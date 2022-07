Užsidarantys grožio salonai masiškai išparduoda baldus ir įrangą, lietuviai jau kerpasi tik kai labai reikia

Šaltasis sezonas kirpyklas ir grožio salonus privertė pakloti keliskart didesnes sumas už šildymą, elektrą ar dujas. Prie sunkesnės situacijos prisidėjo ir brangesnis patalpų nuomos išlaikymas, dėl infliacijos brangstančios medžiagos bei pandemijos padariniai. Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos duomenimis, verslininkai kainas jau pakėlė 5–10 proc.

Jei kainos kils vienur – kils ir čia

Kaip liepos antroje pusėje rašė BNS, remdamasis Eurostato duomenimis, Lietuvoje metinė infliacija siekė 20,5 proc. Tai yra antra pagal dydį infliacija visoje Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, Estijoje ji siekė 22 proc., o Latvijoje – 19,2 proc.

„Žinių radijuje“ „Swedbank“ ekonomistas Nerijus Mačiulis tuomet komentavo, kad liepą gali būti pasiektas aukščiausias infliacijos taškas – nuo rugpjūčio daugelis prekių ir paslaugų pigs.

„Dabar stovime ant viršukalnės ir iš tiesų ta infliacija, tas kainų pokytis, palyginti su laikotarpiu prieš metus, dabar yra daugiau nei 20 proc. didesnis. Tokių kainų šuolių nematėme ketvirtį amžiaus, bet čia yra pabaiga“, – dėstė jis.

Tačiau, naujausiais Statistikos departamento duomenimis, kirpyklų ir kitų asmens priežiūros paslaugų kainos 2022 m. birželio mėn., palyginti su 2021 m. birželio mėn., padidėjo 14,4 proc.

Taigi, jei praėjusių metų birželį vyriškas kirpimas kainavo 10 eurų, šiais metais vyrui tektų už šią paslaugą vidutiniškai sumokėti bent 11,4 euro ir papildomus arbatpinigius.

Plaukų modeliavimas, kirpimas ir dažymas moterims išaugo kiek daugiau nei keliais eurais – mat paslaugų kainos įprastai aukštesnės. Jei su plaukų dažymu ir kirpimu moteris praėjusį birželį dar įtilpo į 100 eurų ribą, šiemet vidutiniškai išleidžia 114 eurų.

Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė sako, kad grožio paslaugų kainos po pandemijos ir skaudžios žiemos, jau nusistovėjo, tačiau kaip bus rudeniop – nežino nė patys verslininkai.

„Kažkoks postūmis, kažkoks pakilimas buvo. Pabrango visos mums teikiamos paslaugos, bet taip kaip kyla maisto kainos kasdien nuėjus į prekybos centrus, tai tikri grožio sektorius to nedaro ir kažin, ar darys, nes visiems tai nėra pirmo būtinumo prekė. Žmonės dabar pasiskaičiuoja, kas kiek kainuoja ir kam išleisti“, – portalui lrytas.lt komentavo J.Mačiulienė.

„Grožio sektorius nėra toks turtingas, kad galėtų drastiškai kelti kainas, išsilaikyti visus klientus ir juos tiesiog patys pasiųsti į nelegaliai dirbančių kirpėjų ir grožio specialistų rankas. Sutikite, kad nelegalaus darbo mūsų šalyje pakankamai, tai nemanau, kad kainos galėtų būti vis keliamos“, – apie bendruomenėje girdimas nuotaikas sakė pašnekovė.

Dar viena problema, kad jau pradedame gyventi rudens nuotaikomis ir galvoti apie koronaviruso pandemiją. „Gąsdinimas žmonėms įjungia taupumo režimą ir visi pradeda galvoti bei taupyti“, – dėstė J.Mačiulienė.

„Kainų šiai dienai niekas nesiruošia kelti, o prie kiekvieno grožio specialisto prižiūrėtojo nepastatysi ir nepagrūmosi pirščiuku. Kainų pasiutpolkė vyksta visur ir tas kainų šuolis nepriklauso nuo verslininkų – rodiklis yra tai, ką mes matome gyvenime. Jei brangsta degalai, elektra ir dujos, tai natūraliai brangsta visas pragyvenimas ir žmonės nebeišgali iš uždirbtų pinigų išgyventi“, – pasakojo ji.

Nors atstovė pabrėžė, kad grožio specialistų teikiamų paslaugų kainos nusistovėjusios, verslininkai buvo priversti kelti kainas, nes pakilo kosmetikos produktų kainos, buitinės sąnaudos, komunalinės išlaidos ir net šiukšlių išvežimas.

Klientų gretos retėja, o norai – kuklesni

J.Mačiulienės pastebėjimu, kolegos džiaugiasi išlikusiais klientais, nors ir po „pandemijų“ ir žiemos grįžo ne visi. Tačiau tikrai nėra, kad grožio sektoriuje dirbantys verslininkai „nenormaliai“ pasikėlė kainas. Jeigu neateis klientai, tai net nebus iš ko susimokėti mokesčius ar už komunalines paslaugas.

Kai kur tokių paslaugų kainos kilo nuo 5 iki 10 proc., teigė pašnekovė. Kai iš vakaro pranešama apie didinamas dujų ir elektros kainas bei komplikuotą kompensavimo mechanizmą, verslininkams tai tampa jautriu klausimu.

„Didėjant infliacijai nepalikti bent mažo tarpelio kilstelėti kainas ar bent jas susilyginti būtų nelogiška“, – komentavo J.Mačiulienė.

„Buvo laikas, kai laukėme iš valdžios palaiminimo, ar gausime kompensacijas dėl elektros. Pro kompensavimo mechanizmą tiesiog praplaukėme tam, kad išsilaikytume ir palaikytume balansą ar nepanirtume dar giliau, tikrai buvo aukojimo iš savo sukauptų pinigų“, – patvirtino pašnekovė.

Nuo mokesčių, pajamų deklaravimo niekas neatleido, todėl verslininkams dar net po pandemijos nėra geriausia situacija. Visgi nors ir buvo teikiama tam tikra parama, kompensuoti pandemijos nuostolius, dar iki šiol niekas jos nepajautė nei iš smulkių, nei iš vidutinių verslų sektoriaus.

„Tikrai buvo tokių, kad dalis darbuotojų jau nebegrįžo į darbus, internetinėje erdvėje nuolat stebiu masinį baldų, įrangos išsipardavimus, tačiau kokiais tikslais – niekas nerašo“, – pastebėjimu dalijosi ji.

Pašnekovė pasakojo, kad tiesiog pravažiavus pro miestą tenka neretai pamatyti, kad grožio salonai užrakinti, o ant durų kabo iškaba su užrašu ir telefono numeriu – „Jei kas – skambinti“.

„Negaliu pasakyti, kad dabar grožio salonai perpildyti“

Juo labiau, kad masinis poilsiavimas ir atostogų noras nevaro į kirpyklas, patikino Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos prezidentė.

Lietuvaičiai užsuka apsikirpti tik tada, kai jau labai reikia, nebeapsikenčia arba turi svarbesnę šventę. „Negaliu pasakyti, kad dabar grožio salonai perpildyti“, – patikino pašnekovė. Jei vieną, antrą kartą kliento priimti negali, tai trečią kartą tau jau neskambins ir jis jau neateis, nes turi pasirinkimą eiti kitur.

Atrodytų, kad švenčių ir vestuvių metas turėtų atnešti daugiau darbo, tačiau žmonės mokosi taupyti ir pradeda vertinti kuklumą ir paprastumą. Jei anksčiau nuotakos prašydavo įmantrių ir prabangių šukuosenų, dabar daliai užtenka niekuo neypatingos šukuosenos.

„Atėjome iki to taško, kai suknelė prabangi, o plaukučiai paprastai ištiesinti arba surišti į uodegytę. Jei anksčiau matydavome įmantrius makiažus ir šukuosenas, to jau nebeliko“, – mintimis dalijosi J.Mačiulienė. Juo labiau, kad klientai jau gali apsieiti ir be profesionalų pagalbos.