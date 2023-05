Lietuvis Šveicarijoje per savaitę išleido vos 40 eurų: „Man keista, kad ši žinia daugelį žmonių taip nustebino“

Nors Šveicarija dažnai traktuojama kaip itin brangi šalis, Mykolo pavyzdys rodo, kad išvysti šios šalies grožį galima ir neišleidžiant krūvos pinigų.

Šiemet po Velykų vyras iš Vilniaus autobusu nuvyko iki Rygos, iš ten lėktuvu nuskrido iki Vokietijos, o į Šveicariją ir pačioje šalyje keliavo autostopu.

„Nutranzavau apie 1 000 kilometrų. Grožėjausi įspūdingiausiu Šveicarijoje Materhorno kalnu, šveicariška tvarka ir nuostabia gamta. O grįždamas dar prasukau pro Vokietijos Alpes. Taigi kelionė buvo ne tik ekonomiška, bet ir labai turininga. Šveicarijoje pavyko „sutranzuoti„ net traukinį“, – juokiasi vyras ir papasakojo, kad vienoje vietoje, atvykęs apžiūrėti gražų slėnį, pamatė tunelį. Per jį, panašiai kaip keltu į Smiltynę, automobilius perveža traukinys.

„Taigi aš „susitranzavau“ automobilį, kuris buvo užkeltas ant traukinio platformos, ir taip autostopu pervažiavau per tunelį“, – paaiškino.

Šveicarijoje Mokylui nakvynės nekainavo, nes jis vežėsi su savimi palapinę ir ją statydavo ne kempinguose, o bet kur gamtoje. Teko miegoti ir apleistose pašiūrėse.

„Galima sakyti, kad tuos 40 eurų išleidau maistui, tik dar 2 eurus reikėjo sumokėti už įėjimą į vieną kanjoną. Kalbant apie maistą, šį tą buvau įsimetęs ir iš Lietuvos: grikių, sviesto, kečupo. Tačiau kelionėse aš neteikiu daug dėmesio maistui, pasigaminu ką nors tik kartais. Tiesa, kai keliauju su vaikais, stengiuosi, kad jiems būtų šilto maisto, tad vežuosi ir dujinę viryklę. Tačiau ilgainiui supratau, kad ji – per didelis balastas. Obuolys, bananas – ir gana. Pasisotinu vaizdais ir įspūdžiais. O be to, taip ir figūra dailėja“, – pasakojo vyras.

Komandines ekspedicijas organizuojantis vyras pasakojo, kad mintis leistis į tokias mažai išlaidų reikalaujančias keliones jam kilo prieš penkerius metus.

„Tiesiog jaučiausi užsisėdėjęs buityje, atrodė, kad trūksta oro“, – kas paskatino leistis ieškoti nuotykių, paaiškino Mykolas.

Į pirmąjį tokį taupų žygį jis leidosi su sūnumi. Tada jie pirmąją naktį praleido tiesiog automobilyje ir kaipmat suvokė, kad be geros palapinės, miegmaišių ir kilimėlių geriau tokių nuotykių nepradėti.

„Iš pradžių keliaudavau po Lietuvą, paskui išdrįsome išvykti ir į kitas šalis. Aš turiu 4 vaikus, tad sugalvojau su kiekvienu iš jų turėti pasimatymą – praleisti kurioje nors šalyje keletą dienų ar savaičių tik dviese. Taip su vaikais aplankėme ir Italiją, ir Ispaniją, buvome ir Kipre“, – kalbėjo keliautojas.

Jis pripažino, kad jo žmonai norisi šiek tiek daugiau komforto, tad keliaujant su žmona tenka labiau paišlaidauti. Ji sutinka miegoti palapinėje, bet prašo bent jau išsinuomoti automobilį.

„Žinoma, taupiai keliaujant būna ir nemalonių situacijų. Susiplanuoji, kad per dieną aplankysi kurią nors vietovę, išeini tranzuoti, bet pradeda žliaugti lietus, šalta, o tau niekas nestoja. Praeina valanda, trys... Taip, tokios akimirkos tikrai nėra instagraminės. Nepaisant to, toks keliavimo būdas man labai patinka. Mane svaigina tas laisvės pojūtis, kai esi autonomiškas ir nuo nieko nepriklausai“, – kalbėjo Mykolas ir pajuokavo, kad, ko gero, jame yra užsilikę nemažai klajoti mėgusių mongolų-totorių genų.

„Esu laimės kūdikis, nes mano darbas ir hobis yra visiškoje sinergijoje“, – džiaugėsi M. Valainis.