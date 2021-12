Vieni šventes sutiks po palme, kiti – apsikabinę Kalėdų senelį

Kelionių organizatoriaus „Novaturas“ komunikacijos vadovė Dovilė Zapkutė pripažino, kad pernai šventiniu laikotarpiu dėl pandemijos kelionių krypčių pasirinkimas buvo gana ribotas. Tačiau šiuo metu žmonės jau moka keliauti pagal naujas taisykles, saugiai.

„Žinoma, keliautojai visada teiraujasi ir tikslinasi saugaus keliavimo reikalavimus, taikomus mūsų siūlomose atostogų kryptyse, bet pilnai vaikcinuotiems žmonėms keliauti šiuo metu yra paprasta. Šiuo metu visi skrydžiai yra vykdomi, kaip suplanuota.

Tad šiemet keliautojai aktyviai renkasi, kur ir kaip nori sutikti gražiausias metų šventes“, – portalui lrytas.lt sakė D.Zapkutė.

Vis dėlto, kelionių organizatoriaus „Baltic Tours“ atstovės Rasos Levickaitės teigimu, turistų srautas dar nėra toks aktyvus, koks buvo 2019 m.

Kalėdų laikotarpiu pati populiariausia kelionių kryptis – Laplandija (Suomija). Ten gausu pramogų visai šeimai. Vykstama aplankyti Kalėdų senelio namus Rovaniemi miestelyje, pasivažinėti elnių ar šunų traukiamomis rogėmis, pamatyti Ranua zoologijos sodo gyvūnus, ledo pilį.

Taip pat lietuviai aktyviai renkasi trumpas atostogas šiltuose kraštuose. Populiariausios kryptis – Egiptas, Turkija, Tenerifė.

„Nors pasitikti Naujuosius metus šilto klimato šalyse daliai lietuvių atrodo dar kiek neįprasta, bet, pavyzdžiui, Turkijos viešbučiai tam ruošiasi iš anksto: organizuoja koncertus, ruošia specialius pasirodymus ir šventines vakarienes, kad atvykusių svečių atostogos būtų šventiškos, o žmonėms nereikėtų niekuo rūpintis“, – pasakojo D.Zapkutė.

Vis labiau mėgstama šventes sutikti ir kruiziniame laive plaukiant Nilu, viena ilgiausių upių pasaulyje. O tie, kuriems patinka tradicinis Naujųjų metų šurmulys, renkasi skristi į didžiuosius Europos miestus, kaip Romą, Paryžių ar Stambulą.

Populiarumo nepraranda ir lietuvių pamėgtos Kanarų salos, Madeira. Jau atsidarė ir keliautojų mėgstamas Tailandas.

Kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė patikino, jog šiemet daugiausiai jų klientų šventes sutiks Egipto kurortuose Šarm aš Šeiche ir Hurgadoje, taip pat Tenerifėje bei Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

Būtent Naujiesiems lietuviai itin dažnai renkasi vykti į Dubajų. „Jis garsėja įspūdingais fejerverkais paskutinę metų naktį“, – portalui lrytas.lt teigė I.Aukštuolytė.

Pinigų sutaupė, o dabar juos leidžia kelionėms

R.Levickaitė pasakojo, jog per pandemiją, ypač pirmojo karantino metu, lietuviai sutaupė nemažai pinigų, nes sumažėjo išlaidos drabužiams, degalams, viešojo matinimo, kultūros, pramogų paslaugoms.

Be to, pasak D.Zapkutės, beveik 40 proc. lietuvių per pandemiją atostogavo mažiau, nei buvo įpratę iki tol. Nors viskas brangsta, žmonės nori kompensuoti poilsio trūkumą, tad dabar atostogoms pinigų negaili ir dažniau renkasi ilgesnį poilsį arba aukštesnės kokybės viešbučius, tad neretai vidutinė užsakymo vertė yra didesnė.

I.Aukštuolytės teigimu, vidutiniškai 7 nakvynių atostogoms švenčių metu keliautojai išleidžia apie 800 eurų asmeniui.

„Pavyzdžiui, 4 naktų atostogos naujametiniu periodu Turkijoje, su įskaičiuota specialia programa, šventine vakariene 5 žvaigždučių viešbutyje, kainuoja nuo 500 eurų.

Šventiniu laikotarpiu nusprendusiems pailsėti Dubajuje 7 nakvynių atostogos kainuos nuo 450 eurų asmeniui, kiek mažiau kainuos poilsis Egipto kurortuose.

Naujamečių pažintinių kelionių į Europos miestus kainos prasideda nuo 200 eurų asmeniui“, – sumas įvardijo D.Zapkutė.

Jau greitai už keliones ir vėl mokėsime brangiau

D.Zapkutės teigimu, šiemet daugelis galėjo keliauti išleisdami mažiau nei įprastai, nes užsienio šalių kurortai ir viešbučiai, siekę kuo greičiau vėl susigrąžinti visus keliautojus ir grįžti į normalią veiklą, siūlė paslaugas mažesnėmis kainomis.

R.Levickaitė taip pat patikino, kad kelionių kainos išliko stabilios arba net šiek tiek pigo. Tačiau kristi iki nematytų žemumų – negalėjo.

„Visa tai susiję su milžiniškais nuostoliais turizmo sektoriuje. Tačiau yra fiksuotos išlaidos, kaip orlaivių eksploatacija, degalai, higienos palaikymas. Šie kaštai sudaro fiksuotą kelionės paketo dalį, kur negali pigti“, – portalui lrytas.lt paaiškino ekspertė.

Tačiau kitais metais situacija bus visai kitokia – kelionių kainos augs. Jas į viršų kels ne tik išaugusi paklausa, bet ir kitos priežastys.

„Brangsta darbo jėga, degalai. Taip pat visas pasaulis susiduria su infliacija, pandemijos sukeltais finansiniais padariniais. Jei atsiras galimybė daugiau keliauti, automatiškai paslaugų tiekėjai reaguos į paklausą ir nustatys atitinkamą kainodarą. Tikėtina, kad per ateinančius kelerius metus kelionės brangs apie 10 proc.“ – įvertino situaciją R.Levickaitė.

Dėl kylančių kelionių kainų L.Aukštuolytė turi vieną patarimą: „Verta pagalvoti apie atostogas ne pagrindinio sezono metu, ne vasarą, kai visas pasaulis planuoja keliauti. Paprastai kainos būna mažesnės pavasarį ir rudenį.“