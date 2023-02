Žiemą liko be striukės

2021 metų lapkritį parduotuvėje „Fame“ Vilniuje gyvenanti Rasa (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi – red. past.) pirko žieminę striukę už beveik 160 eurų.

2023-iųjų pradžioje, nepraėjus dvejų metų garantiniam laikotarpiui, rūbas dviejose vietose suplyšo per siūles.

„Kreipiausi į parduotuvę su pretenzija, kad prekė yra nekokybiška, kadangi vos per 1,5 metų ji suplyšo ties užtrauktuku ir rankove. Parduotuvė nagrinėjo mano prašymą beveik 14 dienų ir paskutinę dieną pateikė atsakymą, kad jie broko nenustatė – teigia, kad prekė buvo sugadinta mechaniškai, tad pinigų negrąžins“, – pasakojo į portalą lrytas.lt besikreipusi Rasa.

Vilnietė įsitikinusi, kad tai, jog striukė suplyšo būtent per siūles ir ne vienoje vietoje, ir įrodo, kad ji nebuvo kokybiška.

„Kyla klausimas, kodėl pardavus drabužį, parduotuvė vengia prisiimti atsakomybę už parduodamų daiktų kokybę ir visą kaltę suverčia klientui? Sunku suprasti tokio verslo etiką ir požiūrį į klientą, kai žiemos metu likau be striukės, turiu ieškoti kitos, tačiau negaliu iš jų atgauti beveik 160 eurų“, – piktinosi Rasa.

Norėdama apginti savo teisėtus interesus ir siekdama susigrąžinti pinigus, moteris kreipėsi ir į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (VVTAT).

Jokio tyrimo neatliko

Portalui lrytas.lt susisiekus su parduotuvės „Fame“ pardavimų vadove Agne Ašmoniene, ši pabrėžė, kad situacija jai žinoma, esą ji pati vyko apžiūrėti minėtos striukės.

„Striukė pirkta 2021 metais, tai striukei jau yra virš metų. Nežinau, kodėl klientė nusprendė iškart kreiptis į žurnalistus – man atrodo, po pusantrų metų striukės dėvėjimo, kai yra mechaniniai pažeidimai, turėtų nuspręsti VVTAT“, – tikino A.Ašmonienė.

Anot jos, tai, kad striukė plyšo per siūles, dar neįrodo, kad siūlai – prastos kokybės.

„Tokius klausimus mes paliekame spręsti VVTAT. Gaminimo įmonė mums atsakė, kad, jos manymu, tai nėra brokas, nes šios striukės yra tikrai geros, kokybiškos, pūkinės. Šių striukų mes nė vieno grąžinimo nesulaukėme. Labai liūdna situacija, labai gaila, kad taip yra, bet mes turime ir įmonės interesų“, – tikino pardavimų vadovė.

Ji pabrėžė, kad jei tarnyba rekomenduos grąžinti pinigus, tuomet parduotuvė tą ir padarys.

„Šiuo atveju, mūsų nuomonė tokia, kad tai yra mechaniniai pažeidimai, dėvėjimo pasekmės ir tai tikrai yra matoma“, – pridūrė A.Ašmonienė.

Vis tik tokiomis A.Ašmonienės pastabomis negalėjo patikėti pirkėja Rasa. „Kaip galima mechaniškai pažeisti striukę per siūles? Su ja eidavau į darbą, o ne į bulviakasį. Jei drabužis plyšta per siūles vos po metų, tai tikriausiai irgi daug ką pasako apie prekės kokybę. Ar iš manęs tyčiojamasi?“ – stebėjosi Rasa.

Nusprendė „iš akies“

Naujienų portalas lrytas.lt pardavėjų pasiteiravo, kokie atlikti tyrimai leido daryti išvadą, kad prekė buvo mechaniškai pažeista, o ne brokuota.

Kad striukė ne brokuota, o suplėšyta, parduotuvės darbuotojai esą galėjo matyti savo akimis, tad joks tyrimas konkrečiai plyšimo priežasčiai nustatyti nebuvo atliktas.

„Aš paaiškinau situaciją ir neprivalau teisintis, kas mums leido tą nustatyti – akivaizdžiai matoma, kad tai yra mechaniniai pažeidimai ir dėvėjimo pasekmės. Pirminių metodų niekada nebūna, tai – kitų įmonių praktika. Jei klientė kreipsis į VVTAT, tai jie išsakys savo nuomonę kaip specialistai, jie padarys tyrimus“, – kalbėjo moteris.

Vilnietė Rasa skundėsi ir dėl to, kad atsakymo dėl striukės grąžinimo turėjo laukti labai ilgai – beveik 14 dienų. „Fame“ pardavimų vadovė su tokia kritika nesutiko.

„Įmonė turi dešimt darbo dienų atsakyti į skundą. Į tą terminą tikrai spėjome. Mes neturime atskiro žmogaus, kuris atrašinėtų tik į pretenzijas, nes mes jų turime labai mažai. Yra kitų darbų“ – atkirto A.Ašmonienė.

Siūlo kreiptis į tarnybą

VVTAT Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskienė portalui sakė, kad tokie ir panašūs ginčai dėl prekių kokybės sudaro didžiąją dalį tarnybos narinėjamų ginčų. Ji patarė vilnietei kreiptis į tarnybą, o ši ir priims sprendimą, kas šiuo atveju teisus.

„Jeigu vartotojas mano, kad jam buvo parduota nekokybiška prekė, jis turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų. Pardavėjas turi teisę atsisakyti taisyti ar pakeisti prekę, jeigu to neįmanoma padaryti arba jeigu dėl to pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų.

Jeigu pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba atsisakė tai padaryti, prekės pataisyti per protingą terminą neįmanoma, arba prekės trūkumas yra esminis, vartotojas gali reikalauti pardavėjo sumažinti prekės kainą arba sugrąžinti sumokėtus pinigus“, – aiškino D.Malinauskienė.

Ji pridūrė, kad vartotojas visais atvejais į pardavėją dėl atsiradusių prekės trūkumų gali kreiptis per dvejų metų laikotarpį – tokia garantija nustatyta pagal įstatymą. Jei pardavėjo atsakymas vartotojo netenkina, vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka.

„Šiuo atveju, panašu, kad vartotojai nepavyksta rasti sprendimo su pardavėju. Todėl vartotoja turi teisę kreiptis į VVTAT. Kartu su prašymu būtina pateikti visus dokumentus, įrodymus. Kiekvieną prašymą VVTAT nagrinėja individualiai, atsižvelgdama į ginčo šalių pateiktus paaiškinimus, įrodymus, teisės aktų reikalavimus. Esant poreikiui, atliekamas ir prekės vertinimas“, – komentavo D.Malinauskienė.

VVTAT priimtas sprendimas yra privalomas vykdyti ginčo šalims, jei nė viena iš jų per 30 dienų jo neapskundžia teismui.