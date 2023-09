Ar darželis tikrai tinka jūsų vaikui? Psichologė įspėja, kada tėvams verta sunerimti

Elgesio pokyčiai – normalu

Vaikui pradėjus lankyti darželį gali kilti įvairiausių emocinių ir elgesio pokyčių – tai naujas ir vaikui nepažintas etapas. Pasak specialistų, tokie pokyčiai yra natūralus reiškinys, būdingas daugeliui vaikų.

„Darželio lankymo pradžią paprastai lydi tokie nemalonūs jausmai kaip pyktis, nes turi eiti ir atsiskirti nuo tėvų, liūdesys ir tėvų ilgesys, baimė, kad jie gali daugiau nepamatyti savo tėvelių. Tėvams paliekant ir pasiimant vaikučius, jie gali daugiau verkti, rodyti nepasitenkinimą fiziškai, priešintis. Vaikams taip pat gali pasireikšti psichosomatiniai požymiai: pilvo, galvos skausmai, nuovargis. Pasitaiko ir tokių atvejų, kuomet adaptacijos laikotarpiu sutrinka vaikų miegojimo kokybė, gali pasikeisti tuštinimosi įpročiai, mityba, vaiko elgesys namuose – vaikas gali tapti abejingesnis ar kaip tik per daug aktyvus, irzlesnis ar imti maištauti“, – situaciją apibūdina „Vilniaus privačios gimnazijos“ vaikų psichologė Ieva Kirkilė.

Pasak psichologės, adaptacijos periodu tėvams svarbu reaguoti kuo ramiau ir tiesiog suteikti meilės bei šilumos savo vaikui, o šis periodas bus lengvesnis, jeigu vaiką jam ruošite iš anksto: „Stenkitės palaikyti panašią dienos rutiną, mokykite vaiką dalintis žaislais, prašyti pagalbos. Svarbu, kad pasitikėtumėte pedagogais, leistumėte jiems užmegzti kontaktą su vaikučiu, o ruošdami vaiką darželiui pasakotumėte tiesą apie tai, ko jis gali tikėtis, užuot viską piešę vien rožinėmis spalvomis“, – patarimais dalijasi ekspertė.

I. Kirkilė akcentuoja, kad sunerimti verta tik tada, jei matote, kad auklėtojos nėra linkusios aptarti vaiko savijautos, nenori bendradarbiauti su tėvais, pastebite, kad atėjus vaikučiui, auklėtojos nesistengia jo nuraminti, pakalbinti, o nusiraminimui palieka vieną patį.

Gali trukti ir kelis mėnesius

Pasak vaikų psichologės, adaptacijos periodas, kuriuo pradėjus lankyti darželį pasireiškia vaikų emociniai ir elgesio pokyčiai, visiems vaikams labai skirtingas.

„Paprastai, ikimokyklinio amžiaus vaikams jis trunka nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių – kuo vaikas mažesnis, jautresnis, tuo šis periodas gali trukti ilgiau, be to, ilgesnę adaptacijos trukmę paprastai lemia ir vaiko turėtos nemalonios patirtys ankstesniuose darželiuose. Tik tuomet, kai vaikas nepertraukiamai lankė darželį bent keletą savaičių ir nebėra matomi adaptacijos požymiai, galima teigti, jog adaptacija darželyje baigėsi“, – sako psichologė I. Kirkilė.

Kada leistis į naujo darželio paieškas?

Tėvams pastebėjus vienus ar kitus vaiko emocinius ar elgesio požymius, ne vienas susimąsto, kad galbūt dėl to kaltas pats darželis. Ieva Kirkilė pataria neskubėti daryti tokių išvadų, nes nors požymiai, kada darželis neatliepia jūsų vaiko poreikių, išties egzistuoja, skirtingame amžiuje jie gali būti labai skirtingi. Be to, pasak specialistės, juos vertinti galima tik tuomet, kai adaptacijos laikotarpis darželyje jau pasibaigęs, o tokie požymiai pasireiškia ne vieną ar du kartus, o nepertraukiamai tęsiasi daugiau nei mėnesį laiko.

Vaikų psichologė išskiria kelias tokių požymių grupes:

Vaikui pasireiškia psichosomatiniai požymiai, pavyzdžiui, vėmimas, galvos skausmas, pilvo skausmas, temperatūros kilimas.

Vaikas pasakoja apie darželį liūdnas istorijas, kaip jis jaučiasi nepriimtas, vienišas arba kaip tik apie darželį nenori nieko pasakoti.

Pastebima, jog nevyksta akademinė pažanga.

Vaikas praranda apetitą, pasikeičia miego kokybė.

Nėra aktyvaus bendradarbiavimo tarp mokytojų ir tėvų, tėvai negauna atsakymų apie vaiko savijautą, pasiekimus.

Vaikas kalba apie vertybes, kurios nėra priimtinos šeimoje.

Vaikas niekada nenori eiti į darželį, o apie jį užsiminus – tai jam sukelia stiprias nemalonias emocijas.

Pasak ekspertės, tėvams apie vaiko savijautą pirmiausia svarbu kalbėtis su pačiu vaiku, stebėti jo savijautą, taip pat bendradarbiauti su darželio mokytojomis, teirautis, ką jos pastebi, kaip jos mato vaiką darželyje: „Galbūt galima sutarti, kokie bendradarbiavimo veiksmai bus vykdomi toliau, paprašyti darželyje dirbančių specialistų, pavyzdžiui, psichologo pagalbos. Tačiau jeigu visi tokie bandymai nepadeda, rekomenduočiau tėvams apsvarstyti galimybę keisti darželį į tą, kuris labiau atlieptų vaiko psichologinius ir fiziologinius poreikius“, – patarimais dalijasi psichologė I. Kirkilė.

Renkant darželį vaikams – dėmesys lūkesčiams

Renkant darželį vaikams vaikų psichologė tėveliams rekomenduoja pirmiausia patiems nuoširdžiai įsivardinti, kokį vaiką norite matyti ateityje, kokius lūkesčius jam turite, kokių vaiko gebėjimų ateityje tikitės, kiek jums svarbi vaiko psichologinė gerovė.

„Pagalvokite, kaip savo vaiką įsivaizduojate po 10–20 metų, kokios vertybės jūsų šeimai yra svarbios, ir tik tuomet nuspręskite, koks darželis būtų tinkamesnis. Išsigryninus svarbiausius aspektus, visuomet verta pasikalbėti su ugdymo įstaigos administracija, specialistais, galbūt ir dirbančiais auklėtojais bei įsivertinti, ar ši ugdymo įstaiga galės atliepti tėvų turimus lūkesčius, ar ji skirs dėmesio vaiko emocinei gerovei bei akademiškumui“, – akcentuoja vaikų psichologė.