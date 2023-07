Pensijos kaupimo antrojoje pakopoje atsisakė 41 tūkst. žmonių: primena – kiti kelio atgal nebeturi

„Sodros“ duomenimis, šių metų pradžioje į pensijų kaupimą buvo įtraukti 67 713 žmonių. 41 535 atsisakė dalyvauti pensijų kaupime. 546 gyventojai savarankiškai sudarė sutartį su pensijų kaupimo bendrovėmis – kitomis, nei automatiškai parinktos įtraukimo metu. Dar 3 069 žmonių pasirašė naujas pensijų kaupimo sutartis, nors šiais metais nebuvo įtraukti į pensijų kaupimą.

Skelbiama, kad žmonės, kurie tapo II pakopos pensijų kaupimo dalyviais, nuo šiol mokės pensijų kaupimo įmokas pensijų fondams. Į juos bus pervedami 3 proc. nuo žmogaus pajamų ir 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio šalyje (VDU) perves valstybė.

Anot „Sodros“, kaupimas antroje pakopoje yra ilgalaikis įsipareigojimas. Pasirinkus dalyvauti antrosios pakopos pensijų kaupime, žmonės negalės atsisakyti kaupimo ir pasinaudoti sukauptomis lėšomis, kol pasieks pensijos amžių.

Jei žmogus neteks darbo, tuo laikotarpiu fondų nebepasieks naujos įmokos. Jau pervestos lėšos bus ir toliau investuojamos. Be to, pateikus prašymą įmokų mokėjimą galima sustabdyti nuo 1 mėnesio iki 12 mėnesių per visą kaupimą.

Taip pat pažymima, kad gyventojai, kurie savo pensijai nekaupia papildomai, į dalyvavimą pensijų kaupime įtraukiami kas trejus metus, kol jiems sukaks 40 metų. Taigi, asmenys, kurie į pensijų kaupimą buvo įtraukti šiais metais ir atsisakė kaupimo, pakartotinai bus įtraukti po trejų metų. Tuo metu gyventojai, kurie buvo įtraukti į pensijų kaupimą pernai, sulauks kvietimo po dvejų metų ir t. t.

Jei žmogus nenori dalyvauti pensijų kaupime, per įtraukimo metų pirmą pusmetį apie tai turi pranešti „Sodrai“.