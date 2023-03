Atliko slapto pirkėjo tyrimą ir išsiaiškino, kurioje parduotuvėje apsipirkti pigiausia: kainų skirtumas nemenkas

Kaip skelbia slapto pirkėjo ir rinkos tyrimų agentūra „SeeNext“ agentūra, tyrimas buvo atliktas 2023 m. vasario mėnesio 21 dieną penkiuose didžiausiuose šalies prakybos centruose – „Maxima XX“, „Rimi Hyper“, „Norfa XL“, „Iki“ ir „Lidl“.

Kiekviename iš jų slapti pirkėjai įsigijo tokį patį prekių krepšelį, kurį sudarė 24 pigiausios dažno vartojimo prekės: atrinkti pieno, mėsos bei grūdinės kilmės produktai, taip pat vaisiai ir daržovės, gėrimai bei kitos prekės (aliejus, cukrus, kiaušiniai, šokoladas).

Atlikus palyginimą, išsiaiškinta, jog pigiausias minimų prekių krepšelis įsigytas „Lidl“, brangiausias – „Iki“ parduotuvėse. Sumų skirtumas tyrimo metu siekė 8,48 euro.

Analizėje pastebima, jog kainos priklauso ne tik nuo prekybos tinklo, bet ir nuo miesto. Tyrimas atliktas Vilniuje ir Kaune – vidutiniškai prekių kainos skirtinguose miestuose skyrėsi 0,86 euro, brangiau vartotojai prekių krepšelį įsigyti galėjo sostinėje.

Tyrimą atlikusi agentūra prekes suskirstė į kategorijas, kurios rodo, kad skirtingos rūšies prekių vartotojams gali tekti ieškoti skirtingų prekybos tinklų parduotuvėse.

Palyginimas rodo, jog pigiausi pieno ir mėsos produktai bei vaisiai ir daržovės vasario mėnesį buvo įsigyti „Norfoje“, grūdinės kilmės produktai – „Iki“, gėrimai ir į kitas kategorijas nepatekusios krepšelio prekės (aliejus, cukrus, kiaušiniai, šokoladas) – „Lidl“.

Didžiausias užfiksuotas skirtumas tarp tos pačios kategorijos prekių siekė net 4,8 euro, lyginant mėsos produktų kainas, mažiausiai skyrėsi grūdinės kilmės produktų kainos – 0,24 euro.

Tyrimo metu fiksuojamos bei lyginamos prekių kainos parduotuvėse ir kainoraščiuose, kur neretai pasitaiko neatitikimų. Vasarį buvo užfiksuoti trys tokie atvejai Vilniuje: po vieną „Lidl“, „Norfa“ ir „Rimi“ prekybos tinkluose.

Tyrimo eiga

24 pigiausių dažno vartojimo prekių krepšelis: obuoliai (55 mm, 1 kg), bananai (1 kg), bulvės (1 kg), batonas (300 g), makaronai spagečiai (400 g), birūs ilgagrūdžiai ryžiai (800 g), birūs grikiai (800 g), vištų kiaušiniai (M dydžio, 10 vnt.), saulėgrąžų aliejus (1 l), baltasis cukrus (1 kg), juodas šokoladas (40 % kakavos, 100 g), kiaulienos ir (arba) jautienos virta dešra (1 kg), vištos krūtinėlės filė (1 kg), šaldytos jūrinės lydekos be galvų ir uodegų (880 g), kefyras (2,5 % riebumo, 0,9 l), grietinė indelyje (30 % riebumo, 400 g), fasuotas fermentinis sūris (45% riebumo, 250 g), šviežias pienas maišelyje (2,5 % riebumo, 0,9 l), varškė (9 % rieb., 180g), sviestas (82 % riebumo, 180 g), apelsinų sultys (100 %, 1 l), mineralinis negazuotas vanduo (1,5 l), šviesus alus be užstato (~5 %, 1 l), degtinė be užstato (38–40 %, 0,5 l).

Prieš apsipirkimą prekės nufotografuojamos lentynoje, taip pat užfiksuojamas pirkimo kvitas. Pagal tai analizuojamos ir lyginamos produktų kainos.

Be prekės nuotraukos ir įrašo pirkimo kvite apsipirkimas nėra įskaitomas analizėje. Jei prekybos vietoje nepavyksta rasti nurodytos prekės, jos ieškoma kitoje tokio paties tipo parduotuvėje. Nepavykus rasti ir kitoje parduotuvėje, perkama alternatyvi prekė.

Prekių krepšelis sudarytas taip, kad jame esančius produktus galima būtų objektyviai palyginti – prekės yra tokių pačių charakteristikų, maksimaliai panašaus išfasavimo, tokio paties pakuotės tipo. Tai leidžia tyrime lyginti nurodytas charakteristikas turinčius pigiausius produktus, kuriuos galima rasti visuose prekybos tinkluose.

Pabrėžiama, kad atskiruose prekybos centruose yra tikimybė rasti pigesnių tos pačios kategorijos (bet skirtingų charakteristikų) produktų.

Tyrimo metu nebuvo naudojamos lojalumo ar nuolaidų kortelės, taip pat neįskaičiuojamas depozito mokestis. Produktų kainos nurodytos be nuolaidų ir skaičiuotos pagal kainas, nurodytas pirkimo kvite. Prekių, kurioms buvo taikytos nuolaidos, kainos perskaičiuotos pagal pirmines produktų kainas įrašytas pirkimo kvite.

Atvejais, kai kaina iki nuolaidos nenurodoma pirkimo kvite, bet matoma kainolapyje, skaičiavimuose panaudojama kainolapio, o ne pirkimo kvito kaina. Jei kaina iki nuolaidos nėra nurodyta nei pirkimo kvite, nei kainolapyje ir jos neįmanoma nustatyti, skaičiavimuose panaudojama pirkimo kvite atspausdinta ir už produktą sumokėta kaina.

Jei įprasto (be akcijos) kainolapio kaina skiriasi nuo kainos, nurodytos pirkimo kvite, fiksuojamas kainos neatitikimas tarp kainolapio ir pirkimo kvito.