7 klausimai gydytojai apie maisto papildus vaikams: pataria, kokiu dienos metu juos geriausia vartoti

– Ar vartojant maisto papildus su polinesočiosiomis riebalų rūgštimis, įprastai vaidinamus „žuvų taukais“, ryte jų efektyvumas mažesnis, nei vakare?

– Ne, apskritai siūlau, bet kokį maisto papildą vaikams duoti dieną, ypač pirmą kartą, kad galėtumėte pastebėti, ar jį toleruoja. Nors ir kai kuriuose straipsniuose teigiama, kad suaugusiems, vartojantiems šiuos maisto papildus vakarais, pagerėja miego kokybė, vis dėlto, jei vaikų žarnynas jautrus, žuvų taukų vaikui duodant vakare, jis dėl trinkančios žarnyno veiklos gali neužmigti visą naktį. Be to, duodant dieną, lengviau pastebėti, ar maisto papildas tinka vaikui, ar nesukelia pykinimo ir kitų sutrikimų.

– Kokius žuvų taukus duoti vaikui metų vaikui? Kapsulėmis negalime duoti, nes nesuvalgo viso maisto.

– Jeigu kapsulių nenuryja, tuomet geriausi skysti žuvų taukai. Taip pat kiek vyresniems vaikams galima rinktis ir guminukų formos žuvų taukus, nes jie yra sukramtomi ir labiau priimtini vaikams, juos galima duoti nuo dviejų metų.

– Iki kada ankstukams duoti geležį?

– Ankstukam reikalinga ne tik geležis, bet ir folio rūgštis. Žinoma, labai priklauso, kokio amžiaus ankstukas, kada gimė, kelių savaičių, kokie rodikliai. Rekomenduočiau atsižvelgti į kraujo tyrimus, o ne dozuoti aklai, nes geležies preparatus vaikai sunkiai toleruoja. Jei yra įtariama mažakraujystė, verčiau pasikonsultuokite su vaikų gydytoju arba vaikų hematologu, atlikite detalesnius tyrimus (ne tik bendrą kraujo tyrimą) ir tik tuomet spręskite, kokius maisto papildus ar vitaminus duoti vaikui.

– Kokiu paros metu geriausia vartoti gerąsias bakterijas?

– Labai priklauso, dėl kokių simptomų jas duodate vaikams. Jeigu renkatės kaip prevencijos priemonę, nes vaikas darželyje valgo ne visada tinkamą maistą, geriausia duoti iš ryto. Jeigu vaikas prastai jaučiasi naktį, jį kankina pilvo diegliai, pūtimas, tuomet geriau vakare. Yra nustatyta, kad įvairių mikrobiotos bakterijų aktyvumas skiriasi per dieną. Tad, įvertinus, kuriuo metu simptomai labiausiai vargina, atitinkamai reikėtų ir vartoti probiotikus

– Ar kelionėse į šiltus kraštus reikėtų turėti ir duoti vaikui gerųjų bakterijų?

– Kur šilta, ten virusai – puikiai žinoma tiesa. Net ir Lietuvoje vasarą pasipila roto, noro ir kitos infekcijos, vaikų higieną tikrai nėra lengva palaikyti, o keliaujant tam kartais nėra sąlygų. Jau ilgą laiką kalbama apie tai, kad tinkamai subalansuota mikrobiota yra kaip skydas mūsų organizmui, jis apsaugo nuo įvairių infekcinių ligų. Vaikai deda viską į burną, todėl geriau vartoti gerąsias bakterijas, jos šiek tiek apsaugo nuo žarnyno infekcijų, net ir joms patekus patiriami lengvesni simptomai.

Probiotikai negydo ligų, bet yra naudingi profilaktiškai, siekiant, kad mikrobiota nesutriktų. Be to, kelionių metu pasikeičia ir mityba, racione atsiranda daugiau konservantų, netradicinio maisto, todėl žarnynui reikia iš naujo persitvarkyti, be to, pakinta ir aplinka bei dienos režimas.

– Kaip pastiprinti vaiko atmintį? Pastaruoju metu jis tapo labai užmaršus.

– Pirmiausiai, vaikui reikia miego, gero dienos režimo, tinkamos mitybos ir tik tada, jeigu visa tai nepadeda, ieškoti gilesnių šaknų ir pasitelkti papildomas priemones. Jeigu vaikas yra pervargęs, jo atmintis nebus gera. Tai yra psichologinis klausimas, nes vaikams reikia prisiminti daug skirtingų dalykų, o kuo labiau jie nerimaus, kuo labiau bus išsiblaškę, tuo sunkiau bus susikaupti ir įsisavinti pateikiamas žinias.

Deja, nėra stebuklingų papildų, kurie visus šiuos neigiamus veiksnius panaikintų. Atitinkami maisto papildai – tik maža dalis to, kas galėtų padėti tokiam vaikui.

– Ką daryti, jeigu aštuomečio saldumynų poreikis yra nepasotinamas?

– Atkreipkite dėmesį į patį vaiką – koks maistas dominuoja jo racione, kokį jis mėgsta. Gliukozė yra pagrindinis maistas smegenims ir energijos šaltinis, todėl reikia įvertinti, kiek angliavandenių vaikui gali reikėti per dieną, kad jis jaustųsi gerai. Saldumynai greitai pakelia gliukozės koncentraciją kraujyje, nes ji greitai įsisavinama, smegenys, raumenys gauna energijos, bet tada turi išsiskirti nemaži kiekiai insulino, kad sureguliuotų gliukozės koncentraciją kraujyje – t.y. prisivalgius, jis greitai mažins gliukozės koncentraciją kraujyje.

Tokie staigūs gliukozės koncentracijos pakilimai ir nusileidimai neigiamai veikia organizmą, išsekina kasą – tai lyg amerikietiški kalneliai, kurie neaišku kada suges, todėl labai svarbu nekelti tiek streso organizmui ir stengtis, kad gliukozės koncentracija kraujyje kistų pamažu. Dėl to rekomenduojama pamažu pratinti vaiką prie reguliaraus maitinimo, skaidulinio maisto, iš kurio angliavandeniai atsipalaiduoja pamažu.