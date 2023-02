Kokių veiksmų imtis, jei įtariate, kad sukčiai nori jums pakenkti – tai privalu žinoti

VMI paaiškina, kaip atpažinti tokius pranešimus, jog netaptumėte sukčiavimo aukomis bei ką svarbu žinoti, jei jau patekote į tokią situaciją.

Kaip atpažinti bandymą sukčiauti?

Siuntėjo el. pašto adresas nėra oficialus VMI adresas. Perspėjame, kad:

Oficialūs VMI institucijos el. pašto adresai baigiasi galūne @vmi.lt

Sukčiai dažnai naudojasi labai panašiais el. pašto adresais su panašiomis galūnėmis (pvz.: @vmi.com, @vni.lt, @vmi.org. arba manovmi@vmi.meil-snder.lt)

Kartais sukčiai kaip laiško siuntėją nurodo VMI darbuotojo el. pašto adresą, todėl gavus tokį laišką reikia atkreipti dėmesį į antrąjį siuntėjo el. pašto adresą: jeigu jis nesutampa su priekyje nurodytu VMI el. pašto adresu (pvz.: <V.Pavardenis@vmi.lt> <d.chach@newzl.co.tz>“), tai reiškia kad tikrasis siuntėjo el. pašto adresas yra ne VMI darbuotojo ir VMI šio el. laiško nesiuntė.

Gaunate pranešimą su naujiena, kuri atrodo per gera, jog būtų tiesa, arba yra visiškai netikėta, pavyzdžiui:

Staiga gaunate pranešimą, kuriame nurodoma, jog Jums bus grąžinta tam tikra suma.

Jūsų prašoma sumokėti skolą, apie kurią Jūs nieko nežinote ir nesuprantate, iš kur ji galėjo atsirasti.

Prašoma paspausti ant nuorodos ir užpildyti neaiškią formą.

Gaunate pranešimą, jog Jums bus taikomos lengvatos ar iš viso nereikės mokėti mokesčių.

Gaunate pranešimą nuo VMI su prie el. laiško prisegtu dokumentu. Perspėjame, kad:

VMI nesiunčia pranešimų su prisegtais dokumentais.

Kartu su el. paštu siunčiamais Mano VMI pranešimais prisegtą dokumentą galite gauti tik tuo atveju, jeigu savo Mano VMI (Beta versijoje) paskyroje esate savarankiškai pasirinkę šią funkciją.

Visus suformuotus dokumentus gyventojai gali pamatyti prisijungę prie Mano VMI arba EDS informacinių sistemų.

Prie el. laiško prisegto dokumento neatidarinėkite.

Gaunate pranešimą nuo VMI SMS žinute. Perspėjame, kad:

VMI nesiunčia gyventojams pranešimų SMS žinutėmis, kuriose yra papildomos nuorodos.

SMS žinutes VMI vardu klientai gali gauti užsiregistravę vizitui ar, pvz. dėl gauto pranešimo VMI sistemoje, tačiau nuoroda prie jų nėra pateikiama.

Kitos institucijos nesiunčia SMS žinučių su informacija apie VMI.

Sukčių atsiųstoje SMS žinutėje siuntėjo pavadinimas, kurį savo telefone mato SMS žinutės gavėjas, gali būti nurodytas VMI, tačiau tai dar nereiškia, jog žinutę atsiuntė VMI.

Gautame pranešime pateikiama nuoroda ne į VMI interneto svetainę ar VMI informacines sistemas, bet į kitus internetinius adresus, kurie kartais gali būti vizualiai panašūs į VMI svetainės internetinį adresą. Perspėjame, kad:

Rekomenduojame nespausti įtartinuose pranešimuose esančių nuorodų.

Gautame pranešime esanti tikroji nuoroda gali būti užmaskuota. Tikrąją nuorodą galite pamatyti atsargiai užvedę ant nuorodos pelės žymeklį, bet jos nespausdami.

Sukčiai yra sukūrę interneto svetainių vizualiai panašių į VMI ir kitų institucijų interneto svetaines, naujienų portalus. Tokiose sukčių svetainėse pateikiama melaginga informacija, išgalvotos sėkmės istorijos investuojant į kriptovaliutas, siūlymai investuoti, padidinti pajamas, užpildyti formas dėl mokesčių nemokėjimo ir pan.

VMI interneto svetainės adresas yra https://www.vmi.lt/ ir visų VMI informacinių sistemų adresai turi galūnę .vmi.lt prieš pirmą pasvirąjį brūkšnį „/“ (pvz.: https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Naujienos/NaujienosVISI.aspx).

Gautame pranešime Jūsų prašoma pateikti informaciją susijusią su Jūsų internetine bankininkyste (prisijungimo prie internetinės bankininkystės slaptažodžius, kodus, banko kortelės numerį).

Banko sąskaita, į kurią prašoma atlikti mokėjimą, nėra VMI banko sąskaita. Primename, kad yra ribotas kiekis būdų, kaip galima padaryti pavedimą į VMI sąskaitą:

Prisijungus prie Mano VMI ir iš ten jungiantis tiesiogiai prie e. banko.

Sumokate sumą į vieną iš oficialių VMI sąskaitų.

Mokate įmoką tik mokėjimo paslaugas teikiančiose vietose (pvz. „Perlo“ terminaluose, spaudos kioskuose,banke, „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose). Visas jas rasite čia. Įmokų negalite mokėti tiesiogiai VMI darbuotojui grynais.

Gautame pranešime yra daug rašybos klaidų.

Asmuo, kalbantis su Jumis telefonu, primygtinai reikalauja ir grasina, kad kuo skubiau atliktumėte mokėjimą.

Daugiau patarimų ir informacijos rasite: Esaugumas, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras.

Ar įtariate pasikėsinimą sukčiauti?

Jei turite abejonių dėl gauto pranešimo, kuriame prisistatoma VMI, susisiekite su mumis prisijungę prie Mano VMI ir parašę paklausimą (skiltyje Paslaugos > Paklausimai) ar el. laišką į duomenu_sauga@vmi.lt (kartu pridedant gauto pranešimo vaizdą), arba paskambinę telefonu 1882 (skambinant iš užsienio +370 5 260 5060).

Įtariu, jog kažkas prisijungė mano vardu prie VMI sistemos

Norime priminti, jog prie asmeninių paskyrų gyventojas gali prisijunti tik trimis būdais:

per išorines sistemas (interneto bankas, elektroniniai valdžios vartai ir kt.);

naudojant elektroninį parašą;

su VMI priemonėmis (VMI suteiktas prisijungimo vardas ir slaptažodis).

Jungiantis per išorines sistemas ar su elektroniniu parašu asmuo papildomai turi patvirtinti savo tapatybę (telefone ar naudojant generatorių), todėl net žinant asmens e. pašto adresą, telefono ryšio numerį, asmens kodą pašalinis žmogus be gyventojo žinios prisijungti prie VMI sistemų galimybės neturi.

Jei jungiantis prie VMI sistemų naudojate VMI suteiktą prisijungimo vardą ir slaptažodį ir įtariate, jog šiuos duomenis galėjo sužinoti pašaliniai asmenys (nes pvz. pastarieji buvo saugomi e. pašto dėžutėje), tokiu atveju rekomenduojame kuo greičiau pasikeisti prisijungimo slaptažodį:

per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (https://deklaravimas.vmi.lt/) -> Nustatymai -> Mano duomenys -> Keisti slaptažodį neturint galimybės to padaryti savarankiškai, galite tai pateiti paklausimą (prašymą) per Mano VMI arba paskambinti telefonu 1882.

Įprastai gavus VMI prisijungimo vardą ir slaptažodį elektroniniu paštu, gautą slaptažodį privaloma pasikeisti iš karto.