Palygintos analogiškų prekių kainos: kur apsipirkti, norint sutaupyti?

Slapto pirkėjo tyrimų agentūra SeeNext birželio 8 d. apsilankė ir atliko dažno vartojimo prekių kainų palyginimo tyrimą Vilniaus ir Kauno penkių didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse – „Maxima“ (XX) „Lidl“, „Rimi“ (Hyper), IKI bei „Norfa“ (XL).

Jose buvo siekiama įsigyti po prekių krepšelį, kurį sudarė specialiai atrinktos 23 prekės: pigiausi obuoliai (nuo 55 mm, 1 kg), pigiausi bananai (1 kg), pigiausios bulvės (1 kg), ryžiai be maišelių (800 g), grikių kruopos be maišelių (800 g), pigiausia malta skrudinta kava (250 g), baltasis cukrus (1 kg), saulėgrąžų aliejus (1 l), pigiausias batonas (300 g), „Spaghetti“ makaronai (400 g), pigiausi vištų kiaušiniai (M dydžio, 10 vnt.), šaldytos jūrinės lydekos be galvos ir uodegos (880 g), virta kiaulienos ir (arba) jautienos dešra (1 kg), pigiausias juodasis šokoladas (40% kakavos, 100 g), vištos krūtinėlės filė (1 kg), šviežias viščiukas broileris (1 kg), kefyras maišelyje (2,5% riebumo, 0,9 l), graikiškas jogurtas (10% riebumo, 400 g), pigiausia varškė (9% riebumo, 180 g), pigiausias sviestas (82% riebumo, 180 g), mineralinis negazuotas vanduo (1,5 l), pigiausias šviesus alus be užst. (~5%, 1 l), pigiausia degtinė be užst. (38-40%, 0,5 l).

Prekių kainų variacijos: analogiškos prekės kainuoja skirtingai

Atlikto tyrimo metu buvo siekiama įsigyti dažno vartojimo maisto produktus ir išsiaiškinti, kuriose prekybos vietose jie siūlomi kiekvienam pirkėjui palankiausiomis kainomis. Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad sudaryto prekių krepšelio kaina svyruoja beveik iki pusantro euro.

Pigiausiai minėtas prekių krepšelis, kainavęs 27,22 euro, buvo įsigytas prekybos tinklo „Lidl“ parduotuvėje Vilniuje, o už brangiausiai šiame tyrime kainavusį prekių krepšelį – 28,58 euro – buvo sumokėta „Rimi“ parduotuvėse Kaune ir Vilniuje.

Tyrimo metu nustatyta, jog pigiausias prekes savo pirkėjams gali pasiūlyti ir didžiausia žemų kainų konkurencija stebima tarp keturių didžiųjų prekybos tinklų – „Lidl“, „Norfa“, „Maxima“ bei IKI. „Pigiausių“ prekybos tinklų ketvertuko parduotuvėse prekių krepšelių kainų vidurkiai buvo didesni nei 27 euro, bet nepasiekė 28 euro ribos.

Remiantis tyrimo rezultatais, „brangiausiu“ prekybos tinklu galima įvardinti „Rimi“, kuriame vieninteliame įsigytų prekių kainų vidurkis viršijo 28 euro ribą.

Pigiausios mėsos į vieną prekybos centrą, o pigiausių gėrimų – į kitą

Tyrimo metu pieno produktus pigiausiai buvo galima įsigyti „Rimi“, „Norfa“ ir „Lidl“ prekybos tinkluose už 2,45 euro, o brangiausiai jie kainavo „Maxima“ prekybos tinkle – 2,61 euro. Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios šios kategorijos prekių kainos lygus 0,16 euro.

Mėsos kategorijos prekės pigiausių kainų atžvilgiu labiausiai išsiskyrė trijuose prekybos tinkluose – „Maxima“, „Lidl“ ir „Norfa“, kuriuose kainavo po 9,56 euro. Tuo metu, aukštesne mėsos produktų kaina pasižymėjo prekių krepšelis „Rimi“ prekybos tinkle, kur jis siekė 10,65 euro, sudarydamas 1,09 euro skirtumą tarp didžiausios ir mažiausios kainos.

Grūdinės kilmės produktų kainų analizės duomenimis, šio tipo produktų kaina buvo vienoda (2,05 euro) visuose prekybos tinkluose, išskyrus „Norfa“, kur vos aukštesnė makaronų kaina sudarė 0,02 euro skirtumą šioje prekių kategorijoje.

Mažiausia vaisių ir daržovių kaina užfiksuota „Norfa“ prekybos tinkle (1,86 euro), o didžiausia – IKI prekybos tinkle (2,27 euro), tad skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios kainos lygus 0,41 euro.

Pigiausiai gėrimus pavyko įsigyti „Lidl“, „Maxima“ ir IKI prekybos tinkluose, sumokėjus po 7,17 euro. Didžiausia šios produktų kategorijos kaina rasta „Rimi“ prekybos tinkle (7,73 euro), o skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios kainos siekė 0,56 euro.

Likusių krepšelio produktų kategorijoje pastebėta, jog mažiausiai jie kainavo „Lidl“ prekybos tinkle – 3,82 euro, o daugiausiai – „Maxima“ prekybos tinkle – 4,13 euro. Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios šių produktų kainos buvo 0,31 euro.

Kainų pastovumas – ne visuose prekybos tinkluose

Kas mėnesį atliekamų tyrimų metu pastebėtos prekių kainų ir parduotuvių lokacijų sąsajos. Šio tyrimo metu nustatyta, jog trys didieji prekybos tinklai – „Maxima“, „Rimi“ ir IKI pasižymėjo prekių kainų stabilumu abiejuose tyrime dalyvavusių miestų parduotuvėse.

Tuo metu „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėse įsigytų dažno vartojimo prekių krepšelių kainos tarp Vilniaus ir Kauno parduotuvių išsiskyrė 0,10 euro skirtumu, o „Norfa“ skirtingose prekybos vietose kainų skirtumas buvo lygus 0,04 euro.

Birželio mėnesį vidutinė prekių krepšelio kaina Vilniuje buvo 0,03 euro žemesnė nei Kaune.

Atliekant tyrimą, prieš įsigijimą, visos prekės buvo nufotografuojamos lentynoje bei nufotografuojamas jų pirkimo kvitas. Pagal šiuos du šaltinius vėliau buvo analizuojamos ir lyginamos produktų kainos. Jei prekybos vietoje nebuvo rasta nurodyta prekė, jos buvo vykstama ieškoti į kitą, tokio paties tipo prekybos vietą, o jei prekės nerasta ir kitoje vietoje, pirkta alternatyvi prekė iš atitinkamos prekių grupės.

Atliekant tyrimą nebuvo naudojamos lojalumo ar nuolaidų kortelės, o depozito mokestis į prekės kainą neįskaičiuotas. Produktų kainos yra nurodytos be nuolaidų ir skaičiuotos pagal kainas, nurodytas pirkimo kvite.

Prekių, kurioms buvo taikytos nuolaidos, kainos perskaičiuotos pagal pirmines produktų kainas pirkimo kvite, iki pritaikant nuolaidą. Tuo atveju, kai kaina iki nuolaidos nenurodoma pirkimo kvite, bet matoma kainolapyje, skaičiavimuose panaudojama kainolapio, o ne pirkimo kvito kaina.

Jei įprasto (akcijos neskelbiančio) kainolapio kaina skiriasi nuo kainos, nurodytos pirkimo kvite, fiksuojamas kainos neatitikimas tarp kainolapio ir pirkimo kvito.