„Noviti Finance“: skolinimas pirmąjį pusmetį augo 12 proc., vėluojančių grąžinti paskolas – nedaugėja

Vidutinė „Noviti Finance“ išduodamų paskolų suma pirmojo pusmečio pabaigoje pasiekė 19,6 tūkst. eurų (pernai tuo pačiu laikotarpiu – 17,1 tūkst. eurų). Gerokai išaugo ir laikotarpis, kuriam skolinasi įmonės. Pirmąjį šių metų pusmetį įmonės vidutiniškai skolinosi beveik 30 mėnesių laikotarpiui, tuo tarpu pernai skolinimosi laikotarpis buvo 19 mėnesių. Per šešis pirmuosius šių metų mėnesius „Noviti Finance“ Lietuvoje finansavo 413 įmonių – 3,2 proc. daugiau nei tuo pačiu 2022 metų laikotarpiu.

Krizės ženklų kol kas neįžvelgia

„Noviti Finance“ vadovas Linas Armalys sako, kad finansavimo poreikis, nepaisant skeptiškų prognozių, Lietuvoje auga. Remiantis įmonės duomenimis, augantis skolinimasis nereiškia, kad šalies įmonės susiduria su krize ir ją jaučia. Paskolas vėluojančių grąžinti įmonių nedaugėja ir skaičius išlieka panašus kaip ir ankstesniais metais. Vėluojančių procentas nepasikeitė ir išliko 6 proc. nuo visų klientų portfelio. Paskolų patvirtinimo procentas taip pat išlieka aukštas – daugiau nei 20 proc.

Daugiausia paskolų „Noviti Finance“ šiemet suteikė prekybininkams ir logistikos įmonėms. Pastarąjį pusmetį dauguma įmonių finansavimo prašė apyvartinėms lėšoms, o ne investicijoms.

„Viena iš priežasčių, lėmusių investicinių paskolų poreikio sumažėjimą – pasikeitusios „Invegos“ dalinio palūkanų kompensavimo priemonės sąlygos. Galimybė susigrąžinti iki 7 proc. sumokėtų palūkanų dažnai lemdavo klientų pasirinkimą skolintis būtent investiciniams poreikiams. Dabar, kai „Invega“ kompensuoja tik iki 3,5 proc. sumokėtų palūkanų, verslininkai tokios galimybės dažniausiai nebesvarsto ir ima paskolą apyvartinėms lėšoms“, – kalba L.Armalys.

„Noviti Finance“ vadovas džiaugiasi, kad įmonei pavyko tesėti pažadą neišbranginti paskolos kainos.

„Pirmąjį šių metų pusmetį vidutinė palūkanų norma paaugo tik 1 proc., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, ir sudarė 14,5 proc. Birželį mums pavyko palūkanų normą sumažinti net iki 11,6 proc., nes klientams sudarėme galimybę daugiau skolintis pagal „Invegos“ priemonę „Alternatyva“, – sako L.Armalys.

Daugiau nei pusė paskolų – su EIF garantija

Verslo pasitikėjimą alternatyviais nebankiniais finansuotojais toliau stiprina bendradarbiavimas ne tik su „Invega“, bet ir su Europos investicijų fondu (EIF). Šių metų balandį „Noviti Finance“ ir EIF pasirašė portfelinės garantijos sutartį, pagal kurią smulkiajam verslui bus paskolinta iki 47 mln. eurų. O gegužę EIF dar labiau sustiprino bendradarbiavimą su „Noviti Finance“ ir suteikė Lietuvos finansuotojui 1 mln. eurų subordinuotąją paskolą.

Daugiau nei pusė (260) įmonių, pirmąjį šių metų pusmetį gavusių paskolą iš „Noviti Finance“ Lietuvoje, buvo finansuota su EIF garantija. 184 įmonės finansavimą gavo pagal „Invegos“ priemonę „Alternatyva“, kuri atveria daugiau galimybių smulkioms ir vidutinėms įmonėms gauti paskolas palankesnėmis sąlygomis iš alternatyvių finansuotojų.

Šiuo metu Lietuvoje „Noviti Finance“ turi daugiau nei 1500 klientų. Paskolas smulkiajam verslui nuo 2021 metų įmonė teikia ir Latvijoje. Bendras „Noviti Finance“ paskolų portfelis Lietuvoje ir Latvijoje nuo metų pradžios augo beveik 18 proc. ir birželio pabaigoje pasiekė arti 20 mln. eurų. Šių metų pradžioje įmonė pradėjo veiklą Lenkijoje, kur paskolų portfelis šiuo metu siekia daugiau nei 0,5 mln. eurų.

Apie „Noviti Finance“

„Noviti Finance“ rinkoje veikia nuo 2016 metų. Per šį laikotarpį įmonė finansavo per 3 500 įmonių Baltijos šalyse, kur „Noviti Finance“ aktyviai prisideda prie smulkiojo verslo skatinimo. Lietuvoje „Noviti Finance“ yra oficialus „Invega“ partneris, be to, smulkiajam verslui skolina per EIF programą „InvestEU“. COVID-19 pandemijos laikotarpiu „Noviti Finance“ aktyviai įgyvendino valstybės paramos priemones verslui ir buvo antras didžiausias finansuotojas pagal suteiktas „Paskolas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“. Lietuviško kapitalo įmonė vykdo veiklą ir Lenkijos bei Latvijos rinkose.