Atleisti iš darbo gali ir be įspėjimo – darbuotojams primena, kada tai įmanoma

2022 m. daugiausia kreiptasi dėl atleidimo iš darbo darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės (DK 58 str.), darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių (DK 55 str.), darbdaviui pripažinus išbandymo rezultatus nepatenkinamais (DK 36 str. 3 d.) ir darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės (DK 57 str.).

VDI Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vedėja Irina Janukevičienė akcentuoja, kad pasitaiko ir tokių ginčų dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, dėl kurių, iš pirmo žvilgsnio atrodytų, šalys neturėtų ginčytis. Vienas tokių – atleidimas iš darbo nesant darbo sutarties šalių valios (DK 60 str.).

Šis DK straipsnis numato baigtinį sąrašą priežasčių, kada darbo sutartis privalo būti nutraukta be įspėjimo. Viena iš jų – kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą arba eiti tam tikras pareigas (DK 60 str. 1 d. 2 p.).

Paminėtina, kad darbdavys, gavęs šio straipsnio 1 d. nurodytą priežastį patvirtinantį dokumentą arba kitaip apie ją sužinojęs, privalo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo dokumento gavimo arba sužinojimo dienos nutraukti darbo sutartį. Be to, šio straipsnio 1 d. 4, 5 ir 7 p. numatytais atvejais darbuotojui turi būti išmokama atitinkamo dydžio (nuo pusės mėnesio iki dviejų mėnesių darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio) išeitinė išmoka.

DGK buvo nagrinėta darbo byla dėl atleidimo iš darbo teisėtumo nesant darbo sutarties šalių valios (kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą arba eiti tam tikras pareigas), kuri pasiekė Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą. I.Janukevičienė pastebi, kad tiek DGK, tiek visų instancijų teismuose ginčas buvo išspręstas vienodai, t. y. darbuotojo atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu.

Pagal teismų praktiką ir teisės literatūrą licencijos kaip specialiosios teisės nebegaliojimas savaime dar nesuteikia teisės nutraukti darbo sutarties. Darbo sutarties vykdymas tokiu atveju priklauso nuo darbuotojo aktyvių veiksmų licencijos galiojimui atnaujinti, taigi darbdavys gali priimti sprendimą nutraukti darbo sutartį, jei per protingą terminą licencijos galiojimas neatnaujinamas.