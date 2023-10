Vaikas net nenori žiūrėti į daržoves? Paprastas, bet efektyvus būdas tai pakeisti ir 2 vakarienių idėjos

Vos 10 minučių – ir pastebėsit skirtumą

Jūsų vaikas nenori valgyti daržovių ir vaisių? Nepavyksta įtikinti suvalgyti lėkštės sriubos ar porcijos salotų? Kaip juos paskatinti susidraugauti su sveikesniais patiekalais? „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė pastebi, kad šie klausimai tėvams tampa vis aktualesni rudenį – kai atžalos grįžta į mokyklos rutiną.

Daržovių žinovė dalijasi jos dėmesį patraukusiais šiemet paskelbtais Vokietijos mokslininkų tyrimo rezultatais, kurie atskleidė netikėtą ryšį tarp vaikų suvalgomo daržovių kiekio ir vakarienės laiko.

Berlyno tyrėjai nustatė paprastą būdą, kaip paskatinti vaikus valgyti daugiau vaisių ir daržovių: tereikia dešimčia minučių pailginti bendrą valgymą. Mokslininkai stebėjo 50 šeimų, kuriose auga vaikai nuo 6 iki 11 metų.

Pirmiausia šeimos ir vaikų valgymo įpročiai buvo stebimi įprastos vakarienės metu. Tuomet tyrėjai 50 proc. pailgino laiką, kurį šeimos sėdėdavo valgio metu – maždaug 10 minučių. Prie stalo buvo siūlomi vaisiai ir daržovės, patiekti vaikams patraukliu būdu ir supjaustyti mažais gabalėliais.

„Paaiškėjo, kad per tas 10 minučių, kai šeima ilgiau sėdėjo prie bendro stalo, vaikai suvalgė gerokai daugiau pasiūlytų vaisių ir daržovių, bet ne daugiau kitų buvusių maisto produktų. Tyrėjai daro išvadą, kad toks paprastas dalykas kaip bendro valgymo pratęsimas gali pagerinti vaikų valgymo įpročius. Jie taip pat priėjo prie išvados, kad ilgesnis valgymas kartu suteikė geresnį sotumo jausmą, o tai taip pat reiškė, kad vaikai valgė mažiau desertų“, – apie Manheimo universiteto ir Maxo Plancko žmogaus raidos instituto Berlyne mokslininkų tyrimą pasakoja J. Sabaitienė.

Nepatiko vienos vynuogės? Išbandykite kitas

Tiesa ta, kad nėra ir nebus stebuklingų daržovių, vaisių ar uogų, kurios patiks visiems mažiesiems. Be to, net jeigu vaikui patinka, pavyzdžiui, bananai – to nepakaks, kad organizmas būtų aprūpintas būtinais vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis.

„Vaiką verta supažindinti su kuo platesniu daržovių, vaisių asortimentu, tad nevenkite jų pasiimti ir į parduotuvę. Jeigu vaikui nepatinka brokoliai, tai dar nereiškia, kad nepatiks kalafiorai. Gal buvo sunku įtikinti jį valgyti spagetinį moliūgą, bet sviestinį jis kirs su malonumu? Pasiūlykite ir jam pačiam nuspręsti, kurias slyvas pirkti – mėlynas ar geltonos. Ruduo yra tobulas metas išbandyti kuo įvairesnių vaisių ir daržovių derlių bei atrasti vaiko favoritus“, – sako V. Budrienė.

Mėsos rūšis lietuviai puikiai išmano ir žino, kokiam patiekalui verta pirkti nugarinę, o kuriam – sprandinę. Tačiau tas pats pasakytina ir apie daržovių, vaisių rūšis – kiekviena jų skiriasi.

„Jau atvykęs ir šviežias daugelio vaikų taip mėgstamų vynuogių derlius, jų yra įvairiausių rūšių: žaliųjų, raudonųjų, mėlynųjų, juodųjų. Galima rinktis tiek besėkles, tiek ir su sėklomis. Skiriasi ne tik jų išvaizda, bet ir skonis – pavyzdžiui, „Cotton Candy“ ne be reikalo gavusios „cukrinės vatos“ vardą. Šios žalios besėklės uogos yra ypač saldžios, todėl dažnai atsiduria pirkėjų krepšeliuose. Paprastai vaikus sužavi ir „Funny fingers“ veislės uogos – jų ne tik skonis geras, bet ir įdomesnė išvaizda. Tik derėtų prisiminti, kad šios uogos pakankamai saldžios – per dieną jų mokyklinukui pakanka vos keliolikos“, – sako V. Budrienė.

2 idėjos greitai, pigiai ir skaniai vakarienei

Rudenį sugrįžus į darbus ir mokyklas, laiko bemat ima stigti, tad dažnoje šeimoje pirmenybė teikiama tokiam maistui, kuriam paruošti nesugaištama nė valandos. Greitai pagaminti pietūs ar vakarienė vaikams nebūtinai reiškia, kad jų maistinė vertė bus menka. Valgis, kuriam paruošti nereikia valandos, taip pat gali būti skanus ir sveikas, pažymi „Iki“ kulinarijos technologė Gailė Urbonavičiūtė.

„Vaikams svarbu ne tik skonis – žinoma, kad apetitą jiems sužadins ir vaizdas. Tačiau svarbu bus ir tai, kaip kalbate apie maistą. Pavyzdžiui, žalią kokteilį iš špinatų, banano, griežinėlio ananaso ir obuolių sulčių pavadinkite „Šreku“ arba „Princu, kuris virto varle“. O brokoliai juk gali būti maži medžiai – tereikia pasitelkti išradingumą, ir vaikui bus net smalsu paragauti sveikesnių patiekalų“, – pataria kulinarijos žinovė.

Ji dalijasi 2 lengvai paruošiamais receptais, kuriuos sukursite iš paprastų nebrangių ingredientų, o užtruksite mažiau nei pusvalandį. Bus greita, sotu ir sveika, o virtuvėje sugaišite trumpai.

Rožiniai ryžiai su vištiena

Ryžiai, vištiena ir burokėliai – ne kiekvieną vaiką sužavėtų toks meniu. Tačiau G. Urbonavičiūtė siūlo į tai pažiūrėti kūrybingiau: jeigu burokėliai panaudojami ryžiams nuspalvinti, o šie paruošiami taip, kad būtų kreminiai lyg rizotas, tuomet net ir išrankus valgytojas susigundys paragauti rožinio patiekalo. Be to, burokėliai suteiks saldumo, kuris vaikams taip patinka.

Reikės:

200 g „Arborio“ ryžių,

700 ml daržovių sultinio,

2 vištienos krūtinėlių,

50 g sviesto,

100 g tarkuoto parmezano sūrio,

2 virtų burokėlių,

1 česnako skiltelės,

druskos ir pipirų pagal skonį.

Gaminame:

Įkaitinkite keptuvėje sviestą ir pakepinkite svogūną. Įdėkite išspaustą česnaką ir supilkite visus ryžius. Palaipsniui įpilkite, geriausia – po vieną samtį, karšto sultinio. Kai ryžiai viską sugers, įpilkite dar vieną. Atskiroje keptuvėje paruoškite vištieną. Mėsą supjaustykite mažesniais gabalėliais, pabarstykite druska ir pipirais bei kruopščiai apkepkite augaliniame aliejuje iš abiejų pusių. Pačioje kepimo pabaigoje į ryžius sudėkite kubeliais supjaustytus burokėlius, pagardinkite druska ir pipirais ir viską išmaišykite. Rausvą rizotą išimkite į lėkštę. Į vidurį sudėkite vištieną ir apibarstykite parmezanu.

Kesadilijos su moliūgais, kalakutiena ir špinatais

Kesadilijos yra vaikų išties mėgstamos. Šį Meksikos virtuvės įkvėptą patiekalą patogu valgyti, adaptuoti galima pagal tai, kas jau yra šaldytuve, į jį pridėti įvairiausių daržovių. O geriausia – vaikui tikrai patiks tįstantis sūris.

Reikės:

2 tortilijų,

200 g kalakutienos krūtinėlės filė,

sauja šviežių špinatų,

200 g moliūgo minkštimo,

150 g mocarelos,

½ šaukštelio citrinpipirių,

½ šaukštelio aitriosios paprikos miltelių, džiovintų čiobrelių, druskos.

Gaminame:

Moliūgą supjaustykite mažais kubeliais, dėkite ant kepimo popieriumi išklotos skardos, apšlakstykite aliejumi ir pagardinkite čiobreliais, druska, galite įdėti kitų mėgstamų prieskonių. Kepkite iki 190 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 15 minučių – kol suminkštės. Kalakuto krūtinėlę pabarstykite citrinpipiriais, druska, paprikos milteliais (jeigu vaikas nemėgsta aštrumo, dėkite jų labai mažai arba išvis atsisakykite). Kepkite keptuvėje iš abiejų pusių, kol gerai apskrus, tada supjaustykite gabalėliais.

Ant tortilijos dėkite iškepto moliūgo gabalėlius ir lengvai pamuškite šakute, tada dėkite šviežių špinatų lapus, kalakutienos gabalėlius ir viską apibarstykite mocarela. Taip paruoštą ją uždenkite antrąja tortilija ir dėkite ant įkaitusios keptuvės. Apskrudus vienai pusei, apverskite ir apkepkite kitą. Paruoštą kesadilją supjaustykite trikampėliais. Patiekite iš karto, pavyzdžiui, su jogurto, česnako ir šviežių žolelių padažu.