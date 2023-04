R. Valatka apie kritikuojamą konservatorių mokesčių reformą: mano supratimu, ji jau sudegė

Pasak apžvalgininko, konservatorių mėginimas šia mokesčių pertvarka įvesti socialinį teisingumą tolsta nuo partijos politinės programos.

„Dveji metai nuėjo kam? Kažkokiam keistam bandymui galbūt paimti 100 mln. eurų ir galbūt įvykdyti socialinį teisingumą. Bet kas dabar yra valdžioje? Ar tie, kurie yra už socialinį teisingumą – socialdemokratai? Ar tie, kas yra už ekonomikos efektyvumą, laisvumą ir jos didinimą?“ – klausė jis.

„Galų gale, jei dar būtų padaryti apskaičiavimai, kad, va, iš tiesų, jie per daug nusirašo nuo mokesčių ir būtų suskaičiuota tų pačių veiklų etatinio ir ne etatinio darbo (palyginimai – ELTA). Nieko to nepadaryta, viskas nurašyta iš lubų arba iš televizinių kalbų ir tai bandoma pateikti kaip reformą. Natūralu, kai dvi valdžios partijos sako no, opozicija sako „ne, nereikia“, tai, apskritai, kam reikėjo tą kišti?“ – mokestinę pertvarką kritikavo R. Valatka.

Nesėkminga reforma – įspėjamasis signalas konservatoriams

Anot apžvalgininko, tiek nesėkminga mokesčių reforma, tiek nesutarimas dėl jos su koalicijos partneriais artimiausiuose Seimo rinkimuose konservatoriams nieko gero nežada.

„Šitoj vietoj jokių amerikų neatrasime – per pastaruosius 31 metus Lietuvoje praktiškai nei viena valdžia antros kadencijos negavo. (...) Lietuviai turbūt dar kokius 10–15 metų prametinės visus valdančiuosius, nesvarbu, ar jie valdė gerai, ar negerai. Mano supratimu, nemaža dalis ministrų yra ne to lygio žmonės – netempia iki ministro lygio“, – kritikavo R. Valatka.

„Ir, apskritai, kadangi pati dauguma yra labai nedidelė – 74 prieš 60 kelis – o ir pačioje daugumoje dar yra kelios daugumos, (...) iš principo išeina – tu net nesiūlai to, ką planavai ir ką pažadėjai. Tai reiškia, kad tu iškart pralaimėjai be mūšio“, – teigė R. Valatka.

ELTA primena, kad Vyriausybės pristatytoje mokesčių reformoje numatoma peržiūrėti pajamų mokesčio tarifus perskirstant mokesčio naštą tarp su darbo santykiais susijusių pajamų ir kitų rūšių aukštesnių pajamų, keisti individualios veiklos apmokestinimo sąlygas, peržiūrėti mokesčių lengvatas, keisti individualios veiklos įsigijus verslo liudijimą apmokestinimo tvarką.

Taip pat siūloma peržiūrėti smulkiojo verslo apmokestinimo kriterijus, suteikti visam verslui teisę taikyti momentinį tam tikro ilgalaikio turto nusidėvėjimą, pratęsti papildomiems 5 metams pelno mokesčio lengvatas investiciniams projektams ir filmų gamybai. Taip pat norima nustatyti teisingesnį pelno mokesčio apskaičiavimą.

Siūloma sukurti investicinės sąskaitos priemonę, smulkiojo verslininko sąskaitą, numatyti automatinį pajamų mokesčio deklaracijos pateikimą, padidinti registravimosi pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais ribą nuo 45 tūkst. iki 55 tūkst. eurų.

Vyriausybė taip pat siekia savarankiškai dirbantiems asmenims užtikrinti didesnes socialines garantijas, plėsti nedarbo socialinio draudimo sistemos aprėptį, nustatyti minimalią nedarbo socialinio draudimo išmoką, pakeisti maksimalų nedarbo socialinio draudimo išmokų dydį. Jau anksčiau pristatyti pasiūlymai dėl žaliųjų akcizų ir nekilnojamojo turto mokesčio.