Tokių atostogų nesuplanuosi: 10 valandų laukimo oro uoste

Būtent taip prasidėjo šių metų vasario 28 dieną į Hurgadą iš Vilniaus atostogauti vykusiųjų kelionė. Keleiviai, pasirinkę „SkyUp Airlines“ oro linijas, net nenutuokė, kad atvykę į oro uostą laiku, jį paliks tik po kelių tikrai nemalonių valandų. Pasak pačių keleivių, skrydis PQ8931 buvo atidėtas net 3 kartus, o ir informacijos, dėl kokių priežasčių jų atostogos buvo pavėlintos, oro linijų atstovai nesuteikė. Dar daugiau nepatogumų sukėlė ir tai, jog skrydis buvo atidedamas kas valandą ir keleiviai turėjo lūkuriuoti oro uoste.

Su panašiais, bet kur kas nemalonesniais trikdžiais susidūrė 2023 m. vasario 23 dieną iš Hurgados į Vilnių skristi pasiruošusiųjų kelionė. Sugedus oro linijų „GetJet“ lėktuvui, skrydis buvo atidėtas net 10 valandų. GW3606 skrydžio keleiviai teigė patyrę tikrą pragarą, o sunkiausia buvo mažiesiems keleiviams ir jų tėvams.

Nors keleiviai į lėktuvą ir buvo sulaipinti laiku, tačiau pats lėktuvas, kaip tegiama, dėl techninių kliūčių, taip ir nepakilo. Lėktuve prasėdėjus net 2 valandas, keleiviai buvo išlaipinti ir grąžinti į oro uostą, kur uždaroje patalpoje turėjo praleisti dar 8 valandas. Nemaloniausiomis patirtimis dalinosi keleiviai su mažamečiais vaikais, kuriems nebuvo suteiktos tinkamos sąlygos pasirūpinti mažųjų poreikiais.

