Vokiečiai irgi graibsto akcijas – sviestą perka pigiausią, o už žąsį neskuba kloti 70 eurų

Berlyne ir anksčiau esu pirkusi „Tchibo“ švelniai skrudintų „Feine Milde“ kavos pupelių – atradau jų ir šioje parduotuvėje. Kaina buvo tokia pati kaip ir prieš trejus metus – 500 g pakuotė kainavo 6 eurus.

„Žvilgtelėsiu į maisto kainas parduotuvėse“, – prieš kelionę į Berlyne sausį vykusią tarptautinę maisto, žemės ūkio produktų ir sodininkystės parodą „Žalioji savaitė“ pažadėjau „Norfos“ savininkui Dainiui Dunduliui.

Tai aktualu, nes Lietuvoje infliacija vis dar degina žmonių pajamas ir jiems atrodo, kad maistas kitur gerokai pigesnis nei pas mus.

Bet ir Vokietijoje žmonės taupo – medžioja maisto prekių akcijas. Nors uždirba daugiau, maistas ir jiems nėra pigus. Lietuvos „Norfos“ prekybos centruose jie galėtų apsipirkti gerokai pigiau.

Pandemija šioje valstybėje smarkiai padidino nedarbą ir susilpnino ekonomiką, o ir energijos kainos vokiečių nepaglosto. Be abejo, jie uždirba gerokai daugiau nei mūsų šalies gyventojai, bet, anot Linos, būsto išlaikymas ten brangiai kainuoja, o ir infliacija juk nepraėjo pro šalį – viskas pabrango.

Mokesčiai – mūsų nenaudai

„Kainodara Vokietijoje ir Lietuvoje kitokia, nes maisto produktams Vokietijoje taikomas 7 proc. pridėtinės vertės mokestis (PVM), o pas mus – 21 proc. Taigi norint teisingai palyginti kainas, vokiškas reikėtų padidinti dar 14 proc.“, – paaiškino D.Dundulis.

Be to, mokestinė našta Lietuvoje verslui ir žmonėms didesnė. Pasak D.Dundulio, jeigu darbdaviai ten ir čia už tą pačią darbo vietą sumokėtų vienodą mokesčių sumą, Vokietijoje darbuotojui liktų gerokai daugiau pinigų nei Lietuvoje.

Pavyzdžiui, jeigu su darbuotoju būtų sutarta 2000 eurų alga, sumokėjus mokesčius Lietuvoje į rankas jis gautų 1222 eurus, Vokietijoje – 1541 eurą.

Yra ir daugiau mokesčių Lietuvos nenaudai: alaus akcizai, pakuotės mokesčiai ir kiti.

Pajamas galima palyginti: nuo sausio Lietuvoje minimalus darbo užmokestis atskaičius mokesčius sudaro 633 eurus, arba 83,5 euro daugiau nei pernai. Vidutinis darbo užmokestis šiuo metu siekia 1926 eurus, atskaičius mokesčius – 1200 eurų. Valandinis minimalus atlygis šiemet padidėjo iki 5,14 euro.

Apskaičiuota, kad šiuo metu Vokietijoje atskaičius mokesčius vidutinis mėnesio atlyginimas sukasi apie 2579 eurus, valandinis – 12 eurų. Minimali mėnesinė alga nuo 2022-ųjų liepos siekia 1755 eurus, arba 1301 eurą atskaičius mokesčius.

Tad kiek maisto produktai kainuoja „HIT Echte Vielfalt“ (toliau – HIT) ir kiek „Norfos“ tinkle?

Sviestas ir ne tik jis

„Tai – gera kaina. Ir patogu tokį sviestą naudoti, nes jis susmulkintas į atskirus gabalėlius. Aš jį išlydau, todėl jis ilgai nesensta“, – parduotuvėje HIT, esančioje Berlyno Kantštrasės gatvėje, patikino porą sviesto pakelių į pirkinių krepšį įsidėjusi moteris.

250 g pakuotė „Meggle“ prekės ženklo „Feine Butter“ sviesto tądien kainavo 0,99 euro. Tai – akcijos kaina, tad šio gaminio lentynoje tebuvo likučiai. O koks jo riebumas? Nei ant pakuotės, nei kainų etiketėje apie tai nebuvo užuominų.

„Paprastai tokia sviesto pakuotė, kurios viduje yra atskiros porcijos po 20 g, smarkiai pabrangina patį produktą ir jis retai realizuojamas iki galiojimo pabaigos. Tokiais atvejais paskutinę galiojimo savaitę taikoma ypač didelė nuolaida, siekianti 50 proc. ar dar daugiau“, – paaiškino prekybos verslą gerai išmananti bendrovės „Norfos mažmena“ komercijos direktorė.

3,29 euro už 250 g pakuotę – tokia buvo ir 82 proc. riebumo „Landliebe“ sviesto kaina. Brangiausias lentynoje buvo „Weihenstephan“ sviestas – pakuotė kainavo 3,39 euro, arba 13,59 euro už kilogramą.

Galima palyginti – be akcijų vidutinė sviesto kilogramo kaina Lietuvos prekybos tinkluose prieš savaitę siekė 15,44 euro. „Norfos“ tinkle 82 proc. riebumo sviesto kilogramas pastaruoju metu kainuoja 8,61 euro, o per akcijas kilogramo kaina sumenksta iki 7,17 euro.

„Kartkartėmis užsienio tiekėjai ir mums pasiūlo pigesnio, bet ir mažesnio riebumo sviesto, tačiau jo neužsakome. Patirtis liudija, kad pirkėjams Lietuvoje tokie gaminiai nėra priimtini“, – paaiškino „Norfos“ atstovė.

Pieno produktų lentynos

Pastaruoju metu Lietuvoje pieno ir kai kurių jo produktų kainos ėmė smukti – prekybos tinklai vienas po kito sugalvojo, kaip į tuos pokyčius atkreipti pirkėjų dėmesį.

Pavyzdžiui, 3,5 proc. riebumo „Dvaro“ pienas, išpilstytas į litrines tetrapako pakuotes, sausį kainavo 1,69 euro, šiuo metu – 1,59 euro: šio produkto kaina visuose prekybos tinkluose buvo analogiška.

O kiek už pieną mokama HIT parduotuvėse? Jose, kaip ir visur, žaidžiama nuolaidomis. Pavyzdžiui, gamintojo „Weihenstephan“ 1 litras 3,5 proc. riebumo pieno, išpilstyto į tetrapakus, nuolatinė kaina yra 1,79 euro, o per akcijas ji nusmunka iki 1,19 euro.

Tiek pat – 1,79 euro – kainavo litras ir „Bio“, ir 3,8 proc. riebumo pieno: įvairių gamintojų kaina buvo ta pati. 1,69 euro – tiek kainavo litras 1,5 bei 1,8 proc. riebumo pieno, o už 3,8 proc. riebumo litrą pieno be laktozės tektų mokėti 1,99 euro.

O „Norfoje“?

Nuolatinė 3,5 proc. riebumo pieno, išpilstyto į litrinius plastiko butelius, kaina yra 1,29 euro, o per akcijas ji nukrinta iki 0,99 euro.

Mažesnio – 2 proc. riebumo litro pieno „Norfoje“ parduodamas už 0,85 euro, per akcijas kaina sumenksta 10 euro centų.

Parduoti pieną už tokią kainą „Norfa“ įstengia tik dėl to, kad jis tiekiamas iš savos – Alytaus pieninės.

Kiek kainuoja blynai?

Pusė kilogramo kvietinių miltų, pora kiaušinių, žiupsnelis druskos ir šiek tiek vandens. Tiek tereikia produktų lietiniams išsikepti. Ko gero, ir vokiečiai, ir lietuviai prisikirstų gana skanių blynų produktams neišleidę nė pusės euro.

Pigiausia HIT parduotuvėje buvo „Ja!“ prekės ženklo akmens druska – 0,25 euro už 500 g pakuotę, bet tai – akcinė kaina. Juoduotosios druskos „Alpen Salz“ puskilogramis joje kainavo 0,89 euro.

„Norfoje“ druska pigesnė, taigi centu kitu būtų pigesni ir blynai. Pigiausia šiame tinkle yra juoduotoji akmens druska „O’Sole“, kurios kilogramas kainuoja 0,39 euro ir kuriai akcijos niekada netaikomos. Smulkios jūros druskos kilogramas kainuoja 0,69 euro – per akcijas ji atpinga 20 centų.

HIT parduotuvėje nebuvo didelio kiaušinių pasirinkimo, bet kainos liudijo, kad ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Vokietijoje pigesni: jų dešimtukas kainavo 1,99 euro.

„Norfoje“ pirkėjai turi galimybę rinktis, kuriuos pirkti. Dešimt M dydžio kiaušinių, kuriuos sudėjo narvuose laikomos vištos, kainuoja 1,79 euro. Nuolaidų jiems netaikoma, nes tai mažiausia kaina, kokia begali būti.

Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai – brangesni. Per akcijas jų pakuotė nuo 2,19 euro atpinga iki 1,89 euro, o štai laisvai lauke slampinėjančių vištų kiaušinių kaina per akcijas smukteli nuo 2,59 euro iki 2,19 euro.

Miltų kainos Vokietijoje užminė ir mįslių. Tąkart, kai teko apsipirkti minėtoje parduotuvėje, tą savaitę vyko vienkartinė akcija ir „Amparo“ kvietinių miltų kilogramas kainavo vos 0,19 euro.

Tikėtina, kad tokia išskirtinė akcija buvo skirta miltams išparduoti, nes net kviečių kilogramas biržoje kainuoja brangiau – 0,283 euro, o kur dar malimo, pakavimo ir logistikos sąnaudos.

Ekologiški miltai už akcinius buvo dešimtkart brangesni – kilogramas 630 tipo (skaičius nurodo mineralinių medžiagų kiekį miltuose) speltos miltų, sumaltų iš biodinaminiuose ūkiuose užaugintų kviečių, kainavo 1,79 euro.

Lietuvoje didžiausią paklausą turi 550D tipo kvietiniai miltai, kurių kilogramą „Norfoje“ galima įsigyti už 0,69 euro arba 2 kg pakuotę už 1,29 euro. „Sodžiaus“ miltai šiek tiek brangesni“, – paaiškino „Norfos“ atstovė.

Dar keletas prekių

Pomidorai, bulvės, svogūnai, paukštiena – tai produktai, kurie Vokietijoje nėra pigūs.

Pavyzdžiui, už šaldytą antį ar žąsį, sveriančią apie 3–4 kg, reikėtų sumokėti atitinkamai 17–24 eurus ir 41–48 eurus – tikslesnė kaina priklauso nuo paukščių dydžio.

Ypač brangiai kainuoja naminės žąsys – vieno šio paukščio, sveriančio apie 4 kg, kaina peršoka 70 eurų.

Šaldytų viščiukų broilerių galutinė kaina sukasi nuo 3,49 iki 6,29 euro. Pavyzdžiui, akcinė šaldyto viščiuko kaina buvo 5,39 euro, arba 4,34 euro už kilogramą.

„Lietuvoje šaldytų viščiukų žmonės neperka – nėra paklausos. Paprastai jie atvežami iš kitų šalių ir yra brangesni nei švieži.

Pavyzdžiui, „Norfoje“ šiuo metu kilogramas šviežio atvėsinto viščiuko kainuoja 2,99 euro, akcijos metu – 2,49 euro. Mažai žmonės nuperka ir šaldytų ančių. Jų nuolat turime prekyboje, bet tai – Kalėdų prekė.

Kilogramas aukščiausios klasės ančių pas mus šiuo metu kainuoja 5,49 euro“, – paaiškino „Norfos“ atstovė.

Nemažai painiavos ir daržovių lentynose. Pavyzdžiui, HIT tinkle apvalieji pomidorai parduodami pakuotėse, jų kilogramas kainuoja 3,58 euro, o „Norfoje“ tokie parduodami nefasuoti ir pastaruoju metu kainuoja 2,65 euro.

Be to, pomidorų kainos keičiasi 1–2 kartus per savaitę – jos priklauso nuo kainos Europos daržovių aukcionuose. Ankstesnė jų akcinė kaina siekė vos 1,58 euro.

Bulvių kainos irgi margos, mat vokiečiai prekiauja tik plautomis bulvėmis, o „Norfoje“ didžiausią paklausą turi neplautos fasuotos bulvės. Pastaruoju metu jų kilogramas kainuoja 0,59 euro.

HIT už 2 kg plautų bulvių maišelį prašoma 1,79 euro. Bulvės, kurios išvirus sukrinta, kainuoja brangiau: 2,5 kg pakuotei reikia 3,49 euro. 150 g česnakų ten kainuoja 2,49 euro, toks pat kiekis svogūnų – 1,59 euro.