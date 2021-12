Iš viso, kaip nurodo BBC, per penktadienį prasidėjusį ilgąjį Kalėdų savaitgalį visame pasaulyje neįvyko daugiau nei 8 tūkst. skrydžių. Nors, skaičiuojant procentais, atšauktų skrydžių skaičius nėra stulbinamai didelis, tačiau padėtį apsunkino tai, kad į lėktuvus nepakliuvo daugybė žmonių, ketinusių šventėms vykti aplankyti artimųjų.

Per šventinį savaitgalį, gruodžio 24-26 dienomis, visuose Lietuvos oro uostuose nebuvo atšaukta nė vieno skrydžio. Tačiau Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) patarė, ką daryti, jei vis dėlto tektų pakliūti į tokią situaciją.

VVTAT pataria vartotojams stebėti paslaugų teikėjų viešai skelbiamą informaciją apie atšaukiamus arba atidedamus skrydžius bei pinigų grąžinimą, kreiptis į oro vežėją dėl galimybės atidėti kelionę, pakeisti kelionės kryptį ar priimti kitą kompensacijos pasiūlymą (pavyzdžiui, rinktis kuponą), jei paslaugos teikėjas numato tokią galimybę.

Keleiviui ir oro vežėjui neradus kitos alternatyvos, vartotojas turi teisę susigrąžinti pinigus arba gauti nukreipimą kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą.

Visais skrydžio sutrikimo atvejais keleivis, taip pat ir atšaukus skrydį, vartotojai pirmiausia turi raštu kreiptis į skrydį vykdžiusį oro vežėją ir sulaukti jo atsakymo.

Oro vežėjas turi kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo pretenzijos gavimo, raštu atsakyti keleiviui. Jeigu oro vežėjas į pateiktą pretenziją neatsako per 4-6 savaites arba atsako neigiamai, tačiau, keleivio nuomone, oro vežėjas nepagrįstai atsisako tenkinti jo reikalavimus, keleivis gali kreiptis ir pateikti skundą Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento įgyvendinimą prižiūrinčiai institucijai priklausomai nuo to, kurioje šalyje įvyko nesklandumas dėl skrydžio.

Kai atidėtas arba atšauktas skrydis turėjo vykti iš Lietuvos, vartotojas turėtų kreiptis į Lietuvos transporto saugos administraciją el. paštu ltsa@ltsa.lrv.lt. Lietuvos transporto saugos administracijai nustačius, kad keleiviui priklauso kompensacija, tačiau Lietuvoje registruotai aviakompanijai nesutinkant jos išmokėti, vartotojai turi teisę kreiptis į VVTAT, kuri nagrinės tarp vartotojo ir aviakompanijos kilusį ginčą ne teismo tvarka. Ginčo nagrinėjimo procedūra vartotojui yra nemokama.

Į Europos vartotojų centrą, VVTAT padalinį, vartotojai turi teisę kreiptis tada, kai skrydį, kuris yra atšaukiamas ar atidedamas, vykdė/turėjo vykdyti kitoje ES šalyje registruotas oro vežėjas.

Susiklosčiusios pandemijos aplinkybės, koronavirusas bei jo atmainos, sukeliančios kelionių nesklandumus, gali būti priskiriamos ypatingosioms aplinkybėms, kurių paslaugų teikėjai negali kontroliuoti. Tokiais atvejais būtent vežėjui tenka pareiga įrodyti, kad dėl valstybės įvestų ribojimų vežėjui susiklostė nenumatytos aplinkybės ir dėl jų skrydis buvo atšauktas. Jei skrydis organizuojamas iš Lietuvos, aplinkybes vertina Lietuvos transporto saugos administracija, jeigu iš kitos ES šalies – atsakinga institucija – iš kurios skrydis yra vykdomas.

Lietuvos transporto saugos administracijos atstovė Eglė Kučinskaitė perdavė, kad už neįvykusį skrydį keleiviai kompensacijų gali prašyti visais atvejais. Aviakompanija arba išmokės kompensaciją, arba pagrįs, dėl kokių aplinkybių kompensacija negali būti išmokėta. „Todėl bendro atsakymo dėl savaitgalį susidariusios situacijos taip pat nėra, nes kiekviena situacija turi būti nagrinėjama individualiai: įvertinant kontekstą, ypatingos aplinkybės buvimą/nebuvimą ir pan.“ – perdavė pašnekovė.

Vos prasidėjus dienai – 1,4 tūkst. atšauktų skrydžių

Gruodžio 27 d. rytą pranešta, kad vos prasidėjus savaitei atšaukta daugiau nei 1,4 tūkst. skrydžių. Labiausiai tai liečia Kiniją ir JAV, praneša skrydžių stebėjimo duomenis valdanti „FlightAware“. Panašu, kad šiuo atveju labiausiai nukentėjo Pekino ir Šanchajaus oro uostai, kuriuose per abu atšaukta beveik 300 skrydžių.

„FlightAware“ duomenimis, Jungtinės Karalystės „British Airways“ pirmadienį atšaukė 42 skrydžius. Londono Hitrou oro uoste atšaukti 47 skrydžiai.

JAV aviakompanijos nuo Kalėdų švenčių laikotarpio pradžios, gruodžio 24-osios, dėl koronaviruso omikron atmainos spartaus plitimo iš savo tvarkaraščių išbraukė daugiau kaip 3 tūkst. skrydžių, skelbia britų „The Guardian“.

Vien tik pirmadienį JAV buvo atšaukta maždaug 740 skrydžių – tiek vietinių, tiek ir tarptautinių, nurodo naujienų agentūra BNS.

Honkongas dviem savaitėms uždraudė visus Pietų Korėjos „Korean Air“ skrydžius. Toks sprendimas priimtas, kai dalyje atvykimo skrydžių fiksuoti teigiami ligos atvejai.

Praėjusį savaitgalį į uostus teko grįžti mažiausiai trims kruiziniams laivams, juose nustačius COVID-19 atvejų, o dar dešimtys tokių pramoginių laivų, kuriuose taip pat užfiksuota užsikrėtimų koronavirusine infekcija, stebimi JAV pareigūnų.