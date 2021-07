Verslui – lengvatinis PVM

Pusantrų metų. Tiek laiko maitinimo įstaigoms galios lengvatinis 9 proc. PVM tarifas.

Tokia pati PVM lengvata nuo liepos 1-osios iki 2022-ųjų gruodžio pabaigos galios sporto klubams, sporto renginiams, visų rūšių meno ir kultūros renginiams, atlikėjų teikiamoms paslaugoms.

Siuntos iš trečiųjų šalių

Nuo šiol apmokestinamos mažos vertės – iki 22 eurų – paštu siunčiamos prekės iš trečiųjų šalių. Mokesčiai bus pradėti taikyti atsižvelgiant į pristatymo, o ne prekės užsakymo dieną.

Už anksčiau užsakytas prekes, jeigu jos Lietuvą pasieks po liepos 1 dienos, gavėjas turės susimokėti importo PVM bei kitus susijusius mokesčius.

Brangsta dujos ir elektra

Nuo liepos daugumai vartotojų brangs elektra ir dujos. Vidutiniškai elektros brangimas sieks apie 8 proc., o dujų – 26–50 proc. Tai yra patvirtinusi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).

Anot valstybės valdomos elektros ir dujų tiekimo įmonės „Ignitis, visuomeninio elektros tiekimo kaina nuo liepos vidutiniškai didėja apie 8,4 proc., o dujų – apie 36,8 proc.

Skaičiuojama, kad standartinis namų ūkis, kuris per mėnesį sunaudoja apie 100 kWh elektros, sumokės 1,16 euro daugiau. „Ignitis“ nurodo, kad elektra brangsta dėl biržoje kylančių elektros kainų.

Nuo liepos dujų maistui gaminti kaina augs 26 proc. – nuo 50 iki 63 centų už kubinį metrą (su PVM), o pastovioji dalis liks tokia pati – 56 centai.

Elektroniniai apskaitos žurnalai

Liepą įsigalioja nauji Turgavietės apskaitos žurnalo pildymo reikalavimai.

Smulkieji verslininkai, mėsa ir paukštiena bei jų produktais prekiaujantys turgavietėse ir kitose viešosiose prekybos vietose, nebeprivalės pildyti popierinių apskaitos žurnalų.

Apie 800 prekybininkų nuo šiol supaprastintą apskaitą galės vesti elektroniniuose.

Sklandžiam perėjimui prie e. žurnalo naudojimo VMI sistemoje prekybininkams yra skirtas 2 mėnesių laikotarpis – e. žurnalą jie privalės pildyti nuo rugsėjo 1 dienos.

Nelieka plastiko

Liepą baigiasi vienkartinių plastiko indų bei įrankių era. Vadovaujantis Vienkartinio plastiko mažinimo direktyva, rinkai draudžiama tiekti vienkartinius plastiko gaminius.

Tai stalo įrankiai, lėkštės, šiaudeliai, gėrimų maišikliai, oro balionėlių lazdeles, kosmetiniai krapštukai, iš politireninio putplasčio pagaminta maisto ir gėrimų tara, puodeliai. Taip pat ir visi iš aerobiškai skaidaus plastiko pagaminti gaminiai.

Kitokia PVM mokėjimo sistema

Nuo liepos įsigalioja nauja One Stop Shop (OSS) sistema. Ji palengvins mokestinių PVM prievolių vykdymą įmonėms, kurios užsiima elektroninių ir kitų paslaugų teikimu ES valstybėse ir vykdo nuotolinę prekybą.

Ši sistema padės paprasčiau įvykdyti mokestines prievoles – deklaruoti ir sumokėti PVM vienoje valstybėje, nors paslaugos ir prekės teikiamos keliose ES šalyse.

OSS iš esmės pakeis prieš tai naudotą MOSS sistemą.

Nedarbo išmokos

Anot „Sodros“, nuo liepos keisis nedarbo išmokų apskaičiavimo tvarka ir mokėjimo terminai – išmokos didės visiems. Be to, jas galės gauti daugiau žmonių.

Šiuo metu 9 mėnesius nedarbo išmoka mokama tik turintiems 35 metų darbo stažą. Likusieji bedarbiai išmokas gauna trumpiau. Nuo liepos 1 d. nedarbo išmoka, nepriklausomai nuo žmogaus sukaupto stažo, galės būti mokama 9 mėnesius.

Be to, šias išmokas galės gauti daugiau darbo netekusiųjų – nedarbo draudimo išmoka bus skiriama jei iki įsiregistravimo darbo biržoje darbuotojas turės ne trumpesnį kaip 12 mėn. nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėn. (dabar reikia 18-os per 36 mėnesius).

Maksimali nedarbo draudimo išmoka didės apie 40 proc. Ji negalės būti didesnė kaip 75 proc. Statistikos departamento skelbiamo užpraeito kalendorinio ketvirčio nuo bedarbio įsiregistravimo darbo biržoje dienos vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio ir, dabartiniais duomenimis, galės siekti 609,6 euro.

Nedarbo draudimo išmoka būtų apskaičiuojama kaip pastovios ir kintamos dalių suma.

Socialinės išmokos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė sąrašą pokyčių, atsirandančių nuo liepos 1 dienos. Anot ministerijos, visi jie yra susiję su išmokomis, skirtomis pažeidžiamiausių žmonių gerovei užtikrinti.

Parama esantiems prastovose ir grįžtantiems iš jų. Subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti bus mokamos iki rugpjūčio 31 d., tačiau jos intensyvumas palaipsniui mažės.

Už pirmąjį kalendorinį mėnesį subsidijos darbo užmokesčiui dydis sudarys 100 proc. apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 90 proc. minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio, – 577 eurus, antrąjį kalendorinį mėnesį – 60 proc. MMA dydžio: 385 eurus.

Darbdaviams taip pat bus mokamos subsidijos darbo užmokesčiui už darbuotojus, sugrįžusius iš prastovų.

Tokia subsidija bus mokama už kiekvieną darbuotoją, kuriam per pirmuosius 6 kalendorinius mėnesius nuo karantino paskelbimo ne trumpiau kaip 75 darbo dienas (ne mažiau 600 darbo valandų) buvo paskelbta prastova, o jo darbo vietai išlaikyti darbdaviui buvo mokama subsidija darbo užmokesčiui prastovų metu.

Parama bus mokama ne ilgiau kaip iki rugpjūčio 31 d. ir tik tuo atveju, jei minėtas darbuotojas bus sugrąžintas į darbą ir dirbs.

Parama dirbantiems savarankiškai. Atšaukus karantiną dirbančius savarankiškai žmones paskutinė parama – 260 eurų, pasieks liepos mėnesį (ji bus mokama už birželį). Už liepos ir rugpjūčio mėnesius išmokos mokamos nebus.

Darbo paieškos išmoka. Šią išmoką galės gauti ir savarankiškai dirbę asmenys, kurių savarankiška veikla buvo išregistruota ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki ekstremaliosios situacijos ar karantino paskelbimo ir jie kreipėsi dėl bedarbio statuso suteikimo.

Darbo ieškantiems žmonėms 212 eurų siekianti darbo paieškos išmoka bus mokama iki rugpjūčio 31 d.

Nedarbo išmokos. Pagal jau galiojančius teisės aktus nedarbo draudimo išmokos mokėjimas yra atnaujinamas du kartus tiems bedarbiams, kurie įsiregistravo Užimtumo tarnyboje per 6 mėnesius po nedarbo draudimo išmokos mokėjimo nutraukimo dėl atsiradusių darbo santykių ar avarankiškai vykdomos veiklos.

Nuo liepos 1 d. visą nedarbo išmoką turės teisę gauti tie žmonėms, kurie gauna netekto darbingumo, našlių ir našlaičių socialinio draudimo pensiją, kompensaciją dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar yra šalpos išmokų gavėjai.

Iki šiol jiems buvo mokamas tik skirtumas tarp gaunamos išmokos ir nedarbo išmokos.

Nedarbo išmoka skiriama asmenims, kurie per paskutinius 30 mėnesių iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos turi bent 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą, ir turi bedarbio statusą.

Ligos išmoka. 100 proc. darbo užmokesčio „į rankas“ dydžio siekianti ligos išmoka bus mokama susirgusiems COVID-19 liga darbuotojams, dirbantiems sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ar švietimo srityse, kai kontaktas su sergančiais asmenimis yra neišvengiamas arba būtinas nepriklausomai nuo to, ar šie asmenys užsikrėtė nuo klientų (pacientų), ar nuo kolegų.

Vieniši asmenys. Vieniši šalpos pensijų gavėjai ir mažų pensijų priemokų gavėjai galės kreiptis į Sodrą dėl 28 eurų dydžio vienišo asmens išmokos.

Kreiptis dėl vienišo asmens išmokos galima nuo liepos 1 dienos, tačiau ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės gauti šią išmoką atsiradimo dienos.

Gauti vienišo asmens išmoką nuo liepos 1 dienos gali gaunantys:

• šalpos senatvės pensiją;

• šalpos neįgalumo pensiją (išskyrus neįgalius vaikus iki 18 metų);

• šalpos kompensaciją, jeigu ją gauna senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo ar netekęs 60 proc. ir daugiau darbingumo;

• socialinę pensiją;

• pensijos priemoką, nes jų pensija ar visų gaunamų pensijų suma mažesnė nei 260 Eur.

Našliai. Vienišo asmens išmokas galės gauti ir tie našliai, kurie gauna šalpos pensijas arba mažų pensijų priemokas ir iki šiol teisės gauti našlių pensijos neturėjo arba jų gaunama našlių pensija yra mažesnė nei 28,63 eurai.

Vietoj mažesnės našlių pensijos jie galės gauti didesnio dydžio vienišo asmens išmoką, jeigu sustabdys jiems paskirtos mažesnio dydžio našlių pensijos mokėjimą.

Vienišo asmens išmoka taip pat priklausys ir pagyvenusiems arba neįgaliems našlaičių pensijų gavėjams, kurie turi teisę gauti tiek našlių, tiek našlaičių pensiją, tačiau pasirinko gauti našlaičių pensiją.

Svarbu, kad asmens gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, žmogus nėra susituokęs nei Lietuvoje, nei užsienyje arba santuoka yra nutrūkusi.

Nuo liepos 1 d. skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams (socialinę pašalpą, būsto šildymo bei karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas), našlių pensija ir vienišo asmens išmoka nebus įskaičiuojama į pajamas, o nustatant asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, nevertinamos našlių pensijos.

Specialieji poreikiai. Įsigalioja senjorams aktualūs specialiųjų poreikių lygio nustatymo pakeitimai. Lieka galioti vidutinių ir didelių specialiųjų poreikių lygiai, todėl nuo liepos pradžios daugiau senjorų galės pasinaudoti 50 proc. nuolaida važiuoti viešuoju transportu.

Svarbu, kad senjorams turimas nedidelių specialiųjų poreikių lygis bus prilygintas vidutinių specialiųjų poreikių lygiui ir išduotas naujas neįgaliojo pažymėjimas. Jiems nustatyti specialieji poreikiai nebus vertinami iš naujo.

Asmeninis asistentas. Nuo šiol asmeninio asistento pagalbą galės gauti visi neįgalieji, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį.

Asmeninis asistentas gali suteikti pagalbą namuose ar viešojoje erdvėje.

Jeigu neįgaliojo, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės už 256 eurų, už asmeninę pagalbą jam nereikėtų mokėti. Jeigu pajamos didesnės, neįgalusis turėtų apmokėti ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos teikimo kaštų, o asmens įmoka neturėtų viršyti 20 proc. jo pajamų.

Socialinių darbuotojų atlyginimai. Didėja socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimai. Minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai bus didinami 30 proc., vietoj dabar esamų 20 proc., be to, daugiau pinigų socialiniai darbuotojai gaus ir už turimą kvalifikacinę kategoriją.

Savivaldybėms socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimams didinti papildomai skirta 2,8 mln. eurų.

Nemokami pietūs – ir antrokams. Liepą įsigalioja įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos nuo rugsėjo 1 d. nemokami pietūs mokykloje nevertinant pajamų skiriami ne tik visiems priešmokyklinukams ir pirmokams, bet ir visiems antrokams. Dėl nemokamų pietų nevertinant pajamų skyrimo kreiptis ir teikti prašymų nereikia.