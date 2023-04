Nenustebkite sutartyse išvydę kitokias sumas: elektros tiekėjai galės pakeisti kainas kada panorės

Šios priimtos nuostatos įsigalios, kai įstatymą pasirašys ir oficialiai paskelbs prezidentas.

„Tokiu būdu vartotojams nereikėtų imtis papildomų veiksmų tam, kad nepriklausomas elektros tiekėjas sutartyje galėtų nustatyti mažesnę elektros energijos tiekimo kainą, o nepriklausomiems tiekėjams reikėtų naudoti mažiau administracinių ir finansinių resursų raginant vartotojus pasikeisti elektros tiekimo sutartis“, − aiškinamajame rašte pažymi pasiūlymo iniciatorius, Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius.

Pasak jo, daugelis buitinių elektros energijos vartotojų vis dar permoka už elektros energijos tiekimą ir nesiima veiksmų persirašyti sutartis.

Seimas taip pat priėmė aktualius pakeitimus, įsigaliosiančius nuo birželio 1 d.

Pagal priimtas pataisas, nepriklausomas tiekėjas buitiniam vartotojui kartu su sąskaita privalės pateikti informaciją apie sąskaitos išrašymo dieną siūlomą mažiausią elektros energijos tiekimo kainą, taikomą buitinio vartotojo sutartyje pasirinktam elektros energijos tiekimo planui.

Be to, visi nepriklausomi tiekėjai bus įpareigoti siūlyti buitiniams vartotojams 12 ir 24 mėnesių elektros energijos tiekimo fiksuotos kainos sutartis. Greta jų tiekėjams bus leista siūlyti ir kitokios trukmės elektros energijos tiekimo fiksuotos kainos sutartis. Tokiu būdu vartotojams renkantis tiekėją bus patogiau palyginti tarpusavyje keletą to paties laikotarpio fiksuotų kainų planų.

Nuo birželio 1-osios naujose sutartyse su buitiniais vartotojais ir su labai mažomis ir mažomis įmonėmis tiekėjams bus draudžiama numatyti sutarties nutraukimo, tiekėjo keitimo mokesčius ar netesybas, kurie būtų taikomi už vienašališką sutarties nutraukimą.

Pasak K. Starkevičiaus, šiuo metu dalį elektros kainos kompensuoja valstybė, tačiau nuo liepos 1 d. šios kompensacijos nelikus vartotojai tikrai pajus kainos šuolius. Jis yra pažymėjęs, kad apie 500 tūkst. elektros vartotojų turi galimybę, bet nėra susimažinę kainų.

Už šiuos teisės akto pakeitimus balsavo 122 Seimo nariai, prieš – 1.