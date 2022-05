Vyriausybė pritarė elektros ir dujų kainų kompensacijoms gyventojams

„Siekiama įgyvendinti gegužės 12 dienos Seimo nutarimus, taip pat nustatyti elektros energijos ir gamtinių dujų kainų konkrečius dydžius, taip pat reglamentuoti detalią kompensavimo tvarką. Pagal VERT pateiktą informaciją nustatomi elektros energijos ir gamtinių dujų kainų dalinio kompensavimo dydžiai ir kainos riba – „grindys“ – žemiau kurių dalinis kompensavimas netaikomas“, – posėdyje teigė energetikos ministras Dainius Kreivys.

Vyriausybės sprendimu nuo liepos iki gruodžio pabaigos už elektrą buitiniams vartotojams bus dengiama iki 9 centų už už kilovatvalandę (kWh), o už dujas – iki 54 centų už kubinį metrą.

Minimalus standartinis elektros tarifas, žemiau kurio nebus kompensuojama elektros kaina, sieks 24 centus už kWh. Tokiu būdu elektros kaina vartotojams didės 40 proc., palyginti su dabartiniu tarifu.

Premjerė Ingrida Šimonytė paragino Energetikos ministeriją ir Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (VERT) apie kompensavimo tvarką bei kainų dydžius papildomai informuoti nepriklausomo elektros tiekėjo iki šiol nepasirinkusius vartotojus.

„Dar kartą labai prašau dar kartą prasukti informavimo ratą tiems, kuriems atrodė, kad šito sprendimo labai trūksta tam, kad galėtų pasirinkti savo nepriklausomą tiekėją, nes laiko likusio daug nėra. Būtų gerai, kad ta informacija būtų pateikta ir iš VERT, ir iš ministerijos dar papildomai tiems žmonėms, kurie iki šiol pasirinkimo nepadarė, – posėdyje sakė I.Šimonytė.

Vyriausybė anksčiau yra deklaravusi, kad elektros ir dujų kainos gyventojams nuo liepos neturėtų didėti daugiau kaip 40–50 proc.

VERT pirmininkas R.Pocius praėjusią savaitę aiškino, jog, pavyzdžiui, vartotojams pasirinkus tiekėją ir jam mokant 33 centų už kWh elektros kainą jiems bus taikoma 9 centų kompensacija, o mokant, tarkime, 27 centų tarifą kompensacija būtų 3 centai.

Tuo metu gamtinių dujų vartotojams bendrovės „Ignitis“ tiekiamos dujos su subsidija, priklausomai nuo vartotojų grupės, nuo liepos brangs 28,8–43,4 proc.

Pritaikius subsidiją, dujas maistui gaminanti naudojantiems (pirmos grupės) vartotojams kubo kaina didės 28,8 proc. iki 1,03 euro (su PVM), namų šildymui (iki 20 tūkst. kubų per metus) naudojantiems (antros grupės) vartotojams – 40 proc. iki 77 centų, o dar daugiau jų deginantiems (trečios grupės) – 43,4 proc. iki 76 centų.

„Gamtinių dujų atveju, kainos pagal skirtingus gamtinių dujų tiekėjus būtų skirtingos, tačiau bendras principas yra tas, kad kaina nedidėja daugiau nei keturiasdešimt procentų, išskyrus vieną grupę – trečiąją – kuri iš esmės yra labai nedidelė, keletas vartotojų“, – Vyriausybės posėdyje sakė VERT pirmininkas R.Pocius.

Vyriausybės nutarimo projekte numatoma, kad kompensacijas gautų dujų tiekėjų „Ignitis“, „Intergas“, „Gren Lietuva“ ir agrofirmos „Josvainiai“ klientai.

Visuomeninį elektros tarifą bei dujų kainas buitiniams vartotojams VERT turėtų paskaičiuoti ir patvirtinti šią savaitę.

Pasak R.Pociaus, visuomeninė vienos laiko zonos elektros kaina antrąjį pusmetį turėtų siekti 33 centus už kWh (dabar – 16,7 cento). Ši kaina, kurią taip pat subsidijuos valstybė, bus taikoma likusiems trečiojo liberalizavimo etapo vartotojams – mažiausiai (iki 1 tūkst. kWh per metus) elektros suvartojantiems ir socialiai remtiniems gyventojams.

1–5 tūkst. kilovatvalandžių (kWh) per metus suvartojantys buitiniai vartotojai iki birželio 18 dienos turi pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją. To nepadariusiems ESO laikinai teiks garantinio tiekimo paslaugą, o jos kaina bus 25 proc. didesnė nei praėjusio mėnesio vidutinė biržos kaina, be to, teks papildomai mokėti už elektros persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas.