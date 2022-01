Ar stintas atbaidė molų rekonstrukcija? Abejojama, kad prieš Kalėdas parduodamos žuvys buvo šviežios

AB „Smiltynės perkėla“ generalinis direktorius Mindaugas Čiakas praėjusį penktadienį sakė, kad nepastebėta, jos stintautojai plūsteltų į keltus.

Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrijos „Smiltelė“, įsikūrusios prie Smeltalės upės, pirmininkas Benas Šimkus pasakojo, kad jau važiuoja žmonės iš visos Lietuvos, ir vilniečiai, ir panevėžiečiai, ir kiti gaudyti stintų Kuršių mariose. „Anksčiau buvo pašalę, tai nebuvo galima išplaukti, o kai atšilo, visi supuolė, visi ištroškę tų žuvų, bet daug nepagauna“, – aiškino ponas Benas.

Stintų dar nepasiekia Paklaustas, kodėl šiemet dar nėra stintų, Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos pirmininkas Mindaugas Rimeikis juokavo, kad jas jau išgaudė žvejai mėgėjai ir žvejai verslininkai. O kalbėdamas rimtai, sakė, jog todėl, kad dar nebuvo normalaus atšalimo.

Pasak jo, stintos jau yra atėjusios, bet dar yra truputį aukščiau 20 metrų gylio izobatos. Kadangi šiuo momentu oras nėra palankus, vėjas būna iki 15 m/s, priekrantės „didieji“ žvejybos laivai negali plaukti iki tokio gylio. Žinoma, jeigu priekrantės žvejai turėtų tokius laivus kaip anksčiau, pavyzdžiui kaip „Tritonas“, „Zunda“, kuriems buvo leidžiama nuplaukti 25 mylių atstumą nuo kranto, jau ir dabar turėtų stintų.

„Iki tinkamos mus žvejoti vietos stintos buvo atėjusios prieš pat Naujuosius metus, jau džiaugėmės, kad galėsime pažvejoti, bet jų buvo tik vienoje vietoje – ties Karkle, ten gylis 20-21 m. Tame gylyje gaudyklių nepastatysi, jos statomos arčiau kranto, – pasakojo M.Rimeikis.

Asociacijos pirmininko manymu, Kuršių mariose stintų jau turėtų būti, nes ten jos patenka per laivybos kanalą. Su valtelėmis žvejojantys mėgėjai jų jau pagauna. Jis tiki, kad šiemet bus stintų, tik reikia šiek tiek palaukti. Prognozuojamas 15-20 laipsnių šaltis, tai tada stintas tikrai valgysime, nebent jas gaudyti sutrukdytų išneštas ledas, t. y. ižas.

„Stintų tikrai bus, bet reikia palaukti, kad nusiramintų orai. Pagal prognozes jie turėtų rimti šios savaitės pradžioje. Vienais metais jos anksčiau pasirodydavo, kitais vėliau. Buvo įprasta, kad iki lapkričio pabaigos. O dabar vėluoja apie pusantro mėnesio. Dar ir pas latvius Bartos upėje stintų nebuvo. Jos juk ateina iš Ladogos ežeo“, – kalbėjo M.Rimeikis.

Šiemet prieš Kalėdas stintų kilogramas parduotuvėse kainavo 4-5 eurus. M.Rimeikis abejoja, ar jos buvo šviežios, gal buvo sugautos seniau ir defrostuotos. Kiek kainuos stintos dabar, kai jų atsiras, pasak jo, priklausys nuo to, kokia bus pasiūla. Prieš ketverius ar penkerius metus pirmųjų stintų kilogramai buvo parduoti po 18-19 eurų. Pernai jos kainavo 8-10 eurų. O žvejai vidutiniškai parduoda stintų kilogramą už 2-5 eurus.

Kokios priežastys? Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto jaunesnysis mokslinis darbuototas Jonas Kontautas sako, kad kol kas didesnės stintų migracijos, kokia būdavo anksčiau, nėra, bet gali šiomis dienomis ir atsirasti. Anksčiau jos pradėdavo migruoti jau lapkričio pabaigoje ir gruodį jų jau būdavo ir turguje, ir meškeriotojai gaudydavo.

„Pastaruoju metu situacija šiek tie keičiasi. Pernai taip buvo, matyt, ir šiemet bus panašiai. Reikia tikėti, kad gal stintos dar pasirodys vasarį.

Visai galimas dalykas, kad jos sukasi kažkur netoli, bet molų rekonstrukcijos darbai šiek tiek trukdo, t. y. uosto triukšmas. Be to, vyksta gilinimo darbai, vanduo susidrumsčia. Nors dabar prasidėjo potvyniai, jie atneša, ko gero, daugiau drumstumo nei gilinimas. Rusnėje visos pievos užsemtos, nešama nemažai įvairiausių nešmenų. Nors visais metais būdavo panaši situacija, bet žuvys praplaukdavo. Turėtų ir šiemet dėl to praplaukti.

Kitas dalykas, sezonais prieš 3-5 metus stintas neblogai išgaudė ir Lietuvos, ir Rusijos žvejai bei meškeriotojai Kuršių mariose. Gali būti ir tokia priežastis, tada mes šiemet jų daug ir nepamatysime. Jeigu jų banda yra gerai nugaudyta, jai atsistatyti reikės dvejų trejų metų. Bet tvirtinti, kad būtent taip yra, negaliu“, – VE.lt sakė J.Kontautas.