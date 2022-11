Bažnyčios ir valstybinės įmonės ėmėsi taupyti: kas visiems nušluostė nosis ir ko turėjo išsižadėti valdininkai

Tarp taupiausių įstaigų – Kauno apskrities mokesčių inspekcija, Ekonomikos ir inovacijų bei Energetikos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos ir Valstybinė mokesčių inspekcija.

Tačiau Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros administratorius Kęstutis Palepšys pasakoja, kad vasarą elektros sąskaitos nesikandžiojo, tačiau, prasidėjus tamsiajam metų periodui, katedra baiminasi išaugusių sąskaitų ir ieško būdų, kaip taupyti.

Kaip sakė K.Palepšys, nuspręsta įjungti mažiau lempų vidaus patalpose ir taip taupyti elektrą. Jei didžiuosiuose šviestuvuose galima įjungti šviesą ir iš apačios, ir iš viršaus, naudojamos lemputės tik apačioje.

Išaugus elektroms kainoms taupyti stengiasi visi: namų ūkai, verslas, valstybinės įstaigos. Rugsėjį Vyriausybė patvirtino energijos taupymo planą, kuriame valstybės įstaigoms pateiktos gairės, kaip taupyti. Pavyzdžiui, Žemės ūkio ministerijai per mėnesį vartojimą pavyko sumažinti perpus. Ministerija ateityje žada atsisakyti ir apie tūkstančio kvadratinių metrų patalpų. Tai padėtų dar daugiau sutaupyti.

„Jokia naujovė yra mišrus, rotacinis darbas, nuotolinis darbas“, – teigė Žemės ūkio ministerijos kancleris Valdas Aleknavičius. Pavyzdžiui, jei žmonės dirba rotacinėje darbo vietoje, tai išeina taip, kad dviem ar trims darbuotojams tenka viena darbo vieta.

Energetikos viceministrė Inga Žilienė teigia, kad per mėnesį taikant energijos taupymo planą pavyko sutaupyti bene pusę milijono eurų. O jeigu tokį taupymo tempą įstaigoms pavyktų išlaikyti metus, jos išsaugotų apie 2 milijonus eurų.

„Turto banko duomenimis, vien per rugsėjo mėnesį Turto banko valdomuose pastatuose buvo sutaupyta 20 proc. energijos. Vyriausybė buvo nustačiusi 20 proc. taupymo efektą per ateinančius dvejus metus“, – sakė Energetikos viceministrė. Taip sutaupyta kone 400 tūkst. eurų per mėnesį.

„Tai iš tikrųjų yra didelis taupymas. Kalbant apie šeimos ūkius, su tokiomis greitomis ir mažomis priemonėmis teorija ir praktika rodo, jog galima daugiausia sutaupyti iki 20 proc., jei visas tas priemones, apie kurias dažnai kalbame, ūkis įdiegtų“, – dėstė Lietuvos energetikos agentūros direktorius Virgilijus Poderys.

Turto banko vadovas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad daugiausia sutaupyti padėjo pakitę darbuotojų įpročiai – mažiau naudoti liftai ir vietoj jų rinktasi lipti laiptais, nenaudoti elektriniai šildytuvai, be reikalo nejungtos šviesos.

„Geriausiai taupyti sekėsi mažoms institucijoms, keičiant savo elgseną. Ten, kur yra 3–5 darbuotojai, kur užima 100 kv. m. ar 200 kv. m. pastate“, – aiškino Turto banko vadovas Mindaugas Sinkevičius. Tai galėtų būti Šakiuose esantis Aplinkos apsaugos departamentas, Nacionalinė žemės tarnyba arba Teismų ekspertizės centras, pateikė pavyzdžius jis. Šios valstybės valdomos įmonės sutaupo apie 87 proc. savo energijos suvartojimo.

Turto bankas per artimiausius dvejus metus ketina modernizuoti 14 valstybės biurų pastatų – skirti papildomų lėšų pakeisti apšvietimo sistemoms ir atnaujinti šilumos punktus.