Nepriklausomų elektros tiekėjų kainos nuo metų pradžios sumažėjo iki 40 proc.

Agentūra pastebi, kad jeigu elektros kainos biržoje per paskutines balandžio dienas išliks panašaus lygio kaip pastarosiomis dienomis, šio mėnesio vidutinė kaina bus mažiausia nuo 2021-ųjų gegužės. Sušilus orams, mažėjant elektros energijos poreikiui ir didėjant generacijai, elektros kainos krito visame Baltijos jūros regione.

Balandžio 1–25 d. vidutinė didmeninė mėnesio elektros energijos kaina „Nord Pool“ biržoje siekė 0,064 Eur/kWh be PVM ir buvo 28 proc. mažesnė už vidutinę kovo mėnesio biržos kainą, kuri sudarė 0,089 Eur/kWh be PVM. Kaip anksčiau pranešė Lietuvos energetikos agentūra, po rekordiškai mažų kainų15-tą metų savaitę (0,0425 Eur/kWh), vidutinė savaitės kaina per kitas septynias dienas pakilo iki 0,066 Eur/kWh, arba 55 proc.

Palyginti su ankstesne savaite, du tiekėjai („Elektrum Lietuva“ ir „Ignitis“) fiksuotų planų kainas vartotojams padidino 1–2 proc. Vienas tiekėjas („Enefit“) kainų nekeitė.

Visų trijų tiekėjų siūlomos elektros energijos kainos yra 0,18–0,30 Eur/kWh (dviejų laiko zonų) ir 0,24–0,26 Eur/kWh (vienos laiko zonos).

Planų su fiksuota elektros energijos kaina (24 mėn. ir 36 mėn.) 1 kWh vidutinė kaina siekė 0,246 Eur/kWh (dvi laiko zonos) ir 0,255 Eur/kWh (viena laiko zona).

Šiuo metu 6 mėn. ir 12 mėn. kainos fiksavimo planus siūlo po vieną tiekėją (atitinkamai – „Elektrum Lietuva“ ir „Ignitis“), 24 mėn. – du tiekėjai („Ignitis“ ir „Enefit“), 36 mėn. – du tiekėjai („Elektrum Lietuva“ ir „Enefit“).

Garantinio tiekimo kaina (planas „Standartinis“) nuo balandžio 1 d. yra 0,199 Eur/kWh (viena laiko zona), taip pat – 0,211 Eur/kWh bei 0,171 Eur/kWh (dvi laiko zonos).

Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą. Kainos nurodomos be valstybės taikomų kompensacijų. Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros tiekėjų vertinimui, jų pasiūlymų reklamai.