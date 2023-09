Profesorius pataria, kokių maistinių medžiagų turintis produktas atsidurti vaikų pietų dėžutėse

Vištiena – didžiausias baltymų šaltinis

„Į kiekvieno iš mūsų, o ypač – vaikų, maisto racioną svarbu įtraukti vaisių, daržovių ir baltymų. Tai vienas geriausių būdų organizmą aprūpinti vitaminais, mineralais ir maistinėmis medžiagomis. Jeigu renkantis vaisius bei daržoves, yra svarbi spalvų įvairovė, tai kalbant apie baltymus, verta atkreipti dėmesį, kuriame šaltinyje jų yra daugiausia“, – pasakoja prof. dr. V. Urbonas.

Anot vaikų gastroenterologo, daugiausiai visaverčių baltymų viename produkto grame randama mėsoje, ypač – vištienoje, o dar konkrečiau – jos krūtinėlėje.

„Lyginant su jautiena ar kiauliena – vištienoje randamas didžiausias kiekis baltymų. 100 gramų vištienos krūtinėlės jų yra net 27 gramų, be to, ši mėsa beveik neturi riebalų. Vištienoje yra gausu B grupės vitaminų, tokių kaip B6 ir B12, kurie yra būtini gerai medžiagų apykaitai ir smegenų veiklai. Taip pat ir mineralų, tokių kaip fosforas – jis yra labai svarbus vaikų kaulų vystymuisi“, – pasakoja V. Urbonas.

Nepamirškite skaityti etikečių

Kaip teigia gydytojas, baltymų ir kitų naudingų mėsoje esančių medžiagų kiekis priklauso ne tik nuo jos rūšies, dalies, bet ir nuo auginimo būdo. Pavyzdžiui, naudingesnė yra vištiena užauginta be antibiotikų.

„Per didelis antibiotikų naudojimas gyvulininkystėje bei taip užaugintos mėsos vartojimas didina bakterijų atsparumą šiems vaistams. Dėl to didėja tikimybė, jog sergantiems net ir paprasčiausiomis bakterijų sukeltomis ligomis, kurias įveikti paprastai padeda antibiotikai, ateityje nebus galima pasiūlyti veiksmingo gydymo. Be to, jei paukštis ar gyvulys nesirgo ir jam nereikėjo antibiotikų, tikėtina, jis buvo geriau šertas ir augintas“, – pabrėžia V. Urbonas.

Anot profesoriaus, žiniasklaidoje vis nuskambantys skandalai apie salmonelioze užkrėstą vištieną, pasibaigusio galiojimo ar kitokią nekokybišką mėsą, turėtų paskatinti visus, o ypač tėvus, atidžiau skaityti etiketes.

„Svarbu tikrinti ne tik galiojimo datą ant etiketės, auginimo būdą, bet ir kilmės šalį – jei mėsa pagaminta Lietuvoje, tikėtina, kad ji bus šviežesnė dėl trumpesnės transportavimo grandinės. Be to, nemažai pastarųjų dienų skandalų, susijusių su nesaugia vištiena tiek mūsų šalyje, tiek užsienyje, buvo tarp Lenkijos gamintojų, todėl rekomenduočiau rinktis vietinę paukštieną“, – pataria V. Urbonas.

Vaisiai ir daržovės – neatsiejama kiekvieno patiekalo dalis

Žinoma, anot jo, renkantis, ką vaikams įdėti į priešpiečių dėžutes, reikėtų nepamiršti ir angliavandenių, vitaminų bei sveikų riebalų, kurių galima gauti iš viso grūdo duonos, kruopų, vaisių, daržovių, žuvies, sėklų bei riešutų.

„Kaip ir kiekvieno kito patiekalo, taip ir didžiausią priešpiečių dėžutės dalį turėtų sudaryti vaisiai bei daržovės. Žinoma, toli gražu ne visi vaikai juos mėgsta, todėl tėvams patariu šiek tiek pagudrauti. Pavyzdžiui, daržovių įdėti į tortilijų suktinukus, kesadilijas, sumuštinius ir kitus vaikų mėgstamus patiekalus. Taip pat siūlau išbandyti daržovių gausų naminį padažą. Pomidorus, paprikas, svogūnus tereikia pakepti orkaitėje, sutrinti iki vientisos masės bei pagardinti prieskoniais. Šis padažas puikiai tiks prie vištienos, makaronų ar kitų patiekalų“, – pataria gydytojas.

Išbandykite: 3 paruoštukai vaikų pietų dėžutėms

Na, o pritrūkusiems fantazijos siūlome net 3 priešpiečių dėžutės paruoštukus, kuriuose išradingai panaudosite baltymų kupiną vištieną ir kitus organizmui naudingus produktus:

Ant grotelių keptos vištienos suktinukas. Vienas paprasčiausių ir skaniausių patiekalų, kuriuos galima vaikams įdėti į priešpiečių ar pietų dėžutę – suktinukai su vištiena ir daržovėmis. Pirmiausia, reikėtų iškepti vištienos gabalėlius. Čia puikiai tinka tiek vištienos krūtinėlė, tiek šlaunelių mėsa, užauginta be antibiotikų. Vištienos gabalėlius reikėtų pagardinti prieskoniais ir iškepti keptuvėje su mažai aliejaus arba orkaitėje. Dėkite juos ant pilno grūdo tortilijos ir papildykite daržovėmis: salotomis, agurkais, paprika. Padažui geriausia naudoti graikišką jogurtą, mėgstamus prieskonius ir šiek tiek citrinos sulčių.

Vištienos ir daržovių vėrinukai. Dar vienas žaismingas patiekalas, patiksiantis vaikams – vištienos ir daržovių vėrinukai. Pirmiausia, reikėtų iškepti prieskoniais įtrintus vištienos gabalėlius. Tuomet ant medinio iešmelio pakaitomis sumauti juos ir mėgstamas daržoves: vyšninius pomidorus, agurkus, paprikas, jeigu jūsų vaikai mėgsta – alyvuoges, čia puikiai tiks ir mėgstamas sūris ar paskrudintos duonos, geriausiai, pilno grūdo, gabalėliai.

Vištienos kesadilijos su sūriu ir avokadu. Namuose ruošta kesadilija patinka daugeliui vaikų. Keptą, susmulkintą vištieną reikėtų sudėti ant tortilijos, pagardinti trintu avokadu su prieskoniais ir mėgstamu sūriu. Galiausiai, tortiliją teliks perlenkti per pusę ir iškepti keptuvėje su nedideliu kiekiu aliejaus.

Papildomai. Prie šių patiekalų vaikams į dėžutes galite įdėti mėgstamų vaisių, uogų riešutų ar natūralaus jogurto.