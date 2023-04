Nepamirškite Velykoms apsipirkti iš anksto: štai kaip parduotuvės dirbs per šventes

„Iki“

„Velykų sekmadienį tradicinės mūsų tinklo parduotuvės nedirbs, tačiau šeštadienį prieš šventę ir antrąją Velykų dieną veiks įprastai. Tuo tarpu Vilniuje pirkėjai galės visą parą, net ir Velykų sekmadienį, apsipirkti mūsų autonominėse parduotuvėse“, – teigia Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Šiuo metu šis prekybos tinklas sostinėje yra atidaręs tris autonomines parduotuves, veikiančias be darbuotojų. Pati pirmoji „IKI Express 24/7“ yra įsikūrusi Vilniaus senamiestyje, adresu Didžioji g. 6, o šį sausį ant Baltojo tilto duris atvėrė ir antroji. Per Velykas į Trakus ar Kauną vyksiantys vilniečiai galės patogiai apsipirkti neseniai Savanorių pr. 187 D atidarytoje kiosko tipo autonominėje parduotuvėje, įsikūrusioje „Neste“ degalinės teritorijoje.

Autonominėse parduotuvės reikia turėti banko mokėjimo kortelę. Prie vartelių specialiame terminale nuskenavęs kortelę pirkėjas gali patekti į parduotuvę, išsirinkti prekes, o išeidamas pro vartelius, patvirtinti mokėjimą. Apsipirkdamas pirkėjas visas prekes gali dėti į savo maišelį ar kuprinę, jam nereikia papildomai imti pirkinių krepšelio.

Norint sutaupyti laiko apsipirkti galima ir prekybos tinklo el. parduotuvėje. Joje suformuotas užsakymas pradedamas rinkti iš karto. 5 didžiuosiuose šalies miestuose pirkėjams prekės gali būti pristatytos į namus. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kėdainių, Telšių, Marijampolės, Tauragės, Šilalės gyventojai gali patogiai pasinaudoti „Click&Collect“ paslauga, kai el. parduotuvėje užsakytas prekes galima atsiimti nurodytose „Iki“ parduotuvėse.

Pirmąją Velykų dieną „LastMile“ kurjeriai prekių nepristatinės. Velykų išvakarėse, balandžio 8-ąją, prekių į namus pristatymo plarforma dirbs įprastu laiku – nuo 8 iki 22 val. Balandžio 10-ąją platformos kurjeriai dirbs nuo 8 iki 22 val.

„Maxima“

Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ darbuotojai pirmąją Velykų dieną ilsėsis – šventinį sekmadienį parduotuvės nedirbs visoje Lietuvoje, o antrąją Velykų dieną, pirmadienį, „Maxima“ parduotuvės veiks kaip įprasta.

„Lidl“

Prekybos tinklas „Lidl“ pirmąją Velykų dieną nedirbs – sekmadienį, balandžio 9-ąją dieną, bus uždarytos visos šio tinklo parduotuvės Lietuvoje. Dieną prieš Velykas, balandžio 8-ąją, visos parduotuvės dirbs įprastu grafiku.

Balandžio 10-ąją, antrąją šv. Velykų dieną, visos „Lidl“ parduotuvės darbą pradės nuo 8 val. ir dirbs įprastu darbo laiku.

„Norfa“

Prekybos tinklo „Norfa“ parduotuvės prieš Velykas, balandžio 8-ąją, dirbs trumpiau – iki 20 val.

Velykų sekmadienį parduotuvės bus uždarytos. Pirmadienį, balandžio 10-ąją, duris atvers vėliau – 9 val.

„Rimi“

Balandžio 9 d., Velykų sekmadienį, dauguma prekybos tinklo „Rimi“ parduotuvių bei el. parduotuvė „rimi.lt“ Lietuvoje nedirbs, o budinčiųjų darbo laikas bus trumpesnis – jos pirkėjų lauks nuo 10 iki 18 valandos. Pirmadienį, nuo balandžio 18 d., visos tinklo parduotuvės ir el. parduotuvė jau dirbs įprastu režimu.

Šiais metais Velykų savaitgalį budinčių „Rimi“ parduotuvių bus beveik dvigubai daugiau nei pernai. „Tokį darbo grafiką pasirinkome atsižvelgdami į pirkėjų poreikius. Siekiame, kad šventinio šeimos stalo patiekalams pritrūkę ingredientų žmonės turėtų galimybę jų įsigyti ir kulinariniai planai nesusijauktų.

Be to, ne visi Lietuvos gyventojai Velykas švenčia tuo pačiu metu – mūsų miestuose bei miesteliuose gyvena ir kitų tautybių, skirtingas religijas išpažįstančių žmonių, kuriems svarbu turėti galimybių įsigyti reikalingų prekių. Šiais metais atsižvelgėme ir į didžiųjų miestų priemiesčių, kurortinių miestų gyventojų poreikius – artimiausia jiems parduotuvė turėtų būti pasiekiama patogiu laiku“, – sako „Rimi Lietuva“ prekybos centrų valdymo vadovė Irina Miklienė.

Balandžio 8 d., šeštadienį, „Rimi“ parduotuvės veiks įprastu grafiku, o Velykų sekmadienį dauguma tinklo parduotuvių bus uždarytos, išskyrus 33 budinčias parduotuves. Daugiausia jų bus trijuose didžiuosiuose miestuose, taip pat kurortuose ir apskričių centruose. Budinčios parduotuvės sekmadienį dirbs nuo 10 iki 18 val.

Pirmąją Velykų dieną, balandžio 9-ąją, pirkėjai galės atsiimti užsakymus prekybos centruose bei juose esančiuose „Rimi Drive“ prekių atsiėmimo vietose: Vilniuje – „Rimi City North“ ir „Rimi Mylia“, Kaune – „Rimi Savas“, Klaipėdoje – „Rimi Arena“ ir Šiauliuose „Rimi Dainų“ nuo 10 iki 18 valandos. Tokiu pat grafiku sekmadienį dirbs ir greitojo pristatymo į namus paslauga per „Wolt“ programėlę Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei Šiaulių miestuose.

Antrąją Velykų dieną, balandžio 10-ąją, prekių atsiėmimas prekybos centruose bei „Rimi Drive“ atsiėmimo vietose bus galimas nuo 9 val. ryto iki konkrečios parduotuvės darbo laiko pabaigos, o prekės iš el. parduotuvės „Rimi.lt“ į namus bus pristatomos nuo 10 iki 22 valandos.

Vilniuje Velykų sekmadienį dirbs 12 „Rimi“ parduotuvių:

„Rimi City North“,Žirmūnų g. 64; „ Rimi Mylia“, Kedrų g. 4; „Rimi Jeruzalė“, Jeruzalės g. 4; „Rimi Pilaitė“, Vydūno g. 4; „Rimi Užupis“, Zarasų g. 5; „Rimi Erfurtas“, Architektų g.19; „Rimi Naujoji Vilnia“, Šiaurės g. 37; „Rimi Didžioji“, Didžioji g. 28; „Rimi Mandarinas“, Ateities g. 81; „Rimi Rygos“, Rygos g. 8; „Rimi Nordika“, Vikingų g. 3; „Rimi Pavilnionys“, Pavilnionių g.22.

Kaune Velykų sekmadienį dirbs 8 „Rimi“ parduotuvės:

„Rimi Savas“, Savanorių pr. 346; „Rimi Autobusų stotis“, Vytauto pr. 24; „Rimi Baltijos“, Baltijos g. 58; „Rimi Prancūzų“, Prancūzų g. 81; „Rimi Europos“, Europos pr. 43; „Rimi Romainiai“, Romainių g. 67; „Rimi Juozapavičiaus“, Juozapavičiaus pr. 11; „Rimi Domeikava“, Vandžiogalos pl. 112, Domeikava.

Klaipėdoje Velykų sekmadienį dirbs 4 „Rimi“ parduotuvės:

„Rimi Arena“, Taikos pr.64; „Rimi Liepojos“, Liepojos g. 27; „Rimi Dituva“, Nidos g. 1, Derceklių km.; „Rimi Slengiai“, Dangaus g. 34, Slengių km.

Kituose miestuose Velykų sekmadienį dirbs dar 9 „Rimi“ parduotuvės:

Šiauliuose – „Rimi Dainų“, Gegužių g. 30 ir „Rimi Rėkyva“, Piktmiškio g. 75; Panevėžyje – „Rimi Panevėžys“, Klaipėdos g. 82; Alytuje – „Rimi Alytus“, Naujoji g. 7E; Mažeikiuose – „Rimi Mažeikiai“, Žemaitijos g. 38; Ukmergėje – „Rimi Ukmergė“, Vytauto g. 60; Palangoje – „Rimi Palanga“ Malūno g. 10; Trakuose – „Rimi Trakai“, Vytauto g. 90; Druskininkuose – „Rimi Druskininkai“ , Vilniaus al. 22.

„Akropolis“

Balandžio 9-ąją, Velykų sekmadienį, Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ įsikūrusios parduotuvės, vaistinės bei paslaugų teikimo vietos tradiciškai nedirbs, tačiau lankytojų lauks kai kurios pramogų erdvės ir restoranai.

Vilniaus „Akropolyje“ pirmąją Velykų dieną lankytojų lauks kino teatras „Apollo kinas“ ir sporto baras „O‘Learys“, dirbsiantys nuo 12 iki 22 val. Iš restoranų tądien veiks tik „Burger King“, lankytojus aptarnausiantis 12–22 val.

Klaipėdos „Akropolyje“ balandžio 9 d. veiks kiek daugiau pramogų erdvių. Čia nuo 12 iki 22 val. bus galima apsilankyti kino teatre „Forum Cinemas“, pačiuožinėti ledo arenoje ir pramogauti „Apollo boulinge“. Pirmąją Velykų dieną lankytojų taip pat lauks visi restoranai, dirbsiantys nuo 12 iki 22 val.

Šiaulių „Akropolyje“ Velykų sekmadienį nuo 12 iki 22 val. veiks kino teatras „Forum Cinemas“ ir „Apollo boulingas“.

Tuo metu antrąją Velykų dieną, balandžio 10-ąją, prekybos ir pramogų centrai „Akropolis“ dirbs įprastu grafiku, išskyrus Šiaulių ir Klaipėdos „Akropoliuose“ esančias „Eurovaistines“ – tądien jų darbo laikas bus trumpesnis: Šiauliuose – nuo 9 iki 20 val., Klaipėdoje – nuo 9 iki 22 val.

Kauno „Akropolis“ šventiniu Velykų laikotarpiu dirbs kitokiu grafiku. Pirmąją Velykų dieną beveik visas prekybos centras nedirbs – veiks tik kino teatras. Tuo metu antrąją šventinę dieną Kauno „Akropolis“ dirbs įprastu darbo laiku, išskyrus „Eurovaistinę“.

Balandžio 9-ąją, pirmąją Velykų dieną, prekybos centre esančios parduotuvės, paslaugų teikimo vietos, kavinės, restoranai, „Maxima XXX“ ir „Eurovaistinė“ nedirbs. Neveiks ir pramogų erdvės, išskyrus kino teatrą, kuris duris atvers nuo 12 val. iki 22 val. vakaro.

Balandžio 10-ąją, antrąją Velykų dieną, parduotuvė „Maxima XXX“ dirbs įprastu darbo grafiku – nuo 8 val. ryto iki 22 val. vakaro. Kaip įprastai prekybos centre veiks ir visos esančios parduotuvės, paslaugų teikimo vietos, pramogų erdvės, kavinės bei restoranai. Kitokiu grafiku veiks tik „Eurovaistinė“ – nuo 9 val. ryto iki 21 val. vakaro.

„Mega“

Kauno prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ informuoja, kad šeštadienį prieš Velykas, balandžio 8 d., pirkėjų lauks jiems įprastu laiku, o šventinį Velykų sekmadienį nedirbs – neveiks čia įsikūrusios parduotuvės, paslaugų ir pramogų vietos, restoranai.

Balandžio 10 d., antrąją Velykų dieną, parduotuvės, paslaugų, pramogų ir restoranų erdvės savo lankytojų lauks jiems įprastu darbo laiku. Sporto centras „VS Fitness“ dirbs – nuo 9 iki 18 val. (sveikatingumo centras nedirbs), parduotuvė „Senukai“ darbą pradės nuo 9 val.