„Pastebėjimai apie kaistančią Lietuvos pajūrio NT rinką:

– Pirma, žodis „apartamentas“ lietuvių kalboje reiškia „didelis prabangus butas arba viešbučio kelių kambarių numeris“, bet šis butas, su visa pagarba, nėra nei didelis (42 kv. metrų ploto), nei prabangus, o be to, turintis tik vieną kambarį, tad tokio tipo butus reikėtų vadinti ne apartamentais, o „studijos tipo butais“ t.y., „nedidelis butas, kuriame svetainė, miegamasis ir virtuvė yra sujungtos į vieną kambarį“.

– Antra, 8441 eurų už kv. metrą kaina galbūt yra kiek didoka „vieno kambario apartamentui“ Nidoje, nes Venecijoje, Santorino saloje, Barselonoje, Dubrovnike ar Visbyje (visi šie miestai įrašyti į UNESCO paveldą, o turizmo sezonas juose tęsiasi praktiškai visus metus) būsto kainos centrinėse miesto dalyse siekia apie 3–7 tūkst. už kv. metrą.

– Trečia, skelbime yra nurodyta, kad vienas iš šio „apartamento“ privalumų yra „nauja dušo kabina“ (žr. nuotrauką).

Drįsčiau suabejoti, kad tai iš esmės pagerina šio 8441 eurų už kv. metrą kainuojančio „apartamento“ patrauklumą, nes vonios kambaryje (kuriame, beje, nėra vonios) esančios dušo kabinos vaizdą užstoja masyvi ir prie „apartamento“ kainos nesiderinanti šiukšliadėžė (šiukšliadėžės užimamo grindų ploto kaina yra kelis šimtus kartų didesnė už pačios šiukšliadėžės).

– Ketvirta, Lietuvos pajūryje būsto kainos per pastaruosius du metus išaugo apie 60 proc. (tiek Neringoje, tiek ir Palangoje), tad ne tik kuklesni Latvijos kurortai, tokie kaip Liepoja ar Ventspilis, bet ir pati Jūrmala dabar atrodo pigi, palyginti su Palanga, nekalbant jau apie Nidą (Jūrmaloje apartamentų kainos siekia 2–4 tūkst. eurų už kv. metrą).

Dar įdomu yra tai, kad Palangoje būsto kainos jau tapo didesnės nei Vilniuje, Rygoje ir Taline, bet apie tai daugiau parašysiu kitame įraše“, – apibendrino Ž.Mauricas.