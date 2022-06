Tyrimo rezultatai parodė, kad gyventojams geriausia investuoti į nekilnojamąjį turtą ir auksą

Tyrimo duomenimis, 48 proc. respondentų NT laiko geriausiu būdu investuoti pinigus, 40 proc. gyventojų sako, kad tai yra ir saugiausias būdas investuoti. Auksą geriausiu būdu investuoti laiko 18 proc. lietuvių, saugiausiu – 22 proc.

Tuo metu 20 proc. gyventojų sako, kad geriausias būdas investuoti yra akcijos, vis dėlto saugiausiu būdu šią finansinę priemonę laiko vos 6 proc. respondentų, rodo tyrimo rezultatai.

„Gyventojų nusiteikimas investuoti į vieną ar kitą priemonę tiesiogiai koreliuoja su jų žiniomis apie investavimą. Didžiausia dalis gyventojų (54 proc.), geriausia investicija laikančių NT, sako, kad apie investavimą jie žino nepakankamai ir mažai tuo domisi. Žinių lygiui apie investavimą augant, nekilnojamasis turtas, kaip pirmas pasirinkimas investuoti, tampa mažiau populiarus – jį rinktųsi 21 proc. respondentų“, − sako „Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.

Pasak J.Cvilikienės, auksą geriausia investicija dažniau įvardija tie respondentai, kurie sako manantys, kad apie investavimą nusimano šiek tiek (21 proc.). Akcijas geriausiu būdu investuoti taip pat dažniau įvardija šiek tiek apie investavimą nusimanančiais save laikantys respondentai (24 proc.).

Tuo metu obligacijas geriausia investicija įvardija 29 proc. sakančių, kad apie investavimą žino labai daug ir nuolat tuo domisi, rodo tyrimo rezultatai.

Kaip pastebi „Swedbank“ finansų ekspertė, tos priemonės, kurios apklausoje nesulaukė didžiulio populiarumo, pavyzdžiui, 13 proc. gyventojų geriausia investicija įvardijami investiciniai fondai, yra daugeliui lengvai prieinamos bei gali būti efektyvios, siekiant uždirbti ilgalaikės grąžos.

„Jei investuojate į su pasaulio akcijų krepšeliu susietus fondus, per pastarąjį dešimtmetį galėjote tikėtis apie 10 proc. siekiančios metinės investicijų grąžos. Tai reiškia, kad pradžioje investuotą sumą per visą laikotarpį galėjote padvigubinti. Jei būtumėte investavę į Lietuvos bendrovių akcijų indeksą, per tą patį laikotarpį būtumėte uždirbę apie 12 proc. siekiančią metinę grąžą“, − komentuoja J.Cvilikienė.

Tuo metu investicijos į auksą per pastarąjį dešimtmetį būtų atnešusios mažiau nei 1 proc. metinės grąžos, nors anksčiau aukso vertės augimas atitikdavo bendrą finansų rinkų augumo tendenciją.

„Kai investuojate į kokį nors fondą, nusiperkate ne tik jo vienetų, bet ir gaunate teisę į atitinkamą jų uždirbamo pelno dalį. Tuo metu investavę į auksą, kriptovaliutas, meno kūrinį ar kolekcinio vyno butelį tikitės, kad vertės pakilimą ateityje lems didėsiantis kitų žmonių susidomėjimas ta priemone. Toks lūkestis pasiteisina toli gražu ne visada“, − atkreipia dėmesį J.Cvilikienė.

Finansų ekspertė pabrėžia, kad nuolat girdint apie augančias nekilnojamojo turto kainas, gali susidaryti įspūdis, kad tai – ėjimas be pralaimėjimo.

Vis dėlto ji ragina visko nesupaprastinti, nes bendras rinkos vaizdas dažniausiai neatspindi su konkrečiu NT objektu susijusios situacijos. Cituojant NT rinkos ekspertus, renkantis būstą gyvenimui ar investicijai svarbiausi kriterijai yra trys: lokacija, lokacija ir dar kartą lokacija.

„Nuo būsto vietos labiausiai priklauso, kiek laikui bėgant pakils jo vertė, ir kiek jis bus paklausus trumpalaikei ar ilgalaikei nuomai. Jei grąžos tikitės iš būsto vertės prieaugio, tada reikėtų ieškoti didesnio ploto būsto didžiųjų šalies miestų centrinėje dalyje, nors už tokį objektą gali tekti pakloti nemenką sumą. Jei ketinama uždirbti iš trumpalaikės nuomos, tada reikėtų mažesnio ploto būsto, kuris būtų arčiau miesto centro ar šalia viešojo susisiekimo taškų. O jei tikimasi uždirbti iš ilgalaikės nuomos, tada įsigijimui greičiausiai tiks ir mažesnio ploto būstas miegamuosiuose rajonuose“, − sako J.Cvilikienė.

Bet kuriuo atveju, pasak ekspertės, investicija į konkretų NT objektą visada bus rizikingesnė nei į pasaulio akcijų fondą ar kitą priemonę su plačiai išskaidytu įmonių akcijų krepšeliu.

„Rasti ir įsigyti tokį NT objektą, kuris tenkintų visus kriterijus, yra itin sudėtinga. Įsigijus tokį objektą, kartu ateina ne tik investicinė grąža, bet ir visi su jo išlaikymu susiję rūpesčiai. Jei vis tiek norite investuoti į NT, bet tuo pačiu sumažinti riziką, galite rinktis investicijas į NT fondus, kurie dažniausiai yra įsigiję įvairių komercinių objektų ir gauna pajamas iš jų nuomos“, − sako „Swedbank“ Finansų instituto vadovė J.Cvilikienė.