Antrąjį pusmetį beveik pusei milijono vartotojų gali sumažėti elektros sąskaitos

Laimėjome energetinį karą

Kaip teigia advokatų kontoros „TGS Baltic“ vadovaujantysis partneris Vilius Bernatonis, elektros kaina, kurią moka vartotojas, visuomet priklauso nuo elektros kainos biržoje. Dabartinė visuomeninės elektros kainos viršutinė riba buvo skaičiuojama remiantis praėjusiu laikotarpiu, kai biržoje vyravo labai aukštos elektros kainos.

„Biržoje aukštą elektros kainą stebėjome tuo metu, kai gamtinės dujos kainavo 100, 200 ar net 300 eurų už MWh. Dabar kainos stabilizavosi ir nukrito iki 30 eurų, dėl ko atitinkamai sumažėjo ir elektros energijos kainos“, – aiškina V.Bernatonis.

Dideles gamtinių dujų kainas stipriai sąlygojo Rusijos pradėtas karas Ukrainoje, dėl kurio prieš Lietuvą ir kitas ES valstybes buvo pradėtas energetinis šantažas.

„Gamtinių dujų dujotiekio „Nord Stream“ sprogdinimas buvo tik vienas iš agresorės būdų sudaryti Europoje gamtinių dujų trūkumą ir taip sukelti kainų chaosą. Tačiau šantažas nepavyko ir Europa atsilaikė – šią žiemą energetinį karą prieš Rusiją laimėjome ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl dabar galime mažinti kainas“, – teigia V.Bernatonis.

Tiesa, dujų kaina bent jau kol kas išlieka tokia pati ir Energetikos ministerija derinimui jau pateikė siūlymą antrąjį šių metų pusmetį iš dalies kompensuoti gyventojams gamtinių dujų kainą. Kaip teigia „TGS Baltic“ vadovaujantysis partneris, nors gamtinių dujų kaina biržoje ir nukrito, buitiniams vartotojams šios kainos nustatomos pusei metų.

„Tikėtina, kad praėjusį pusmetį dujų kaina buvo nustatyta mažesnė nei reali, dėl to įmonės išleido daugiau įsigydamos dujas ir visiškai kompensavo įsigijimo kainą perparduodamos dujas vartotojams. Į tai atsižvelgiama nustatant kainą sekančiam laikotarpiui, šiuo atveju siekiama skirtumą išlyginti“, – sako V.Bernatonis.

Prognozuoti sudėtinga

Tiesa, vadovaujantysis partneris pažymi, kad bent jau kol kas reikia nepamiršti, jog mūsų laukia ir ateinanti žiema, be to, nors pirmasis etapas ir nuteikia pozityviai, vis dėlto prognozuoti, kokių kainų būtų galima tikėtis ateityje, specialistai nelinkę pirmiausia dėl to, kad daug įvairių prognozių per pastaruosius metus nepasitvirtino.

„Po to, kas įvyko pernai ir užpernai – prognozuoti labai sudėtinga ir vargu, ar verta. Taip, turime gerų signalų, tačiau reikia nepamiršti, kad Lietuva vis dar yra viena iš daugiausiai elektros energijos iš kitų valstybių importuojanti šalis ES. Tai reiškia, kad vis dar jaučiame deficitą, nepaisant to, kad Vyriausybė eina teisinga linkme“, – prideda V.Bernatonis.