Žmonėms taupant, populiarėja viena prekių kategorija: augimas siekia 27 proc.

„Privatūs prekių ženklai – vis labiau stiprėjanti ir dar daug potencialo turinti prekių kategorija. Būtent šiuo laikotarpiu, kai pirkėjus domina galimybės sutaupyti vis daugiau, augantis šios kategorijos populiarumas nestebina. Mūsų tinklo asortimente šiuo metu yra 28 privatūs prekės ženklai, kurių produktus rasite nuo kasdienių bakalėjos prekių, egzotiškesnių prancūziškų skonių iki gyvūnų ėdalo, aksesuarų, namų komforto prekių“, – sako V.Budrienė.

Pasak jos, labiausiai augo privačiais prekės ženklais pažymėto sviesto, kefyro, pieno pardavimai. Duomenys rodo, kad privataus prekės ženklo pieno produktų per sausį-rugsėjį parduota 19 proc. daugiau nei per tokį pat praėjusių metų laikotarpį.

Į kasdienių privačiais prekių ženklais pažymėtų produktų TOP penketuką patenka batonas, kiaušiniai, pienas, kefyras, varškė. Be to, privačiu prekės ženklu pažymėtų kruopų pardavimai per devynis mėnesius išaugo penktadaliu. Populiariausios yra grikiai, manų kruopos ir ryžiai.

Besikeičiantis pirkėjų vertinimas

Daiva Plauškaitė-Camacho Andrade, kūrybos agentūros „Ogilvy Vilnius“ tyrimų ir strategijų vadovė, sako, kad prekės ženklu pažymėtas produktas dažniausiai yra gaminamas ar tiekiamas konkrečiam prekybos tinklui pagal jo užsakymą.

„Vartotojui tai reiškia, kad apsilankęs konkrečiame prekybos tinkle, jame ras tam tinklui pagamintas prekes ar produktus. Tai gali būti įvairios produktų linijos, kurias užsako ir jų receptūrą su gamintoju suderina pats prekybos tinkas, taip prisiimdamas atsakomybę už produktų kokybę“, – aiškina D.Plauškaitė-Camacho Andrade.

Jos teigimu, keičiasi ir privataus prekės ženklo vertės suvokimas. Pirkėjai iš privačių prekės ženklų tikisi geros kainos, bet ji nėra svarbiausias veiksnys. Taip pat svarbi yra aukšta kokybė, nauji, inovatyvūs produktai.

„Jei visuose prekybos tinkluose matytume vienodus prekės ženklus, pirkėjui didelio skirtumo, kur ir ką pirkti, nebūtų. Tad, siekdami išsiskirti, prekybos tinklai konkuruoja unikaliais savo prekės ženklais, kuriuos galima rasti tik to prekybos tinklo parduotuvėse. Žiūrint iš prekybos tinklo perspektyvos, jei privatus prekės ženklas sulaukia vartotojo pripažinimo, natūraliai pirkėjas eis tokio produkto ieškoti būtent į tą prekybos tinklą, nes kitame jo tiesiog neras“, – sako „Ogilvy Vilnius“ tyrimų ir strategijų vadovė.

Ar jie kokybiški?

Prekybos tinklo „Iki“ kokybės vadovė Aldona Čepulis sako, kad privataus prekės ženklu pažymėtas produktas turi nueiti kur kas ilgesnį kokybės užtikrinimo procesą.

„Šios prekės atitinka ne tik teisinius, bet ir papildomus prekybininko reikalavimus. Privačios etiketės produkto įvedimas prasideda nuo reikalavimų tiekėjams, kurie privalo būti įdiegę sertifikuotas maisto saugos valdymo sistemas. Kiekvienai tokiu prekės ženklu pažymėtai prekei yra patvirtinama abiejų pusių tarpusavyje suderinta produkto specifikacija, kurioje yra reikalavimai sudėčiai, maistingumo deklaracijai, fizikiniams, cheminiams ir mikrobiologiniams produkto parametrams. Tokie reikalavimai produktams, be prekybininko žinios, negali būti keičiami“, – sako A.Čepulis.

Nors pagal kokybės standartus privačiu prekės ženklu pažymėti produktai nenusileidžia įprastiems prekės ženklams, visgi, dėl nedidelės kainos, pirkėjams gali pasirodyti, kad jie yra skirti tik mažesnes pajamas gaunančiam žmonių segmentui. Tačiau, kaip aiškina A.Čepulis, toks požiūris klaidingas.

„Anksčiau privatūs prekės ženklai buvo siejami su labai žema kaina, todėl ir dėl kokybės pirkėjams kildavo klausimų. Pastaraisiais metais požiūris pasikeitė, nes privatūs prekiniai ženklai dabar labai dažnai kuriami vidutiniame ir net aukštesniame kainų segmente, ieškant pridėtinės produkto vertės, išskirtinumo. Kreipiamas dėmesys į produkto pakuotę, žaliavos kilmę ir t.t. Privačių prekinių ženklų šalys lyderės Europoje – Jungtinė Karalystė, Ispanija ir Vokietija, kur privataus prekinio ženklo pardavimų dalis siekia daugiau nei 40 proc.“, – sako A.Čepulis.