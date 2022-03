Gyventojai su baime jungia virdulius: nerimauja, kad ir vėl supleškės visa buitinė technika

Buitinė technika supleškėjo du kartus

Į portalą lrytas.lt kreipėsi viena Zarasuose Vytauto skersgatvyje esančio daugiabučio gyventoja. Ji pasakojo, kad name kai kurie gyventojai dar naudoja dujinius balionus, tačiau, kadangi šie bus uždrausti, namo administratorius „Zarasų būstas“ tiesia naują kabelį.

„Gruodžio 9 d. netikėtai supleškėjo absoliučiai visa buitinė technika mano bute – nė vienas nesupratome, kas vyksta. Ryte išsikviečiau „Zarasų būstą“, pasirodė, kad jie neteisingai sujungė laidus ir į mano butą paleido 400 voltų įtampą.

Nors butas draustas, bet rūpesčių buvo milijonai. Draudimas taip greitai nekompensuoja, iš pradžių remontuoja techniką. Todėl ir iki šiol gyvenu be skalbimo mašinos, televizoriaus. Kreipiausi į draudimą, per pusantro mėnesio susitvarkėme viską. Bet sausio 26 d. vėl nutiko lygiai taip pat. Bet, kadangi įvade perdegė laidas, jau visi gavo įtampą ir iš 10 butų name nukentėjo jau 7 butai.

Nerandu žodžių tokiai betvarkei. Kas mėnesį reikia kreiptis į draudimą, visiems tiek nemalonumų. Taip pat dabar baisu kiekvieną rytą atsikėlus ir bejungti kokį virdulį – o jei vėl viskas supleškės? O kas bus, kai name visi susijungs elektrines virykles?“ – guodėsi moteris.

Anot skaitytojos, namo gyventojai surašė pretenziją, kurią pateikė namo administratoriui. „Prašėme, kad jis iškviestų meistrus, kurie supranta, ką daro. Nes pats „Zarasų būstas“ su elektra daro štai tokius fokusus – apsiėmė padaryti darbą, kurio nesugeba.

Dabar name yra pakabintas lapas, kad po mūsų kreipimosi namo administratorius kreipėsi į profesionalus, kad šie patikrintų visą namo instaliaciją ir tada suteiks mums atsakymus, supažindins su protokolu. Tačiau jokių terminų nenurodė“, – kalbėjo gyventoja.

Vieną kartą pažeidimus rado, kitą kartą – ne

Portalas lrytas.lt kreipėsi į daugiabučių namų administratorių „Zarasų būstas“. Laikinai einantis direktoriaus pareigas Alvydas Kavaliauskas komentavo, kad 2021 metais name buvo atlikta elektros įrenginių rekonstrukcija bei pertvarkymai, su galimybe maisto ruošimui įsirengti elektrines virykles.

„Kai buvo atliekami nurodyti pertvarkymo darbai, į šios moters butą įmonės specialistai patekti negalėjo, nes jame nėra nuolatos gyvenama, o šio buto savininkai, nesuderinę su namo administratoriumi, iš bendrojo naudojimo grupinio apskaitos skydo, esančio namo laiptinėje, demontavo ir persikėlė į buto vidų buto elektros instaliacijai skirtus apsauginius automatinius jungiklius.

Taip pat, kiek mums yra žinoma, šio buto savininkai be „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) ir be namo administratoriaus išduotų techninių sąlygų didesnei leistinai naudoti galiai yra jau anksčiau įsirengę elektrinę viryklę.

Vykdant elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir nesant galimybės tinkamai apžiūrėti bei patikrinti atliktus perjungimus dėl žmogiškojo faktoriaus buvo padaryta techninė klaida, dėl ko buto savininkai ir patyrė tam tikrų nuostolių“, – aiškino A.Kavaliauskas.

Jo teigimu, darbus atliko atestuoti, apmokyti bei tokių darbų atlikimui turintis teises elektrotechninis personalas.

Pasak laikinojo direktoriaus, bendrovė savo klaidą pripažįsta. Gavę buto savininkės pranešimą apie įvykį, įmonės elektrikai ir vadybininkas nuvyko į vietą, atliko apžiūrą, pašalino rastus defektus ir surašė apžiūros aktą dėl bute rastų sugadintų elektros įrenginių. Buto savininkei buvo pasiūlyta kreiptis į savo draudimo bendrovę, o įmonė taip pat kreipėsi į savo draudimo bendrovę, nes yra sudariusi su ja civilinės atsakomybės sutartį.

„2022-02-01 gavus keleto nurodyto namo butų savininkų pretenziją dėl galimai sugadintų elektros įrenginių, 2022-02-08 administratorius kreipėsi į keletą įmonių, galinčių atlikti esamų elektros įrenginių apžiūrą, atitinkamus matavimus bei pateikti kompetentingą išvadą.

Į mūsų paklausimą atsiliepusi įmonė sutiko iki 2022 metų vasario 28 dienos tai atlikti. Apie gautas išvadas bei apžiūrų rezultatus gyventojai bus informuoti ir, jei bus pateikti kažkokie pasiūlymai dėl esamos elektros instaliacijos atnaujinimo (modernizavimo), su jais taip pat bus supažindinami namo gyventojai, kaip ir su pateiktu komerciniu pasiūlymų dėl viršįtampių įrenginių įrengimo.

Dėl įvykio 2022 metų sausio 26 dieną, kurį nurodė buto savininkė savo pranešime dėl įtampos svyravimų, administratoriaus specialistai pažeidimų nerado, todėl buvo iškviesti ir ESO specialistai, kad apžiūrėtų jų balanse esančių elektros įrenginių stovį“, – komentavo A.Kavaliauskas.

Anot jo, pastaruoju metu dėl besikartojančių gamtinių stichijų elektros tinkle dažnai pasitaiko įtampos svyravimų. Siekiant išvengti panašių avarijų ar incidentų įmonės personalas periodiškai tikrina daugiabučių namų bendro naudojimo elektros įrenginių būklę.

„Tuo pačiu stengiamės siūlyti gyventojams bei gavę jų pritarimą diegti ir įrenginėti naujausias apsaugos priemones nuo įvairių tiek įtampos svyravimų, tiek fazių iškraipymo ir kt. Deja, kol nenutinka kažkokios avarijos, gyventojai nėra linkę į tai investuoti“, – apgailestavo jis.

Gyventojai vis dar neinformuoti

Visgi nors „Zarasų būstas“ žadėjo informuoti daugiabučio gyventojus apie iš kitos įmonės gautas name esančių elektros įrenginių apžiūros išvadas, iki šiol žmonės nėra gavę jokios informacijos. „Namo pirmame aukšte tik gal jau mėnesį kabo skelbimas, kad namo administratorius kreipėsi į vieną įmonių ir apie gautas išvadas informuos. Bet kol kas nieko negavome“, – sakė į portalą lrytas.lt besikreipusi daugiabučio gyventoja.