo, plaštaka ir alkūnė turėtų būti vienodame lygmenyje. Reikėtų investuoti į kokybišką kėdę, ji tikrai tarnaus ilgiau nei nešiojama kuprinė. Svarbu, kad kėdė būtų su išlenkimu ties juosmeniu, o jeigu jo nėra – padėti specialią pagalvėlę, kuri neleis kūprintis. Jei sėdint ant kėdės kojos nesiekia žemės, svarbu padėti tam tikrą atramą. Reikia nepamiršti ir taisyklingos laikysenos naudojantis kompiuteriu: monitoriaus vidurys turėtų būti akių lygyje“, – patarimais dalijasi R. Simonaitytė.

Atkreipti dėmesį ir į avalynę

Specialistė atkreipia dėmesį, kad gerai laikysenai reikalinga ir tinkama avalynė: „Perkant vaikui kokybiškus batus, galima rinktis vienu dydžiu didesnius. Tokie batai turėtų būti lengvi, paprastai valomi, ne sintetiniai, o medžiaga – pralaidi orui. Be to, geri batai yra tokie, kurie viduje turi odinį, minkštą ir orui pralaidesnį padą, kad neprakaituotų pėdos. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad kai kuriose mokyklose vaikai persiauna batus: tokiu atveju galima rinktis iš kokybiškų basučių, kad būtų patogios nešioti mokykloje visą dieną.“

Pietų dėžutėje – sveikatai palankūs produktai

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pažymi, kad dažna problema, su kuria susiduriama, kai kalbama apie vaikų maitinimą, tai nenorus mokyklose ar darželiuose pateikiamo maisto valgymas: „Dažnai vaikai mokyklose ar darželiuose patiekiamą maistą, kad ir visavertį, valgo nenoriai, kai kurių produktų atsisako, tad svarbu, kaip jie maitinasi namuose vakare ir savaitgaliais. Yra įpratusių prie nenaudingų sveikatai užkandžių, todėl ugdymo įstaigų maistas jiems atrodo neskanus. Taigi, svarbu atkreipti dėmesį, kad ir patys tėvai valgytų sveikatai palankų maistą, taip rodydami pavyzdį vaikui: tuo pačiu bus ugdomi pozityvūs valgymo įpročiai.“

Kaip vieną iš vaikų maitinimo alternatyvų gydytoja dietologė įvardina pietų dėžutės paruošimą: „Vertėtų suruošti vaikui užkandžių dėžutę ir į ją įdėti visa tai, ką tėvai norėtų, kad vaikas suvalgytų. Tai pirmiausia turėtų būti sveikatai palankūs produktai: viso grūdo duonos sumuštiniai su įvairiausiais ingredientais, sūrio gabalėliai, daržovės, vaisiai. Svarbu žinoti, kad sveikatai palankiomis maistinėmis medžiagomis turtingas maistas gali pagerinti smegenų gebėjimą susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Maistas, užtikrinantis nuolatinį energijos išsiskyrimą, yra sudėtiniai angliavandeniai (nesmulkinti grūdai, vaisiai, daržovės) ir baltymai (liesa mėsa, žuvis, ankštiniai augalai), kurie padeda išlaikyti protinį budrumą ir susikaupti.“

Iš kokių produktų rinktis?

Prekybos tinklo komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva sako, kad retkarčiais gerai apsipirkti su vaiku, atkreipiant jo dėmesį į tam tikrą parduotuvės asortimentą.

„Dažniausiai net nelabai mėgstantys daržoves vaikai mielai graužia mini morkytes ar su viso grūdo duonos sumuštiniu suvalgo vyšninių pomidoriukų. Rudens pradžioje lentynose visada itin pilna įvairių vaikams patinkančių vaisių, be to, prasideda lietuviškų obuolių ir kriaušių derlius. Vaikai mėgsta ir riešutus bei džiovintus vaisius – jų asortimentas mūsų parduotuvėse itin įvairus, o toks pasirinkimas bus naudingesnis už jų mėgstamus saldumynus", – teigia O. Suchočeva ir primena, kad norint

