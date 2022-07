Sulaukęs žinutės iš banko vyras nustebo: „Anksčiau tokių triukų nebūdavo“

Kaip paaiškino SEB banko atstovė Ieva Daugvietytė-Daškevičienė, banko klientams atsiskaitant bet kuria mokėjimo kortele, kurios sąskaita tvarkoma eurais, atsiskaitant ne kortelės sąskaitos valiuta (pavyzdžiui, keliaujant šalyse, kurių valiuta ne euras, ar atsiskaitant internetu už prekes ne eurais), kortelės sąskaitos valiuta automatiškai keičiama į atsiskaitymo valiutą pagal „Mastercard“ nustatytą atsiskaitymo kursą, kuris galioja operacijos duomenų tvarkymo dieną.

„Prie tarptautinės mokėjimo kortelių organizacijos nustatyto atsiskaitymo kurso, jeigu operacijos valiuta yra ne eurai, yra pridedamas valiutos keitimo mokestis – 2,65 procentai. Šis mokestis SEB banke taikomas jau ilgą laiką ir nėra naujas“, – perdavė I.Dauguvietytė-Daškevičienė.

Anot jos, jeigu atsiskaitant banko mokėjimo kortele užsienio šalyje, kurios valiuta nėra eurai, mokėjimo kortelių skaitytuvuose arba bankomatuose leidžiama pasirinkti, kokia valiuta atsiskaityti (eurais ar tos šalies valiuta), dažniausiai siūloma rinktis vietos valiutą. Jeigu pasirinktumėte atsiskaitymą eurais, jums bus pritaikytas ir valiutos keitimo kursas ir kiti galimi papildomi užsienio šalies banko, kurio bankomatu ar kortelių skaitytuvu naudojatės, mokesčiai.

„Praktika rodo, kad atliekant operaciją tos šalies, kurioje atsiskaitoma, valiuta, dažniausiai šis atsiskaitymas būna pigesnis nei mokėjimas eurais“, – sakė banko atstovė.

Pasak I.Dauguvietytės-Daškevičienės, patariama didžiąją dalį kelionei skirto biudžeto turėti kortelėje – kortelėmis galima atsiskaityti daugelyje pasaulio šalių ir jos yra daug saugesnis atsiskaitymo būdas nei grynieji piniginėje. Pametę ar kitaip praradę kortelę, žinoma, turėsite nepatogumų, tačiau ją užblokavus pinigų neprarasite. Netekus grynųjų pinigų, tikimybė, kad juos atgausite, labai maža. Be to, keliaujant per skirtingas šalis su skirtinga vietos valiuta ir naudojantis grynaisiais, reikėtų nuolat keisti pinigus, praktika rodo, kad visada liktų smulkių pinigų, kuriuos bus sudėtinga pakeisti į atgal į eurus ar į kitą valiutą.

Be to, bankas klientams, vykstantiems į kelionę, visada pataria pasiimti grynųjų pinigų smulkioms ar nenumatytoms išlaidoms bei rekomenduoja turėti dvi banko mokėjimo korteles.

Vykstant į užsienį pravartu su savimi turėti ir prisijungimo prie e. banko sistemos priemonę.