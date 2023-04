Šašlykų mėgėjams – prastos žinios: atskleidė, kam turėtų ruoštis lietuviai

Palygino, kas brango labiausiai

Mažmeninės prekybos kainas lyginančio portalo „Pricer.lt“ kovo mėnesio kainų palyginime pažymima, kad 10 proc. ir daugiau brangsta 44 prekės iš 52 stebimų, lyginant 2023 m. kovą ir 2022 m. tą patį mėnesį. Labiausiai brangusios prekės: pigiausias batonas, vištų kiaušiniai, jūrų lydekos filė, pomidorų sultys, pigiausia juoda duona, cukrus, mėsos gaminiai, vištiena.

„Kiaulienos kaina auga 31,2 proc. lyginant su praeitais metais. Štai dar viena istorija apie „mažėjantį“ kainų augimą. Praeitą apžvalgą kainos augo virš 60 procentų, lyginant su praeitais metais, o dabar 30 proc. Tai kainos sumažėjo? Ne paaugo, nes praeitais metais kainos buvo žemumose vasarį ir jau paaugo kovą“, – lyginama apžvalgoje.

Mažmeninės prekybos tendencijas ir kainas stebintis portalas palygino ir mėsos bei mėsos gaminių kainų pokytį per metus.

Pigiausia virta dešra, kiaulienos ir (arba) jautienos, aukščiausios rūšies kilogramo kaina pernai metų kovo paskutinę savaitę kainavo 2,39 euro, o šių metų tuo pačiu metu kaina siekė jau 3,08 euro. „Pricer.lt“ stebimos prekės kaina paaugo 29,1 proc.

Kilogramas kiaulienos kumpio be kaulo dar pernai kovą kainavo 3,66 euro, o šiųmetį kovą – 4,27 euro. Tuo metu pigiausia karštai rūkyta kiaulienos nugarinė be kaulo per metus pabrango 9,1 proc.: nuo 4,92 euro iki 5,37 euro.

Panaši situacija ir su vištiena, kurios kainos didesnės nei praeitais metais 6,7 procentais. Anot kainas stebinčio portalo, brangimas kiek mažėja, tačiau tai tik kainos atsistoja į praeitų metų lygį.

Viščiukų broilerių ketvirčių kilogramas 2022 m. kovo 25 d. dar kainavo 1,61 euro, o 2023 m. kovo 24 d. jau 2,46 euro – brango 53,3 proc.

Visgi manoma, kad tiek kovą, tiek balandį pirkėjai pirks mažiau nei pernai.

„Remiantis Europos Komisijos duomenimis, vidutinė didmeninė Europos Sąjungos šalių viščiukų broilerių skerdenų kaina 2023 m. 13 sav., palyginti su 12 sav., padidėjo 0,37 proc. ir buvo 1,51 proc. aukštesnė nei prieš mėnesį, ir 5,69 proc. aukštesnė nei prieš metus.

Analizuojamu laikotarpiu Lenkijoje vidutinė didmeninė viščiukų broilerių kaina sumažėjo 2,54 proc. (iki 269 eurų/100 kg) ir buvo 0,75 proc. aukštesnė nei prieš mėnesį, ir 30,58 proc. aukštesnė nei prieš metus“, – rašoma Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro balandžio pradžios duomenimis.

„Prognozuojama, kad artimiausiu laikotarpiu vidutinė didmeninė atvėsinto viščiuko broilerio kaina Lietuvoje turėtų išlikti panaši su nedidele mažėjimo tendencija“, – teigiama pranešime.

Ruošiasi grilio sezonui

Įsibėgėjus pavasariui, artėjant vasarai matoma, kad pirkėjai renkasi daugiau paukštienos ir šiek tiek mažiau kiaulienos, lyginant su šaltuoju periodu, teigia prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Vaida Budrienė.

Pastebima, kad atskirų kiaulienos dalių, pavyzdžiui, kiaulienos sprandinės, pardavimai grilio sezonui jau pradeda augti. „Taip pat auga marinuotų gaminių pardavimai ir juose marinuotos kiaulienos pardavimai auga daugiau nei marinuotos paukštienos“, – komentavo V.Budrienė.

Tikinama, kad mėsos pardavimai panašūs kaip ir pernai, tačiau šiemet kiek labiau išaugo susidomėjimas paukštiena vietoje kiaulienos. Šiltuoju periodu fiksuojamas ir fasuotų mėsos gaminių pardavimų augimas, pavyzdžiui, privataus prekės ženklo „Grill Party“ pardavimų augimas grilio sezonui.

„Rimi Lietuva“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva taip pat pasidalijo šiltojo laikotarpio pardavimų tendencijomis.

„Įsibėgėjus pavasariui ir artėjant vasarai, pirkėjai visada nuperka mažiau maltos mėsos – kai daugiau laiko praleidžiama gamtoje, dažniau ten ir gaminama, tad išauga grilinimui skirtos mėsos pardavimai. Pastebime, kad kasmet populiarėja mėsos kepimas ant žarijų“, – pastebėjimus vardijo prekybos tinklo atstovė.

Populiariausia mėsa kepimui – kiauliena, tačiau vis daugiau įsigyjama ir šonkaulių.

„Skubantys ar nenorintys gaišti laiko virtuvėje pamėgo jau pamarinuotus mėsos gaminius – jų pardavimai vidutiniškai išauga net 75 procentais. Lyginant su praėjusiais metais, mėsos pardavimai vidutiniškai auga 15 procentų“, – lygino O.Suchočeva. Šiame prekybos tinkle siūlomi vietoje marinuoti šašlykai, paženklinti žyme „Mano dienai“ bei kitų prekės ženklų gaminių.

„Šviežios mėsos, tarp jos ir smulkintos mėsos, asortimentas yra paklausus visus metus. Pastebima, kad pastaraisiais metais smulkintos mėsos populiarumas auga ir šiltuoju metų laiku.

Kiekvienais metais, nuo pat Velykų iki rugsėjo mėnesio, šviežios mėsos asortimentą papildome įvairia marinuota, griliui skirta, produkcija, kuri ypač didelio susidomėjimo sulaukia vasaros metu“, – tendencijomis dalijosi „Lidl Lietuva“ atstovė ryšiams su visuomene Lina Skersytė.

Nors šiose prekybos tinklo parduotuvėse pirkėjams siūlomi tik fasuotos šviežios mėsos produktai, šiltojo sezono metu rekomenduojama naudoti specialius maišus. Juose šviežias produktas būtų geriau apsaugotas nuo aukštesnės temperatūros poveikio transportavimo metu, teigė atstovė.

„Šiltuoju metų laiku reikšmingai padidėja užkandžiams ir kepimui skirtų mėsos gaminių paklausa. Didžiausias pirkėjų susidomėjimas matomas užkandžių kategorijoje – pavasarį ir vasarą padidėja kabanosų, mažų dešrelių, mėsos lazdelių ir kitų mėsos užkandžių paklausa.

Pirkėjai taip pat dažniau renkasi pjaustytus užkandžiams tinkamus mėsos gaminius – ypač įvairius vytintus, šaltai rūkytus produktus. Šiltuoju metų laikų taip pat matomas didesnis susidomėjimas rūkytomis, kepimui skirtomis dešrelėmis“, – tendencijas įvardijo Marius Tilmantas, prekybos tinklo „Maxima“ Pirkimų departamento direktorius.