R. Kuodis rodo į dirbančius ne samdomą darbą – sako pažįstantis tokių, kurie turi po kelis namus Tenerifėje

R.Kuodis „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“ sakė nenustebęs, kad visuomenė taip sujudo dėl planuojamos mokesčio reformos – jo nuomone, žmones mokesčių tema visad domino.

„Bet klausimas, ar tikrai yra dėl ko čia laužyti ietis. Aišku, šioje šalyje žodis „reforma“ nėra apibrėžtas. Mes jį dažnai vartojame smulkiems, parametriniams dalykams apibrėžti. Man reforma asocijuojasi su stambesnio kalibro pokyčiais. Šiuo atveju to reforma nelaikyčiau.

Manau, kad pagrindinis „gyvulių ūkio“ elementas yra gausybė, įvairovė tų visų verslo formų, kurios ir sudaro Pasaulio banko kruopščiai suskaičiuotus 72 apmokestinimo režimus. To akivaizdžiai per daug. Pasaulio bankas išplūdo mus sakydamas, kad turime posovietinę mokesčių sistemą, nors šalis jau gerokai pasistūmėjo nuo tų laikų“, – manė profesorius.

Pasak pašnekovo, minėtos įvairovės niekas nepakeitė ir nesiruošia keisti, nes ji kai kam neša naudą.

„Mokesčių konsultantai valgo duoną iš tos įvairovės, jie smarkiai dalyvauja kuriant tas reformas. Nors tai mums, mokėtojams, košmaras per gausybę vietų – mes turime per mažą biudžetą, jo neužtenka. Per tuos „gyvulių ūkius“ mažos pensijos. Patys nešame kyšius medikams, korepetitoriams.

Visa tai – svarbus dalykas. Klausimas, kiek surenkame pinigų, kokiais būdais ir kiek jie teisingi. Šioje šalyje teisingumo labai trūksta, o gudrauodegiavimo – pilna. To pasekmės gana dramatiškos“, – sakė R.Kuodis.

Jis pabrėžė, kad Finansų ministerija šią problemą sprendžia tik iš dalies.

„Finansų ministerijos prievolė yra turėti tvarkingą mokesčių sistemą. Šios prievolės ministerija, švelniai tariant, nevykdė kelis dešimtmečius. Jei nepajėgė to padaryti, reikėjo turėti savigarbos, pasamdyti kokius nors išorinius konsultantus. Tų būdų yra“, – kalbėjo ekonomistas.

Mokesčių reformoje numatoma nemažai pokyčių ir dirbantiems pagal individualią veiklą – norima, kad jų mokesčiai artėtų tiems, kuriuos moka samdomi darbininkai. R.Kuodis turėjo savo siūlymų, ką reikėtų keisti.

„Aš kvestionuoju pačią individualios veiklos sąvoką. Praktiškai mes visi dirbame individualioje veikloje, net jei dirbate fabrike – jūs ateinate į darbą, individualiai kažką darote. Taip, užsiimantys individualia veikla sako: „Mes pasirūpiname gamybos priemonėmis“. Bet tie, kurie dirba pagal darbo sutartį, irgi pasirūpina gamybos priemone – pirmiausia, galva.

Mano siūlymu, toje mažoje įmonėje žmonės patys save įdarbintų pagal normalias darbo sutartis. Tada būtų aišku, kuris kapitalistas, kuris darbuotojas, būtų skaidri apskaita, žmogus pats ją vestų – tą daryti moka visi. Tada žmogus gautų ir socialines garantijas, kurias duoda normali darbo sutartis. O dabar jie skundžiasi, kad negauna garantijų, todėl nemokės mokesčių. Bet pensiją gauti nori visi“, – kalbėjo R.Kuodis.

Todėl, jo nuomone, individualios veiklos apskritai turėtų nelikti.

„Kodėl reikia kažkokios diskriminacijos šiuo pagrindu? Nuo to ir prasideda „gyvulių ūkis“. Kažkas sugalvoja pretekstą, kad yra ypatingi šioje šalyje, o tada su savo ypatingumu drožia į Seimą, kur visi palinksi galvomis. Visi kiti lieka kvailio vietoje, nes jiems padidėja mokestinė našta“, – rėžė ekonomistas.

Jo teigimu, panaikinus individualią veiklą, būtų galima sumažinti mokesčius kitiems.

„Laimėtume visi, mažiau lakstytume į Lenkiją – ekonomikai būtų geriau. Bet taip nėra – šioje šalyje visi ypatingi. Tas gudrauodegiavimas smarkiai stabdo progresą. Vieni kuria ateitį, o kiti iš jos vagia“, – tvirtino R.Kuodis.

Ekonomistas sakė pažįstantis žmonių, kurie dirba ne samdomą darbą. Mėnesio gale jie esą susimoka juokingą sumą mokesčių, nors uždirba nemažai.

„Jie turi po kelis namus Tenerifėje. Jiems viskas tvarkoje“, – pridūrė R.Kuodis.

Be to, profesorius skeptiškai vertino ir teiginius, kad pakėlus mokesčius, dauguma gyventojų ims dirbti nelegaliai.

„Didesnio šešėlio, nei dabar turime, turbūt neįmanoma turėti. Kur jis didės? Kiek mes galime žaisti su sistemomis, kurios buvo sukurtos močiutėms Kaziuko mugėje parduoti pirštines? Šitaip dirba 100 tūkst. žmonių. Jie prisistatę namus, dažnai tai – joks smulkus verslas. Jie gaus tokias pat pensijas kaip paprastas mokytojas, susimokėjęs visus mokesčius ir gyvenantis vargingiau“, – įsitikinęs R.Kuodis.