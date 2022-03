Nuolaidos, bet su papildomomis sąlygomis

Kaune gyvenantis Arūnas Tomas Petraitis jau keletą metų apsiperka Lenkijoje.

„Žmona lenkaitė, Lenkija – antri namai, dažnai ten būname. Tai važiuojant į Lenkiją ir grįžtant iš jos apsiperkame“, – portalui lrytas.lt pasakojo skaitytojas.

Vyriškis vardijo, kad Lenkijoje alkoholis ir cigaretės – gerokai pigesni, buitinė chemija, maisto prekės ir vaistai – taip pat, tad apsipirkti šioje šalyje tikrai verta.

„Verta pirkti su „Biedronka“ nuolaidų kortele, bet, aišku, vėl yra sąlygų. Turi pirkti ne po vieną prekę, o kelis pakelius ar butelius“, – paminėjo A.T.Petraitis.

Nors patirties apsiperkant prekybos tinkluose Lenkijoje pašnekovas turi ir žino, jog reikia atidžiai skaityti akcijų sąlygas, šįkart suklydo ir pats.

„Atrodo, man jau žinomi prekybininkų „bajeriai“, bet vis tiek „pakibau“. Apsipirkimas buvo gana skubus, pasižiūrėjau, kad pieno kaina bus tokia, jei pirkinių krepšelis bus 49 zlotai. Bet nepasižiūrėjau antros sąlygos, kad reikia pirkti 12 vnt. pieno. Tad pasiėmus 4 vnt. teko susimokėti kainą be akcijos“, – tokia istorija pasidalijo A.T.Petraitis.

Vietoje 2,08 zlotų už vieną pieno pakelį apsipirkimo kvite jis išvydo 3,13 zlotų.

Ir iš tiesų akcijų leidiniuose yra nemažai papildomų sąlygų. Pavyzdžiui, „Biedronka“ parduotuvėse šmėžuoja vieno gamintojo žuvies konservų akcijos. Vieną produktą perki, o antras – su 50 proc. nuolaida. Tačiau per dieną galima įsigyti ne daugiau nei 4 šio produkto vienetus, 2 iš jų bus su 50 proc. nuolaida. Be to, reikalinga ir nuolaidų kortelė.

Kito gamintojo kroketams ir koldūnams taikoma kitokia nuolaida – moki už 2, o trečias nemokamai. Tačiau irgi yra nustatytas dienos limitas – daugiausia galima įsigyti 9 produktus, iš kurių 3 bus nemokami. Nuolaidų kortelė įsigyti šias prekes pigiau taip pat reikalinga.

Lietuvių mėgstamame „Kaufland“ prekybos tinkle taip pat nemažai nuolaidų sąlygų. Pavyzdžiui, siūloma įsigyti vienos rūšies sviestą už 4,75 zlotus, vietoje 6,66 zlotų. Tačiau krepšelyje daugiausia gali būti 5 šios prekės vienetai. Perkant daugiau – už kitus mokama įprasta kaina. Be to, kad būtų suteiktos tokios nuolaidos parduotuvėje reikia išleisti ne mažiau nei 100 zlotų.

Tam tikros rūšies alus taip pat siūlomas su 30 proc. nuolaida. Perkant 10 butelių vieno kaina – 2,37 zlotai. Tačiau ir vėl yra nustatytas maksimalaus prekių limitas. Kvite gali būti iki 20 vienetų šio alaus butelių. Perkant daugiau – už likusius teks mokėti įprastą kainą.

Paskaičiavo, kiek reikėtų išleisti, kad kelionė atsipirktų

Portalo Pricer.lt maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas patikino, jog Lenkijoje kone viską galima įsigyti pigiau, tačiau pripažino, jog, norint „neprašauti“ ir apsipirkti geriausiomis kainomis, reikia atlikti namų darbus.

Jis akcentavo, kad kai kurių prekių kiekis ribotas, tad jeigu važiuojama apsipirkti perskaičius akcijų leidinius, būtina pasiruošti ir scenarijų, ką daryti, jeigu tos prekės nebus, kokia alternatyva tada bus perkama.

„Reikia atidžiai perskaityti ir visas akcijų sąlygas, nes kai kur nuolaidos suteikiamos tik turint kortelę, kai kur – ir be jos. Tad reikia ir tas korteles įsigyti. Žinoma, tie leidiniai yra lenkų kalba, bet juos galima išsiversti.

Jeigu apsipirkimui Lenkijoje nebus kruopščiai pasiruošta, gali tekti sumokėti brangiau. Juk palyginus kainas be akcijos Lenkijoje su tų pačių produktų kainomis su akcija Lietuvoje, žinoma, Lietuvoje tos prekės bus pigesnės.

Tad toks scenarijus – susimetame daiktus ir varome į Lenkiją apsipirkti pigiau – neveikia“, – dalijosi patarimais su portalo lrytas.lt skaitytojais jis.

Kaip specialistas sakė, taupymas yra darbas, tad reikia ramiai atsisėdus ir peržvelgus reklaminius leidinius nuspręsti, kokių prekių reikia, kokiose parduotuvėse jų galima rasti, į kokį miestą važiuoti.

P.Čepkausko teigimu, vidutinis maisto prekių kainų skirtumas Lietuvoje ir Lenkijoje yra apie 30–40 proc. Jis paskaičiavo, kad lietuviams, vykstantiems iš Vilniaus į Lenkiją apsipirkti, tenka išleisti apie 70 eurų degalams, tad parduotuvėse vertėtų pakloti ne mažiau kaip 300 eurų, jog į sostinę būtų sugrįžtama be nuostolių.

„Nuvažiuoja į Lenkiją apsipirkti, jiems smagu, bet išleidę 200–300 eurų naudos negauna jokios, grįžta „ant nulio“. O kad iš to būtų ir nauda, reikia apsipirkti bent už 500 eurų. Tada tikrai sutaupoma.

Bet niekas neperka maisto už 500 eurų, nebent tie, kurie važiuoja dideliu automobiliu ir perka viską kelioms šeimoms“, – teigė pašnekovas.

Nors įvesta mokesčio lengvata, kainos kyla

Tačiau A.T.Petraitis sakė pastebėjęs prekybos tinkle „Biedronka“ brangstančias prekes. Tai padaryta dar prieš įvedant pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą maistui.

Vyriškio teigimu, sausio 20 d. jo perkamas sūris kainavo 5,99 zloto, sausio 30 d. – jau 6,99 zloto, o vasario 1 d. – 6,49 zloto.

„Jau ir patys lenkai labai pyksta, kad dabar be PVM maistas kainuoja brangiau nei iki PVM nuėmimo. Bet parduotuvės aiškina, kad viskas brangsta, tai ir produkcija pabrango“, – pasakojo A.T.Petraitis.

P.Čepkauskas teigė, jog kainos ir akcijos keičiamos kone kasdien, tad palyginus skirtingų savaičių to paties produkto kainas galima išvysti skirtingus skaičius.

Tačiau Lenkijos lietuvė Danutė tokiais kainų pokyčiais nesistebi.

„Jau dvejus metus pas mus kainos stabiliai kyla. Svietas pabrango nuo 4 iki 7 zlotų. Labai brango daržovės ir vaisiai.

Kad maisto kainos stipriai kyla, jaučia visi, ir tie, kurie gauna išmokas, kurie negauna – taip pat“, – portalui lrytas.lt pasakojo ji.